OPPO rinnova la sua linea “A” di smartphone con la presentazione del nuovo OPPO A76, che andrà infoltire il portfolio dell’azienda sulla fascia media.

Il nuovo dispositivo supporta le reti 4G ed ha un display HD da 6,56″ con una frequenza di aggiornamento a 90Hz mentre il chipset utilizzato è uno Snapdragon 680 che si è già rivelato molto affidabile in questa fascia di prezzo. Ancora una volta nel nuovo OPPO A76 troviamo la particolare finitura brillante della scocca OPPO Glow.

Il design di OPPO A76 è capace di dare vita a magnifici giochi di luce e variazioni di tonalità sulla scocca posteriore. Caratterizzato da una texture più ruvida rispetto alla generazione precedente e da colori più luminosi, OPPO A76 è disponibile nelle colorazioni Glowing Blue e Glowing Black

OPPO A76 Specifiche Tecniche

Display : 6,56 pollici, risoluzione HD+ (1.612 x 720 pixel), frequenza di aggiornamento 90 Hz

: 6,56 pollici, risoluzione HD+ (1.612 x 720 pixel), frequenza di aggiornamento 90 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 680 4G, 2,4 GHz di frequenza massima, processo produttivo a 6 nanometri

: Qualcomm Snapdragon 680 4G, 2,4 GHz di frequenza massima, processo produttivo a 6 nanometri memorie : 6 GB di RAM (+5 GB virtuali), 128 GB di spazio di archiviazione

: 6 GB di RAM (+5 GB virtuali), 128 GB di spazio di archiviazione fotocamere : posteriori: grandangolare da 13 megapixel + 2 megapixel mono frontale: 8 megapixel

: Sblocco : lettore di impronte digitali laterale

: lettore di impronte digitali laterale batteria e ricarica : 5.000 mAh, ricarica rapida a 33 watt

e : 5.000 mAh, ricarica rapida a 33 watt interfaccia : ColorOS 11.1 su base Android 11

: ColorOS 11.1 su base Android 11 dimensioni : 164,4 x 75,7 x 8,39 mm, peso 189 grammi

: 164,4 x 75,7 x 8,39 mm, peso 189 grammi colorazioni: Glowing Black, Glowing Blue



OPPO A76 è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680 affiancato da 4GB di memoria RAM e 128GB di storage interno, espandibile tramite microSD fino a 1TB e supporta la funzione di espansione della RAM via software con la Color OS.

Per quanto riguarda l’autonomia troviamo una batteria da 5000mAh e di una ricarica SUPERVOOC da 33W, OPPO A76 offre agli utenti la potenza necessaria per rimanere sempre connessi. Ad esempio, con l’aiuto della tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC 33W, con solo 5 minuti di ricarica, OPPO A76 garantisce oltre 3 e ore e mezza di conversazione.

Oltre a ottimizzare la parte hardware, OPPO ha fatto grandi passi avanti anche nel migliorare l’efficienza di utilizzo della batteria con l’implementazione di numerose caratteristiche innovative, tra cui le modalità Super Power Saving, Super Nighttime Standby e Optimized Night Charging, assicurando un utilizzo più sicuro e prolungato.



A livello software troviamo la ColorOS 11.1 che rende efficiente e agile l’intera esperienza utente, anche grazie alla presenza di alcune nuove caratteristiche come Bullet Screen Message, FlexDrop, Three-finger Translate con Google Lens e funzioni di privacy aggiornate. OPPO A76 è dotato anche di System Booster, una tecnologia che ottimizza il sistema assicurando la completa fluidità dello smartphone, e di Link Boost 2.0, che offre all’utente la possibilità di rimanere sempre connesso e di godere di bassa latenza e internet ad alta velocità.

Per quanto riguarda la fotocamera troviamo un sensore frontale da 8MP con pixel da 1.12um e un’apertura massima di f2.0 che permette di scattare splendidi ritratti fino a una risoluzione di 3264 x 2448. Grazie alla tecnologia migliorata AI Natural Retouching, rimuovere le imperfezioni per la fotocamera frontale diventa possibile, pur mantenendo i tratti naturali del viso e, con l’aiuto della funzione Fill Light a 360°, i ritratti risultano luminosi anche in ambienti bui o in condizioni di luce scarsa.

La configurazione della doppia fotocamera posteriore presenta un sensore principale da 13MP f2.2 sulla parte superiore e una fotocamera secondaria da 2MP sulla parte inferiore, che permette di utilizzare l’effetto Bokeh. La modalità Ritratto consente di scattare fotografie sorprendenti con una profondità di campo ridotta, grazie anche a un effetto Bokeh più preciso e naturale, che permette di sfocare lo sfondo aggiungendo dettagli più autentici.

Inoltre, la fotocamera supporta lo zoom digitale 6x e la possibilità di realizzare fino a 20 scatti in sequenza, mentre entrambe le fotocamere – anteriore e posteriore – supportano l’HDR, che preserva i dettagli nelle aree scure anche durante le riprese in controluce. Infine, OPPO A76 offre AI Palette, una funzione di editing che consente di scoprire diverse impostazioni di colore per realizzare facilmente e in poco tempo scatti perfetti.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone OPPO A76, nelle colorazioni Glowing Blue e Glowing Black, è disponibile a partire da un prezzo consigliato al pubblico di 249,99€ sull’e-commerce proprietario OPPO Store e su Amazon.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!