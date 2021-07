OPPO ha da poco lanciato il nuovo A3S 5G con chipset MediaTek Dimensity 700 e batteria da 5000mAh anche se al momento è un’esclusiva del mercato Cinese e non è detto che lo vedremo mai anche da noi.

OPPO A93s: le specifiche tecniche

Come suggerisce il nome il nuovo A93S è un dispositivo della famiglia “A” e si tratta di un mid-level molto interessante infatti viene proposto a 1999CNY ( circa 270€ al cambio ) e tra i suoi cavalli di battaglia troviamo un display a 90Hz, 8GB di memoria RAM ed una capiente batteria da 5000mAh con ricarica rapida 18W.

Lo smartphone presenta un design simile all’Oppo A93 5G con un display da 6,5 ​​pollici con una risoluzione Full-HD + (1080 x 2400 pixel), ha un’elevata frequenza di aggiornamento di 90Hz e supporta la gamma di colori DCI-P3 con 600 nit di luminosità massima.

Il comparto fotografico è composto da tre lenti con main camera da 48 MPX. Il telefono ha una singola lente da 8 megapixel nella parte anteriore posta nell’angolo in alto a sinistra. Ha un sistema a tripla ottica nella parte posteriore con un obiettivo principale da 48 megapixel, una fotocamera per ritratti da 2 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Lo smartphone ha un sistema di dissipazione del calore tridimensionale che mantiene fresco il device durante la riproduzione di giochi pesanti. Non manca il lettore di impronte digitali montato sul frame laterale e supporta lo sblocco facciale per una maggiore sicurezza. Il sistema operativo è ovviamente Android 11 con ColorOS 11.1.

Il processore utilizzato è un chipset MediaTek Dimensity 700 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione integrato. OPPO ha inserito anche lo slot per schede microSD per ulteriore spazio di archiviazione.



OPPO A93s ha tre varianti di colore: Soda Pesca Bianca, Summer Night Galaxy e Early Summer Guanghai. Il device sarà in vendita dal 30 luglio in tutta la Cina.

