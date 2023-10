Per tutti gli amanti del calcio e della tecnologia c’è una buona notizia: fino al 31 Ottobre acquistando uno smartphone della serie RENO10 o RENO8 su Oppostore.it si avrà la possibilità di vincere i biglietti per una delle partite UEFA Champions League in programma.

OPPO infatti si conferma anche per questo anno come partner ufficiale per la UEFA Champions League promuovendo la passione e l’entusiasmo nel mondo del calcio, immortalando i momenti più entusiasmati con dispositivi tecnologicamente avanzati.

Come partecipare

Fino al 31 Ottobre si potrà acquistare uno smartphone della serie RENO 8 o RENO 10 come l’ultimissimo Reno 10 Pro ( qui trovi la nostra recensione ), partecipando così all’estrazione dei biglietti che si terrà il 15 Novembre.

Le partite verranno assegnate ai vincitori in modo casuale e tra le partite a cui si potrà partecipare ci sono:

Lazio – Cèltic 28 Novembre

Milan – Dortmund 28 Novembre

Napoli – Braga 12 Dicembre

Inter – Real Sociedad 12 Dicembre

Gli Smartphone della Serie RENO

OPPO Reno10 Pro offre una risoluzione estremamente elevata, garantendo dettigli nitidi e un’alta definizione in qualsiasi momento dell’azione. Due funzionalità particolarmente apprezzate sono la presenza dell’OIS, Optical Image Stabilization) e dell’All Pixel Omni-Direction PDAF (Phase Detection Autofocus) che assicurano stabilità nelle immagini rendendo possibile catturare foto e video nitidi anche in movimento.

OPPO Reno10 è dotato di un’ampia batteria da 5000 mAh ed offre un’autonomia sufficiente senza doversi preoccupare di rimanere a corto di batteria durante il match. Inoltre, la tecnologia di ricarica SUPERVOOC da 67W consente ai tifosi di ricaricare la batteria al 50% in soli 15 minuti, il tempo ottimale tra un tempo e l’altro.

OPPO Reno8 Pro è in grado di realizzare video notturni e in qualsiasi condizione di scarsa luminosità in 4K. Oltre a questo, i sensori Flagship Sony, IMX709 e IMX766, integrati nella fotocamera primaria da 50 MP, sono noti per la loro capacità di catturare più luce. Questo è cruciale durante le partite di calcio notturne, poiché consente di catturare dettagli e colori vividi, migliorando così la qualità delle immagini sia nelle foto che nei video.

Comodità, leggerezza ed estetica. Caratteristiche fondamentali per assistere con il proprio smartphone a una partita di calcio: OPPO Reno8 ha un peso di soli 179 g e uno spessore di 7,67 mm e insieme all’effetto OPPO Glow, che riduce le impronte digitali, rende il dispositivo piacevole e attraente. Lo smartphone è il dispositivo perfetto che consente di godersi l’evento senza dover preoccuparsi del peso o dell’ingombro del dispositivo e la sua estetica curata aggiunge anche un tocco di eleganza all’esperienza.

Per maggiori informazioni sul contest visitare la pagina dedicata su OPPO Store.

