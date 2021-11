OPPO è una delle aziende di smartphone più attente ai consumatori quando si tratta di assistenza post-vendita, un fattore che spesso viene tralasciato anche dai brand in cima alle classifiche di mercato.

Dalle ricerche più recenti condotte per conto di OPPO, il rapporto che i consumatori hanno con il proprio smartphone, emerge che un’ampia percentuale di Italiani ( circa il il 39% ) si aspetta che i brand ascoltino attivamente i loro feedback e commercializzino beni e servizi in linea con essi. Un secondo dato interessante, è che una percentuale in costante crescita – si tratterebbe del 40% nel 2021 – ha valutato un competitor a parità di prodotto o servizio, per via del cattivo customer service.

OPPO ha compreso e fatto proprie le esigenze dei consumatori, assicurando il rispetto di standard rigidi prima della commercializzazione, con oltre 360 test che assicurano l’eccezionale cura costruttiva dei prodotti; e successivamente all’acquisto, con garanzie estensive che proteggono i device dall’usura e dai danni accidentali – in oltre 33 diversi Paesi.

La sicurezza di OPPO Care & Care Light

Alla copertura tradizionale da 24 mesi, OPPO aggiunge due ulteriori garanzie grazie al servizio OPPO Care.

Nello specifico OPPO Care Light per OPPO Find X3 Neo, Find X3 Lite, Reno6 e Reno6 Pro – che prevede tre mesi di garanzia per danni accidentali dal momento dell’acquisto e un cambio schermo gratuito; OPPO Care per OPPO Find X3 Pro, comprensiva anche in questo caso di un cambio schermo gratuito e di garanzia contro i danni accidentali – annuale, per il modello flagship del brand. Si tratta di servizi integrativi a costo zero, che prolungano l’usabilità dei device e proteggono il consumatore dai disagi – anche economici – riconducibili alla riparazione degli smartphone.

Per abbreviare ulteriormente i tempi di separazione dal device, inoltre, OPPO ha previsto il ritiro e la riconsegna a domicilio dei dispositivi senza alcun costo aggiuntivo, semplificando la vita quotidiana degli utenti.

A completare l’ecosistema di servizi, OPPO ha istituito una rete di 140 centri di raccolta lungo tutto il territorio nazionale, di cui avvalersi per un servizio di diagnosi in-store. Grazie ad un lavoro sinergico con i negozi iRiparo, inoltre, sarà possibile riparare rapidamente i device: in questo modo i tempi di attesa per gli interventi tecnici saranno ridotti al minimo.

Infine, per tutte le situazioni in cui l’utente non è sicuro di come affrontare le problematiche legate al device, OPPO prevede dei servizi di consulenza personalizzata per individuare la soluzione più adatta: call center, live chat ed assistenza via e-mail con un team situato in Italia.

