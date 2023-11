Il 14 novembre, OPPO, una delle aziende leader nel settore degli smart device e partner ufficiale della UEFA Champions League, in collaborazione con PLB World, organizza un tour a Napoli dedicato ai tifosi di calcio, con la partecipazione speciale di Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana.

Il tour, che fa parte del progetto Feel Like a Champion, permetterà ai partecipanti di seguire le orme di Diego Armando Maradona, il leggendario calciatore argentino che ha segnato la storia del calcio napoletano e mondiale. Il percorso toccherà i luoghi simbolo della città partenopea, dove Maradona è venerato come un profeta e un Dio del pallone, tra santuari votivi, spettacoli teatrali e murales.

Durante il tour, i partecipanti potranno anche testare le incredibili funzionalità della OPPO Reno10 Series, la nuova gamma di smartphone di OPPO che offre prestazioni eccezionali, design elegante e una fotocamera da sogno. Grazie alla guida di un OPPO Crewer e del Training Manager di OPPO, i tifosi potranno immortalare i momenti più emozionanti del tour con la OPPO Reno10 Series, che offre una qualità fotografica superiore, una stabilizzazione video avanzata e una modalità notturna straordinaria.

Ciro Ferrara, una delle icone del calcio italiano, sarà il testimonial d’eccezione di questo tour, condividendo con i partecipanti le sue storie e le sue emozioni legate a Napoli e al calcio, in un viaggio unico e speciale.

Per restare aggiornati su tutti gli appuntamenti in programma e scoprire come partecipare al tour, gli utenti possono iscriversi alla OPPO Community e seguire il thread dedicato al progetto visitando questo link.

