OPPO annuncia che sono da oggi disponibili su OPPO Store ( e presto su Amazon ) le nuove cuffiette TWS Enco Free 2i. Si tratta di una versione rivista delle Enco Air introdotte quest’anno che migliorano diversi aspetti tra cui la vestibilità e la cancellazione attiva del rumore.

Le nuove Free 2i sono più comode da indossare, grazie ad una scanalatura ottima per ridurre la sensazione di pienezza e pressione nelle orecchie, mentre la custodia di ricarica è stata ottimizzata diventando rotonda, liscia e sottile. C’è poi anche la certificazione IP54 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

OPPO Enco Free2i raggiunge un equilibrio tonale complessivo, capace di riprodurre basse frequenze rendendole comunque ricche, voci nitide e alte frequenze in modo chiaro. Grazie alla tecnologia ANC (Active Noise Cancellation) personalizzata basata su migliaia di test in-ear, i nuovi auricolari sono in grado di ottimizzare la curva di cancellazione del rumore in base alla struttura del canale uditivo degli utenti, offrendo un’esperienza d’ascolto su misura. Funzionalità simili le avevamo viste anche sulle recenti Enco X2 che abbiamo recensito a questo link.

La profondità di cancellazione del rumore raggiunge i 42dB, eliminando anche i suoni a frequenza più bassa. OPPO Enco Free 2i, impiega una tecnologia di compensazione della qualità del suono in grado di ridurre il rumore senza compromettere la qualità del suono e include anche la funzione Trasparenza che ci isola dai rumori esterni enfatizzando però la voce di chi ci parla.

La batteria raggiunge le 30 ore di riproduzione totale combinata con la case di ricarica e la connessione Bluetooth 5.2. La trasmissione binaurale a bassa latenza permette un’esperienza di utilizzo senza interruzioni e piacevole, sia che si tratti di rispondere a una chiamata, guardare un video o avviare la modalità di gioco. Inoltre, OPPO Enco Free2i garantiscono il caricamento completo in solo un’ora e mezza.

Disponibilità e prezzo

Gli auricolari OPPO Enco Free 2i sono disponibili a partire da oggi su Oppo Store , l’e-commerce proprietario dell’azienda nella colorazione White a un prezzo consigliato al pubblico di 99.99€, e prossimamente anche su Amazon.

