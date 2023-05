OPPO ha appena presentato una nuova capsule collection esclusiva per il suo OPPO Store e dedicata alla sua partnership con AC Milan. Oltre alla casule collection sono disponibili in abbinata anche anche i wallpaper dinamici dell’amata squadra rossonera per lo schermo esterno.

La capsule collection permette ai tifosi non solo di proteggere il proprio OPPO Find N2 Flip ma anche di vestirlo con i colori della propria squadra grazie alle cover firmate AC Milan.

La partnership tra OPPO e AC Milan rappresenta un binomio vincente tra l’eccellenza tecnologica e lo spirito competitivo, che mira a offrire ai tifosi una nuova esperienza di personalizzazione e coinvolgimento con la propria squadra del cuore.

Da oggi, lunedì 22 maggio con l’acquisto di OPPO Find N2 Flip solo su OPPO Store si potrà acquistare in bundle la propria cover AC Milan preferita.

La cover sarà disponibile anche singolarmente a un prezzo di 59,99€. Da questa data è inoltre possibile personalizzare il display esterno con dei wallpaper dinamici scaricandoli tramite un link disponibile nella pagina dedicate di OPPO Store.

Ulteriori informazioni sull’esclusiva collezione OPPO X AC Milan disponibili sul sito dedicato.

Ma non è finita qui, fino al 31 maggio, per i nuovi iscritti a OPPO Store, Community e newsletter, saranno disponibili promozioni esclusive su un’ampia selezione di dispositivi dell’ecosistema OPPO, dagli smartphone flagship fino ai dispositivi audio e wearable.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!