Introduzione

Il mercato degli smartphone pieghevoli è stato molto burrascoso in questi ultimi anni con molti produttori che hanno abbandonato i loro progetti oppure sono per lo più rimasti confinati all’interno del mercato Asiatico. Tanti concept e prototipi ma all’atto pratico pochi prodotti sono arrivati in Italia.

In particolare gli smartphone pieghevoli “a conchiglia” si contano sul palmo della mano e c’è una buona probabilità che se ne volevi acquistare uno si ricadeva quasi sempre sul Galaxy Flip di Samsung, giunto ormai alla 4° versione.

Il monopolio di Samsung sta per essere però minato da OPPO con il lancio di questo OPPO N2 Flip, un dispositivo che nonostante sia alla sua prima versione ha tanta verve da mostrare, sia a livello estetico che tecnico. E se è vero che la competizione porta sempre innovazione e prezzi più competitivi per i consumatori, allora ben venga.

OPPO N2 Flip ha infatti tutto quello che serve per rubare il cuore a molti a cominciare da un design elegante, una piega del display pressoché invisibile, un ampio display da 3,76″ sull’esterno e un comparto fotografico che non vuole scendere a compromessi e tutto questo per un prezzo di lancio di circa 1200€ – con varie promo di lancio per ingolosirci di cui vi parleremo più avanti.

Gli smartphone a conchiglia sono un ritorno al passato, in particolare a 20 anni fa quando nel 2004 il Razr Phone V3 di Motorola era praticamente uno status symbol e ci divertivamo tantissimo ad aprirlo e chiuderlo in continuazione.

Ma quando è che serve un pieghevole a conchiglia come questo? In realtà oltre all’effetto WOW del display pieghevole, quello che potrebbe convincerci alla scelta di uno smartphone di questo tipo è il fatto di diventare estremamente compatto e quindi andare ad occupare meno spazio in tasca o magari in una borsetta.

Pronti a scoprire cosa si nasconde dentro questo Flip N2 di OPPO? Allora scopriamolo insieme a cominciare come al solito dalle specifiche tecniche e dal contenuto della confezione.

Unboxing

La scatola di N2 Flip non è la solita scatola minimalista e salva-spazio a cui siamo abituati. E’ infatti più grande e schiacciata e presenta una rifinitura decisamente più ricercata rispetto a quelle della serie Reno o Find ad esempio. Al suo interno troveremo:

OPPO N2 Flip

Caricabatteria rapido da 67W

Cover il plastica in due pezzi

Spillo per la rimozione della sim

Manualistica & Garanzia

Cavo di ricarica USB-C

Specifiche tecniche

SoC : MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm)

: MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) Memoria : 8/12 GB RAM LPDDR5 + 128/256 GB UFS 3.1

: 8/12 GB RAM LPDDR5 + 128/256 GB UFS 3.1 Display interno : AMOLED LTPO 6,8″ FullHD+ (1080 x 2640 pixels) con frequenza aggiornamento 120 Hz

: AMOLED LTPO 6,8″ FullHD+ (1080 x 2640 pixels) con frequenza aggiornamento 120 Hz Display esterno : 3,26″ AMOLED

: 3,26″ AMOLED Batteria : 4300 mAh

: 4300 mAh Ricarica : 44W SuperVOOC

: 44W SuperVOOC Audio : speaker stereo

: speaker stereo Fotocamere posteriori: grandangolare: 50 MP ultra wide: 8 MP f/2.2

Fotocamera frontale : 32 MP

: 32 MP Impronte digitali : laterale fisico

: laterale fisico Connettività : 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS

: 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Dimensioni : 166,2 x 75,2 x 7,45mm aperto 85,5 x 75,2 x 16,02mm chiuso

: Peso: 191 grammi

Design & Materiali

OPPO negli ultimi anni ha deciso di porre molta attenzione sull’aspetto estetico dei propri dispositivi, investendo molto in ricerca e sviluppo e sperimentando con varie forme e materiali. Non a caso la finitura OPPO Glow dei Reno oppure il futuristico design della serie Find X5 sono elementi oramai iconici di OPPO.

L’azienda sa bene che l’estetica è un fattore che non va assolutamente trascurato e per questo molti dei suoi prodotti sono glamour o strizzano l’occhio al mondo della moda. Ma questo in cosa si traduce per questo Find N2 Flip?

OPPO è infatti riuscita a dare vita ad uno smartphone che si piega a metà senza lasciare alcun gap tra le due parti del dispositivo e allo stesso tempo è elegante e maneggevole.

In Europa viene commercializzato in due sole colorazioni: Astral Black e Moonlit Purple. La prima è la scelta “elegante” in un nero satinato, mentre la seconda è quella più glamour e glossy. L’ergonomia è molto buona e quando è chiuso N2 Flip è solido e compatto e sta perfettamente in mano, anche grazie agli angoli arrotondati che ne migliorano la maneggevolezza. L’assemblaggio poi è ottimo: compatto, ben assemblato e senza nessun punto più delicato degli altri.

Frontalmente lo smartphone aperto assomiglia a un tradizionale smartphone a cui siamo abituati oggi e se non lo sappiamo faremo fatica a distinguerlo da un normale smartphone guardando solo da davanti. Troviamo infatti un foro punch hole nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale mentre sul alto destro troviamo il tasto di accensione con il lettore di impronte digitali integrato ed il bilanciere del volume. Questa scelta è probabilmente dettata dalla necessità di avere il sensore biometrico accessibile anche da smartphone piegato, una cosa che non sarebbe stata possibile ad esempio con il lettore sotto al display.

La parte sinistra è invece completamente pulita se non per le linee dell’antenna. Nella parte inferiore troviamo invece l’ingresso USB-C per la ricarica rapida, un microfono ambientale, il carrello per la sim card e la griglia per uno speaker. Find N2 Flip supporta infatti la funzione dual SIM sia con due SIM fisiche che con una SIM fisica e una eSIM

Anche nella parte superiore troviamo un microfono ambientale ed un altro speaker audio.

Ma l’aspetto più interessante di ogni pieghevole è senza dubbio la cerniera, ovvero colei che deve garantire la corretta apertura del dispositivo anche dopo anni e allo stesso tempo proteggere nel migliori dei modi lo schermo interno.

La cerniera è infatti l’elemento più delicato di un pieghevole insieme al display stesso e per questo è uno degli aspetti che richiedono più risorse durante lo sviluppo. In questo caso OPPO ha avuto modo di sperimentare già con la Flexion Hinge sui suoi Flip N e qui troviamo infatti la seconda generazione di Flexion Hinge che è stata certificata per essere aperta e chiusa fino a 400.000 volte senza danneggiare il display. All’incirca se apriamo lo smartphone 100 volte al giorno questo significa che durerà circa 10 anni. Non male no?

C’è anche la certificazione IP54 per quello che riguarda la resistenza alle infiltrazioni di acqua e polvere.

La Flexion Hinge 2 è inoltre più compatta e con meno elementi mobili e questo ha permesso di risparmiare spazio per le batterie ( per un totale di 4300mAh ) e altri componenti interni. Come vedremo dopo la cerniera permette poi di essere inclinata e tenersi in posizione con diverse angolazioni in quella che OPPO chiama Display Freeform, dando vita a un nuovo mondo di possibilità. Tecnicamente è possibile mantenerlo in posizione all’interno di un range compreso tra 45 e 110 gradi.

Nel complesso la cerniera è ben congegnata, funziona bene ed è sempre fluida e precisa. Inoltre da chiusa le due metà sono praticamente a filo, senza alcun tipo di gap “a goccia”. Davvero un’impressionante lavoro di ingegneria da parte di OPPO.

Display & Audio

I display degli smartphone pieghevoli non possono entrare in competizione diretta con quelli degli smartphone tradizionali per via della loro diversa tecnologia. Nonostante questo il display di questo N2 Flip è impressionante e per un pieghevole ha una qualità pazzesca. Si tratta di un AMOLED LTPO con risoluzione 1080 x 2520 pixel e una luminosità tra i 500 e i 1.600 nits di picco massimo e un refresh rate dinamico 1-120Hz. Anche gli angoli di visione sono ottimi e mantiene bene anche a varie angolazioni con una deformazione minima del colore.

Oppo ha poi adottato una serie di accorgimenti per ridurre i riflessi. La pellicola adottata da OPPO è infatti in grado di ridurre i riflessi di circa il 96% e questo si traduce in un’ottima leggibilità in ogni circostanza, anche sottoal sole diretto. Come vi dicevo prima la qualità del display è ottima e paragonabile a quella di un tradizionale smartphone di fascia alta AMOLED e questo grazie a questi accorgimenti.

Ma togliamoci subito il dente e parliamo dell’elefante della stanza: la piega. Inutile dire che la piega dei display flessibili è esteticamente e anche al tatto, un’esperienza terribile che nessuno vorrebbe mai vedere. E da questo punto di vista devo fare un plauso a OPPO: la piega di N2 Flip è la più impercettibile che ho visto su uno smartphone pieghevole. Il merito è senza dubbio della Flexion Hinge 2 che permette di avere un segno minimo sul display.

La piega invisibile del display. si vede?

Molto fedele anche la riproduzione dei colori, personalizzabile con alcuni preset come la modalità Vivida che tende a saturare troppo alcuni colori e una modalità Cinematografica.

Ma quindi, questa piega sul display si vede o no? Premetto che non amo i pieghevoli proprio perché tendo ad accendere molto lo smartphone e, unito ad una vena di perfezionismo, odio sapere che ogni apertura andrà a rendere sempre più evidente la piega del display sia al tatto che alla vista.

Eppure OPPO N2 mi ha convinto e rassicurato: la piega per forza di cose ci deve essere, ma è molto subdola nonostante lo abbia utilizzato per oltre due settimane e anche al tatto è quasi impercettibile rispetto agli altri pieghevoli che ho provato. Se cercate uno scontro diretto con Samsung Flip 4 eccolo servito: OPPO al momento è più avanti su questa tecnologia e la piega del display si nota molto meno che sulla concorrenza. E’ vero, c’è la certificazione waterproof sul Samsung che forse incide ma quello che è sicuro è che nei prossimi anni la piega diventerà sempre più invisibile.

Inoltre c’è un altro fattore che mi ha aiutato: il grande display esterno permette di utilizzare lo smartphone senza doverlo sempre aprire – anche se con alcune limitazioni.

Per quanto riguarda l’audio, il form factor poi non ha limitato troppo Oppo nella qualità del suono: troviamo infatti due speaker stereo che suonano davvero bene e non hanno carenze nemmeno nei bassi. Non paragonabile a soluzioni tradizionali stereo, ma devo dire che mi aspettavo molto peggio da un pieghevole e dai suoi compromessi strutturali.

Anche in chiamata ci ha soddisfatto, con un timbro della voce alto e fedele, un volume buono sia in entrata che in uscita. Anche il feedback aptico è solido e vigoroso anche grazie al motore O-Haptic introdotto da OPPO nella sua Color OS.

Display secondario

Ma parliamo ora della vera killer feature di questo OPPO N2 Flip, ovvero l’ampio display da 3,76″ con aspect ratio a 17:9. Essendo arrivato per ultimo sul mercato, OPPO ha giustamente capito subito quali sono i punti su cui insistere per battere la concorrenza e in questo caso si tratta proprio dell’ampio display esterno.

Oppo dichiara 500 nit di luminosità standard e 900 di picco per il display esterno. Nell’utilizzo quotidiano comunque si vede molto bene anche sotto al sole, con colori bilanciati e una buona sensibilità al tocco.

Hardware & Performance

A differenza del modello venduto in Cina che utilizza lo Snapdragon, in Europa viene commercializzato con il Dimensity 9000+, versione custom basata su processo produttivo a 4nm e in grado di tenere testa a Snap 8 gen 1 anche se ancora dietro allo Snap 8 Gen 2.

C’è poi questa percezione nel panorama Android che i Mediatek siano soluzioni valide solo per smartphone di fascia media e bassa ma la realtà dei fatti è che anche le proposte top gamma si muovono oramai veramente bene e garantiscono nel quotidiano un’esperienza analoga. Find N2 Flip offre WiFi 6, Bluetooth in versione 5.3 e connettività dati 5G.

Sul fronte memoria N2 Flip viene venduto nel solo taglio da 8GB di RAM mentre lo storage interno utilizza UFS 3.1 invece del più recente UFS 4.0 come troviamo sui recenti smartphone ma la verità è che anche qui la differenza sarà impercettibile su base quotidiana. La RAM può essere poi espansa virtualmente tramite il Memory Boost della Color OS 13.

Questo chipset è una versione personalizzata del Dimensity 9000 ottimizzata per risparmiare energia. Si tratta di un chip versatile e ci potrete fare un po’ di tutto, gaming compreso, anche se lo smartphone non è molto indicato a questo scopo per via della sua natura di pieghevole. Non avrà problemi a far girare giochi pesanti come Genshin Impact o PUBGMobile, anche se per quest’ultimo dovremo scendere a compromessi grafici se vogliamo giocarci a 60fps.

Nel quotidiano non mi ha mai dato problemi e l’esperienza è quella di un top gamma: foto, internet, edit di video per instagram, e-mail, netflix, qualche partita a titoli leggeri. Non ho mai notato impuntamenti o rallentamenti e questo è senza dubbio anche merito dell’ottima maturità raggiunta dalla Color OS 13 – che approfondiremo a breve. Anche la gestione termica è buona e si è scaldato veramente in poche occasioni, in particolare quando la connessione dati lavora tanto come nel caso di un hotspot prolungato, ma comunque un’ottima performance per un pieghevole e i suoi spazi interni ridotti all’osso.

Software

A bordo di OPPO N2 Flip non poteva certo mancare l’ottima COLOR OS 13 basata su Android 13 che abbiamo imparato oramai a conoscere molto bene. L’esperienza base è la stessa che ci si può aspettare su un altro smartphone della famiglia Reno o Find X ad esempio e questo è sia un bene che un male.

Già perché uno smartphone così particolare meritava più accortezze a livello software per sfruttare al meglio il particolare form factory e lo schermo pieghevole. Le uniche differenze che troviamo rispetto ad uno smartphone tradizionale con Color OS 13 è un menù “Funzionalità telefono pieghevole” che include opzioni per personalizzare il display esterno tra cui i widget da mostrare e le risposte rapide che possiamo inviare.

Una menzione d’onore poi ai display AOD e ai simpatici animaletti interattivi che potremo impostare per il display esterno. Sono tutti molto simpatici e interattivi e aiutano a dare quel tocco di personalità al nostro OPPO N2 Flip.

E’ un peccato perché le uniche app che possono sfruttare il display pieghevole sono quelle con le API native di Android e la fotocamera integrata di OPPO.

L’interfaccia della fotocamera trae infatti vantaggio da questo form factor e permette di avere l’anteprima della foto nella metà superiore del display non appena lo smartphone inizia a piegarsi e questo è appunto l‘effetto che OPPO chiama FreeForm Display. Anche YouTube ad esempio imposterà il video nella parte superiore dello schermo con la stessa modalità.

Purtroppo lo stesso discorso vale per il display esterno, infatti nonostante la superficie ben 3 volte più grande rispetto a quella del diretto competitor Z Flip 4, le interazioni che possiamo fare sono piuttosto limitate al momento.

Paradossalmente con un display a 3,76″ OPPO sarebbe in grado di mostrare l’intero sistema operativo invece al momento ha deciso di mantenere dei paletti ben delimitati su quello che possiamo fare.

Ad esempio per il display esterno avremo a disposizione solamente 5 widget al lancio ( con quello di Spotify in arrivo ) e non vi è possibilità per gli sviluppatori di aggiungerne altri in modo autonomo, infatti OPPO darà il suo SDK di sviluppo solamente agli sviluppatori a cui è interessata che saranno contattati direttamente dall’azienda. Tra questi widget troviamo:

Widget per la fotocamera ( il più utile e quello che ho usato di più )

Widget per le note vocali

Widget per il meteo

Widget per il calendario

Widget per le cuffie TWS

Allo stesso modo è vero che c’è molto più spazio per le notifiche di sistema rispetto alla concorrenza ma in alcuni casi non potremo leggere il contenuto di queste ultime ( come per le email di Gmail ) e le uniche risposte che potremo inviare sono quelle tramite risposte rapide preimpostate.

Altri pieghevoli, con display molto più piccolo, permettono di avere anche una tastiera sul piccolo display per poter rispondere come meglio vogliamo.

E’ vero, è stata fatta una partnership con Google per la dettatura vocale ma non è la stessa cosa ovviamente.

Il motivo di queste decisione, a detta di OPPO, è il voler mantenere l’esperienza d’uso il più semplice possibile eppure l’hardware di questo N2 Flip è ottimo e si percepisce un margine di miglioramento pazzesco per poter sfruttare il display esterno. Staremo a vedere nei prossimi mesi e con i prossimi aggiornamenti software se la situazione cambierà perché al momento siamo rimasti con un po’ di amaro in bocca e questa è un’impressione che quasi tutti abbiamo avuto durante il lancio del prodotto perché al momento è uno spreco di spazio considerando quanto si può fare, ad esempio, con il piccolo display di uno smartwatch.

Fotocamera

Esternamente, vicino all’ampio display, trovano posto le due fotocamere principali di questo OPPO Find N2 Flip. In sensore principale è un Sony IMX890 da 50 megapixel con lente f/1.8 affiancato da un sensore Sony IMX355 da 8 Megapixel e lente ultra-wide con focale equivalente di 16mm e apertura f/2.2. Ovviamente non poteva mancare il chip Marisilicon X, la NPU proprietaria di OPPO che come abbiamo visto su altri smartphone come Find X5 Pro è studiato per migliorare l’imaging del telefono sopratutto in condizioni di scarsa luminosità.

Ritorna poi la collaborazione con Hasselblad, con la quale Oppo ha lavorato per lo sviluppo del software e degli algoritmi di scatto con alcuni filtri integrati come XPAN.

Uno degli aspetti più interessanti del sensore IMX890 è la sua funzione id focus omnidirezionale, ovvero ogni pixel dell’immagine può essere messo a fuoco per ottenere un effetto bokeh più naturale con una chiara separazione tra soggetto e sfondo.

Nonostante OPPO N2 Flip non ha la pretesa di essere un camera-phone le foto scattate sono piuttosto buone in quasi tutte le circostanze. La messa a fuoco è veloce e precisa, i colori, sopra tutto durante il giorno sono piuttosto fedeli e appaganti. Ricordiamo che possiamo attivare l’AI di OPPO per migliorare in modo automatico i nostri scatti grazie agli algoritmi di riconoscimento dell’immagine. La gamma dinamica è molto alta e solamente con la ultra-wide si notano alcune incertezze sui contrasti.

Di notte la situazione diventa più complicata, ma grazie anche all’ausilio della NPU Marisilicon X avremo modo di ottenere buoni scatti anche con scarsa luminosità. La dinamica dei colori rimane infatti molto buona anche senza utilizzare la modalità notte ( se abbiamo attiva l’AI di OPPO gli algoritmi, e quindi i risultati, sono identici con la modalità normale ).

L‘ultrawide da 8Mpx restituisce immagini un po’ più slavate e questo per via del sensore da 8Mpx, ma comunque possiamo portarci a casa scatti più che validi anche con questo.

Anche la fotocamera frontale adempie abbastanza bene al suo compito anche se con questo form-factor ha più senso sfruttare il doppio display per scattarsi i selfie avendo anche un’anteprima dell’immagine sul display esterno.

La qualità video è sopra la media, con una buona stabilizzazione dell’immagine e regolazioni real-time all’esposizione con la camera principale. Anche qui la NPU Marisilicon X aiuta molto soprattutto di notte per ridurre il rumore. La risoluzione massima in questo caso è di 4K/30fps anche se tecnicamente dovrebbe supportare i 60fps.

Nel complesso la qualità foto di OPPO Find N2 sono più che adeguate per il tipo di dispositivo. Anzi, mi aspettavo anche risultati inferiori visto che gli smartphone pieghevoli tendono a sacrificare molto questo aspetto in favore di altri. Ottimo quindi il lavoro svolto da OPPO che permette di portarci a casa scatti quasi sempre validi.

Di certo le fotocamere dei pieghevoli non toglieranno presto la corona agli smartphone “tradizionali” per quanto performance ma è comunque un’ottima soluzione per tutti i giorni.

Segnaliamo poi che grazie alla modalità free-form del display potremo utilizzare lo smartphone in modi a cui non siamo abituati con gli smartphone tradizionali. Durante una videochiamata potremo ad esempio usarlo come treppiede piegando il display e inquadrandoci meglio. Allo stesso modo potremo utilizzare il display esterno per far vedere al nostro soggetto un’anteprima prima dello scatto. Insomma: le possibilità sono molteplici ma bisognerà vedere se riusciremo ad acquisirle come abitudine.

Autonomia

All’interno di OPPO N2 Flip ci sono due batterie per un totale di 4.300mAh. Non c’è la ricarica wireless, tuttavia abbiamo la ricarica rapida da 44W che per quanto mi riguarda è più che sufficiente.

L’autonomia non è eccezionale se paragonata ad uno smartphone dal form factory più tradizionale ma in ogni caso sono riuscito a fare circa 4-5 ore di schermo acceso con un utilizzo vario tra social, Chrome, streaming, Marvel Snap, Gmail e qualche video su Youtube. Un risultato che con FLip 4 di Samsung difficilmente raggiungeremmo. In ogni caso la ricarica rapida da 44W ci permetterà di ricaricare il dispositivo da 0 a 100 in meno di un’ora e di raggiungere l’80% di carica in soli 30 minuti. Nota: nella confezione c’è un caricatore da 67W che può essere usato anche per caricare altri dispositivi più energivori come notebook.

Conclusioni

OPPO ha deciso di saltare a piedi pari nel mondo dei foldable a conchiglia con OPPO N2 Flip: uno smartphone forte delle ricerca maturata con i pieghevoli OPPO Find N/N2 e determinata a ritagliarsi una fetta di mercato in ecosistema attualmente monopolizzato principalmente da Samsung Galaxy Flip 4 in Europa.

OPPO N2 Flip è uno smartphone elegante e ben progettato, con molte scelte decisamente azzeccate. A cominciare dall’ottima Flexion Hinge di seconda generazione che permette di avere un telefono zero-gap da chiuso e una piega sul display che è molto subdola sia alla vista che al tatto ed inutile dire che è l’elemento più critico di ogni foldable in quanto deve proteggere il display e rendere l’esperienza utente quanto più piacevole possibile.

Questo form factor a conchiglia può risultare molto comodo per chi vuole un dispositivo più compatto da portare a spasso, soprattutto in una tasca di un pantalone oppure in una borsa. Rispetto alla controparte Samsung ha uno schermo principale migliore e anche un comparto fotografico più performante – anche se non dovete pensare di paragonarlo ad un normale smartphone come la serie Find X5.

Il grande display esterno da 3,73″ è senza dubbio una delle killer features di questo N2 Flip in quanto permette di utilizzare lo smartphone senza doverlo aprire ogni volta.

In realtà è anche il suo più grande tallone d’Achille e forse l’unica vera lamentela che posso muovere a questo dispositivo: abbiamo un display così grande che però sfruttiamo a malapena per delle politiche software di OPPO. Al momento l’utilizzo del display esterno è molto limitato e abbiamo 5 widget disponibili con il sesto, quello di Spotify, in arrivo. E’ un vero peccato perché con un display così grande si potrebbe addirittura mostrare l’intera smartphone “in miniatura” invece abbiamo un numero limitato di funzioni disponibili. Anche le risposte da telefono piegato e le notifiche di sistema sono parzialmente utili.

Speriamo quindi che con i prossimi aggiornamenti software la situazione cambi e che OPPO dedichi la giusta attenzione anche a questo particolare form-factory. L’hardware c’è, ora manca solo la parte software.

Nel complesso OPPO N2 Flip ci ha stupiti e convinti: è un telefono che si loda in primis per tutta la ricerca e sviluppo che c’è dietro, a cominciare dalla Flexion Hinge di seconda generazione che permette di avere una piega invisibile. Anche il display è di ottima qualità e tutte le altre specifiche sono soddisfacenti e di alto livello. La scelta del chipset potrebbe non fare felici tutti ma vi consigliamo di dargli una chance: questo Dimensity 9000+ fa girare tutto bene e non consuma tanto la batteria che ci permettera di arrivare a sera senza problemi.

Ci auguriamo solo di avere più funzioni per il display esterno con i prossimi aggiornamenti software in quanto sarebbe uno spreco avere quel display così grande e non poterlo sfruttare come si deve.

OPPO N2 Flip viene venduto in Italia al prezzo lancio di 1199€ ( lo stesso di Galaxy Flip Z 4 ) nella sola variante 8/256Gb con diverse promo di lancio per le prime settimane di acquisto. E’ disponibile in due colorazioni: Nero, più classico e satinato, e Purple Lit, più cangiante e “glamour“.

E’ quindi un prezzo allineato al mercato Italiano e se siete poi parte della Community Oppo, fino al 28 febbraio è possibile registrarsi per provare il dispositivo per 20 giorni e decidere, al termine della prova, se restituirlo o acquistarlo al prezzo speciale di 999 euro.

Vantaggi e promozioni su OPPO Store e Amazon

Durante le prime 72 ore dal lancio,dalle 16:00 del 15 Febbraio alle 16:00 del 18 Febbraio, sarà possibile pre-ordinareOPPO Find N2 Flip in bundle con cover, 100€ di sconto immediato a carrello una volta effettuato l’acquisto oltre ad una garanzia 2 convenzionaleaggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Successivamente, dal18 Febbraio fino al 27 Febbraio, saràinvece possibile effettuare il pre-ordine di OPPO Find N2 Flip in bundle con cover, 100€ di sconto su un secondo prodotto acquistato su OPPO store e una garanzia 2 convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo. Infine, dal 28 Febbraio al 16 Aprile sarà attiva la promo nazionale con la quale si potrà acquistare OPPO Find N2 Flip in bundle con una cover e una garanzia 2 convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Per chi invece decide di acquistare OPPO Find N2 Flip su Amazon.it si potrà approfittare di vantaggi e offerte esclusive.

al 15 Febbraio al 27 Febbraio OPPO Find N2 Flip è disponibile in pre-ordine in bundle con cover, 100€ di sconto spendibile per un qualsiasi altro acquisto su Amazon, fornito direttamente dal rivenditore e una garanzia 2 convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

dal 28 Febbraio al 16 Aprile sarà attiva la promo nazionale con la quale si potrà acquistare OPPO Find N2 Flip in bundle con una cover e una garanzia 2 convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Vantaggi e promozioni presso i principali rivenditori di telefonia

Dal 15 Febbraio al 27 Febbraio solo da MediaWorld e Unieuro, OPPO Find N2 Flip è disponibile il pre-ordine in bundle con cover,una gift card di 50€spendibile per un qualsiasi altro acquisto presso i due rivenditori e una garanzia 2 convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Prenotando e acquistando il tuo OPPO Find N2 Flip, a seguito di un anticipo, basterà inserire lo scontrino nella sezione OPPO Promo per riscattare la propria gift card. Infine, dal 28 Febbraio al 16 Aprile, sarà attiva la promo nazionale con la quale si potrà acquistare OPPO Find N2 Flip in bundle con una cover e una garanzia 2 convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Testa e Resta grazie alla OPPO Community

Tutti i membri della OPPO Community avranno inoltre la possibilità di partecipare all’iniziativaTesta e Resta: dal 15 al 28 febbraio potranno iscriversi alla selezione per provare inanteprima il nuovo OPPO Find N2 Flip per 20 giorni e, una volta effettuato il test, potranno decidere se acquistare il device al prezzo speciale di 999,99 Euro o di restituirlo.

I nostri voti

Design & Materiali 9 Display 9 Audio 8 Perfromance 8 Fotocamera 7.5 Rapporto qualità prezzo 7.5 Voto finale 8.2

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!