Nella cornice di Londra, OPPO ha presentato ufficialmente per il mercato globale il Find N2 Flip. Si tratta del primo smartphone pieghevole “a conchiglia” dell’azienda che si va ad affiancare ai pieghevoli Find N e Find N 2 che purtroppo sono rimasti nel mercato Cinese.

OPPO N2 Flip introduce diverse novità e tra i suoi cavalli di battaglia troviamo una doppia batteria con ricarica SUPERVOOC e una cerniera completamente rivista, il tutto racchiuso in un design squisitamente raffinato che saprà sicuramente sorprendere gli utenti.

Adolfo Binni, Head of Product Marketing OPPO Italia ha commentato così il debutto di N2 Flip:

“OPPO Find N2 Flip è il primo smartphone flip sul mercato ad integrare tecnologie e funzionalità fotografiche flagship; dotato di una fotocamera Primaria da 50MP con sensore Sony IMX890, co-sviluppata in collaborazione con Hasselblad, garantisce un’elevata fedeltà nell’elaborazione della gamma cromatica, permettendo di godere di performance fotografiche di alta qualità. Inoltre, la presenza dell’NPU proprietaria OPPO – MariSilicon X dedicata all’imaging, permette di registrare video perfetti in ogni condizione di luminosità, con l’utilizzo di modalità video quali Ultra-Night e Ultra HDR in 4K. Grazie a OPPO Find N2 Flip, è possibile immortalare i momenti più suggestivi con la qualità di una macchina fotografica e la comodità di un dispositivo compatto e tascabile.”

Il display esterno è estremamente versatile e permette di utilizzare lo smartphone anche da chiuso. Potremo infatti visualizzare le anteprime di foto e video o mostrare dei widget innovativi che aiutano gli utenti a tenere sotto controllo fino a sei notifiche alla volta e a gestire altre semplici attività ( come sveglie e promemoria ) senza dover aprire il telefono. Scopriamolo meglio insieme.

SCHEDA TECNICA FIND N2 FLIP

SoC : MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm)

: MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) Memoria : 8/12 GB RAM LPDDR5 + 128/256 GB UFS 3.1

: 8/12 GB RAM LPDDR5 + 128/256 GB UFS 3.1 Display interno : AMOLED LTPO 6,8″ FullHD+ (1080 x 2640 pixels) con frequenza aggiornamento 120 Hz

: AMOLED LTPO 6,8″ FullHD+ (1080 x 2640 pixels) con frequenza aggiornamento 120 Hz Display esterno : 3,26″ AMOLED

: 3,26″ AMOLED Batteria : 4300 mAh

: 4300 mAh Ricarica : 44W SuperVOOC

: 44W SuperVOOC Audio : speaker stereo

: speaker stereo Fotocamere posteriori: grandangolare: 50 MP ultra wide: 8 MP f/2.2

Fotocamera frontale : 32 MP

: 32 MP Impronte digitali : laterale fisico

: laterale fisico Connettività : 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS

: 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Dimensioni : 166,2 x 75,2 x 7,45mm aperto 85,5 x 75,2 x 16,02mm chiuso

: Peso: 191 grammi

Hardware e Design

OPPO ha lavorato a stretto contatto con MediaTek per creare una versione ottimizzata del suo chipset flagship Dimensity 9000+ per aumentare le prestazioni e mantenere il consumo energetico sotto controllo.

OPPO ha anche incluso la ricarica più veloce di qualsiasi altro smartphone flip,SUPERVOOC da 44W che permette di caricare la batteria al 50% in soli 23 minuti e fino al 100% in meno di un’ora.

Parlando di batteria, Find N2 Flip integra due batterie per un totale di 4.300 mAh, che attualmente è la più capiente tra gli smartphone flessibili “a conchiglia”.

Il design di Oppo find N2 Flip ha bordi in alluminio lucido, una cover realizzata in vetro resistente anti-impronta e l’esclusivo motivo a onde micro-incise sulla cerniera.

Per il mercato Europeo, Find N2 Flip è disponibile in due esclusive colorazioni: Astral Black e Moonlit Purple.

Il peso del dispositivo e di appena 191g e uno spessore di soli 7,45 mm.Il display principale è un’unità di tipo E6 AMOLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz e una luminosità massima di 1600 nit.

Color OS 13

il dispositivo entrerà nel mercato con la Color OS 13 basata su Android 13, quindi si tratta della versione più recente disponibile ad oggi. Ovviamente ci sono alcune features esclusive pensate appositamente per il display flessibile e soprattutto per il display esterno che può essere personalizzato in vari modi.

Come da nuova politica OPPO, è anche il primo smartphone di OPPO a offrire quattro anni di aggiornamenti ColorOS e 5 anni di aggiornamenti sulla sicurezza, entrando nella classifica dei telefoni Android con il supporto più a lungo termine.

Il display esterno interattivo

Sulla parte posteriore troviamo un ampio display verticale da 3,26 pollici: il più grande disponibile fra tutti quelli presenti sugli smartphone flip attualmente in commercio.

Grazie a questo display potremo controllare fino a 6 notifiche contemporaneamente ed avere un accesso rapido ad alcune funzioni utili, come scattare foto, registrare audio, attivare le impostazione o rispondere rapidamente ai messaggi. Il tutto senza aprire lo smartphone.

E’ poi possibile personalizzare la schermata iniziale in diversi modi grazie ai widget. Gli amanti degli animali possono scegliere come compagno un uccello, un gatto, un cane, un criceto o un coniglio, da portare sempre con loro visualizzandolo ogni volta che accendono lo schermo. È anche possibile impostare una GIF personalizzata per il display posteriore. Potremo anche rispondere alle notifiche, come Whatsapp, semplicemente dal display esterno grazie alle risposte rapide personalizzabili.

Comparto Fotografico

La fotocamera principale da 50MP del Find N2 Flip è dotata di un sensore Sony IMX890 con obiettivo f/1.8 mentre il sensore per i selfie è da 32MPX.

L’ampio display esterno consente di visualizzare una chiara anteprima dei selfie e, grazie alla funzione Dual Preview, mostrare al soggetto dello scatto il suo aspetto in tempo reale.

Una delle caratteristiche che rende così versatile questo dispositivo è quella che OPPO chiama modalità FlexForm, resa possibile dalla Flexion Hinge di seconda generazione che consente a Find N2 Flip di restare semi piegato tra 45 e i 110 gradi, così da ottenere angolazioni dinamiche dal basso verso l’alto e suggestivi video time-lapse in 4K.

Permette anche di trasformare lo smartphone in una fotocamera con treppiede; basterà piegarlo, appoggiarlo su una superficie e scattare aprendo il palmo della mano.

La modalità FlexForm, in queste situazioni, è utile perché ottimizzata per applicazioni quali WhatsApp e Zoom, permettendo di trarre il massimo dalla qualità dalle videochiamate.

Continua poi la partnership con Hasselblad proprio come avevamo visto anche sulla serie Find X. Troviamo anche qui la modalità Professional e l’esclusiva modalità XPAN con cui è possibile immortalare i propri momenti più importanti con un’inquadratura di livello cinematografico.

Anche in OPPO N2 Flip troviamo poi il chipset Marisilicon X, la NPU proprietaria di OPPO per migliorare l’imaging, sopra tutto con foto e video in notturna.



La cerniera Flexion hinge: testato per oltre 400.000 piegature

Il display flessibile è senza dubbio una delle parti più delicate di ogni smartphone pieghevole e in questo FLIP N2 troviamo la seconda generazione di cerniera Flexion Hinge. Questa è stata riprogettata e migliorata per far si che il display sia ben protetto e sia duraturo negli anni. Rispetto al primo modello troviamo un design con meno elementi e questo lascia più spazio ad altri componenti come la batteria o il display esterno.

Questo aiuta anche ad avere una piega meno visibile sul display, sopratutto dopo diverse aperture e chiusure del display.

Find N2 Flip non presenta alcuna fessura nella cerniera quando lo si chiude, proteggendo il display interno da polvere e impurità e mantenendo anche un profilo compatto e simmetrico.

OPPO ha anche implementato Flexion Hinge per far sì che le guide del display raggiungano l’angolatura più delicata possibile, creando una piega a goccia significativamente meno profonda e stretta rispetto ad altri smartphone flip quando vengono aperti.

Lo smartphone è stato inoltre certificato TÜV Rheineland per la sua capacità di resistere a oltre 400.000 piegature a temperatura ambiente. Se Ve lo state chiedendo, ciò equivale ad aprire e chiudere lo smartphone circa 100 volte al giorno per più di dieci anni.





Prezzo e disponibilità in Italia

OPPO Find N2 Flip sarà disponibile in Italia nei prossimi giorni nelle colorazioni Astral Black e Moonlit Purple al prezzo consigliato al pubblico di 1199,99 Euro.

Ma come da tradizione OPPO non mancano promozioni e vantaggi per il lancio del prodotto sia sullo store ufficiale OPPOStore.it che su Amazon ma anche presso i principali rivenditori di telefonia. Di seguito tutte le promo di lancio attive.



Vantaggi e promozioni su OPPO Store

Durante le prime 72 ore dal lancio, dalle 16:00 del 15 Febbraio alle 16:00 del 18 Febbraio, sarà possibile pre-ordinare OPPO Find N2 Flip in bundle con cover, 100€ di sconto immediato a carrello una volta effettuato l’acquisto oltre ad una garanzia 2 convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Successivamente, dal 18 Febbraio fino al 27 Febbraio, saràinvece possibile effettuare il pre-ordine di OPPO Find N2 Flip in bundle con cover, 100€ di sconto su un secondo prodotto acquistato su OPPO store e una garanzia 2 convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo. Infine, dal 28 Febbraio al 16 Aprile sarà attiva la promo nazionale con la quale si potrà acquistare OPPO Find N2 Flip in bundle con una cover e una garanzia 2 convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.



Vantaggi e promozioni su Amazon

Per chi invece decide di acquistare OPPO Find N2 Flip su Amazon.it si potrà approfittare di vantaggi e offerte esclusive.

al 15 Febbraio al 27 Febbraio OPPO Find N2 Flip è disponibile in pre-ordine in bundle con cover, 100€ di sconto spendibile per un qualsiasi altro acquisto su Amazon, fornito direttamente dal rivenditore e una garanzia 2 convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

dal 28 Febbraio al 16 Aprile sarà attiva la promo nazionale con la quale si potrà acquistare OPPO Find N2 Flip in bundle con una cover e una garanzia 2 convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Vantaggi e promozioni presso i principali rivenditori di telefonia

Dal 15 Febbraio al 27 Febbraio solo da MediaWorld e Unieuro, OPPO Find N2 Flip è disponibile il pre-ordine in bundle con cover, una gift card di 50€ spendibile per un qualsiasi altro acquisto presso i due rivenditori e una garanzia 2 convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Prenotando e acquistando il tuo OPPO Find N2 Flip, a seguito di un anticipo, basterà inserire lo scontrino nella sezione OPPO Promo per riscattare la propria gift card. Infine, dal 28 Febbraio al 16 Aprile, sarà attiva la promo nazionale con la quale si potrà acquistare OPPO Find N2 Flip in bundle con una cover e una garanzia 2 convenzionale aggiuntiva per la copertura di danni accidentali allo schermo.

Testa e Resta grazie alla OPPO Community

Tutti i membri della OPPO Community avranno inoltre la possibilità di partecipare all’iniziativa Testa e Resta : dal 15 al 28 febbraio potranno iscriversi alla selezione per provare in anteprima il nuovo OPPO Find N2 Flip per 20 giorni e, una volta effettuato il test, potranno decidere se acquistare il device al prezzo speciale di 999,99 Euro o di restituirlo.

