OPPO Find X2 e OPPO Find X2 Pro supporteranno l’HDR per lo streaming Netflix, Prime Video, Youtube

In attesa del suo arrivo sul mercato, Oppo conferma ufficialmente che i nuovi OPPO Find X2 e OPPO Find X2 Pro saranno in grado di supportare totalmente i video HDR su YouTube,

Netflix e Amazon Prime Video.

Grazie a questo potremo godere di video HDR caratterizzati da colori ricchi, contrasto netto e dettagli raffinati ad alta risoluzione e con supporto HDR.

Infatti, OPPO ritiene che l’esperienza video perfetta derivi dalla combinazione di tre aspetti

fondamentali: prestazioni hardware all’avanguardia, software e contenuti, tutte caratteristiche perfettamente integrate in OPPO Find X2 e OPPO Find X2 Pro.

OPPO Find X2 Pro è ufficiale con display QHD+ 120Hz, Snapdragon 865 e una super-fotocamera! Uno dei punti forte è proprio il setup a tre fotocamere di cui la principale con autofocus a rilevamento di fase sui due assi. Uno dei punti forte è proprio il setup a tre fotocamere di cui la principale con autofocus a rilevamento di fase sui due assi.

Ricordiamo che uno dei cavalli di battaglia di Oppo Find X2 e X2 PRO sono proprio i display che possono raggiunge fino a 120Hz di refresh rate, garantendo una visualizzazione fluida e chiara.

Inoltre, lo schermo, che copre il 100% del film P3 WCG, supporta anche il QHD+ ed è in grado di sfoggiare oltre un miliardo di tipologie di colori, con certificazione HDR 10+. In aggiunta, questo display, caratterizzato da un’elevata qualità e performance senza precedenti, ha ricevuto un’accoglienza notevole da parte dei player settore, ricevendo un punteggio A+ da DisplayMate, e la certificazione Eye Comfort da TÜV Rheinland.

Non tutti sanno infatti che per poter godere appieno dell’HDR è necessario avere un’elevata luminosità del display che al momento non tutti gli smartphone riescono a raggiungere, neanche alcuni top gamma.

Ricordiamo che OPPO Find X2 e OPPO Find X2 Pro saranno dotati dell’ultimo chipset Snapdragon 865 e di un chip che supporta la crittografia hardware Widevine L1 e HDCP2.2,

garantendo agli utenti il supporto tecnico necessario per godere di contenuti HDR di alta qualità,proteggendo al contempo il copyright dei video. Senza di questi infatti i video dalle piattaforme di streaming non sarebbero in grado di eseguire lo stream dei contenuti in alta definizione.

Ricordiamo che Oppo Find X2 e X2 Pro arriveranno sul mercato con leggero ritardo a causa dell’emergenza Covid-19.

“L’uscita nel mercato italiano del nuovo Find X2 Pro, inizialmente prevista per l’8 maggio, è stata rimandata. Un rinvio necessario a causa dell’emergenza COVID-19 che sta colpendo tutto il mondo. La nuova data verrà comunicata nel corso delle prossime settimane“.

Vi faremo sapere non appena vi sarà una nuova ufficializzazione sulla data di commercializzazione in Italia.