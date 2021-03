Si è appena concluso l’evento “Riscopri il Colore” di Oppo dove è stata presentata la nuova famiglia Oppo X3 e nello specifico possiamo dare il benvenuto al top gamma Oppo X3 Pro 5G e ai nuovi Find X3 Neo 5G e X3 Lite 5G che saranno disponibili in Italia già dalla prossima settimana.

Il nuovo trittico di smartphone Oppo vogliono coprire sia la fascia alta con Oppo X3 Pro 5G sia la fascia media con X3 Neo 5G e la fascia entry-level con Oppo X3 Lite 5G che è il più piccolino dei tre. Il filo conduttore che lega la nuova famiglia Oppo X3 è senza dubbio il comparto fotografico su cui si è concentrato molto l’evento di lancio e come può suggerire il nome tutti e tre i modelli sono equipaggiati con modem 5G grazie allo Snapdragon 888 nel modello “Pro”.

ADOLFO BINNI, Head of Product Marketing di OPPO Italia ha commentato così il lancio odierno della nuova famiglia Oppo X3:

OPPO Find, la serie più apprezzata negli ultimi anni, continua a crescere e oggi dà il benvenuto alla nuova famiglia Find X3, composta da tre modelli che rappresentano per OPPO la sintesi perfetta tra tecnologia all’avanguardia e un design unico: OPPO Find X3 Pro 5G, OPPO Find X3 Neo 5G e OPPO Find X3 Lite 5G. Grazie all’incredibile design che si unisce alla migliore tecnologia di tutta la gamma Find X, il nuovo OPPO Find X3 Pro 5G è entrato nel mercato premium degli smartphone Android e strizza l’occhio a un pubblico composto da giovani professionisti che ricercano in uno smartphone prestazioni elevatissime e potenza senza precedenti, oltre a eleganza e stile. I punti di forza di questo nuovo flagship sono senza dubbio il display e la quadrupla fotocamera, in grado di catturare e riprodurre fedelmente le sfumature fino a 1 miliardo di colori. È stato portato avanti un lavoro dettaglio e minuzioso sul display e sull’intero spettro della gestione del colore, dalla fruizione dei contenuti, alla sicurezza degli occhi, fino all’accessibilità. Inoltre, il display offre un’eccellenza in termini di risoluzione, frequenza di aggiornamento e HDR, mentre per quanto riguarda il comparto fotografico, OPPO ha ottimizzato le funzionalità della fotocamera di OPPO Find X3 Pro con l’obiettivo di potenziare la fotografia e l’acquisizione di video. Il device è alimentato dal processore Qualcomm® Snapdragon ™ 888 che offre eccezionali esperienze 5G e prestazioni incredibili, caratteristiche che garantiscono la migliore esperienza d’uso a uno smartphone top di gamma come OPPO Find X3 Pro.

Scopriamo ora insieme la nuova famiglia OPPO X3 a cominciare da Oppo Find X3 Pro, ovvero il top gamma tra i nuovi prodotti presentati oggi.

OPPO FIND X3 Pro 5G

Il nuovo OPPO Find X3 Pro 5G è ovviamente il protagonista della serie, con il suo design premium e futuristico, una quadrupla camera all’avanguardia che supporta 1 miliardo di colori e un display immersivo con refresh rate a 120Hz.

Oppo Find X3 Pro è infatti il primo smartphone a produrre fedelmente le sfumature fino a 1 miliardo di colori e al suo interno troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 888.

Parlando di specifiche tecniche OPPO Find X30 Pro è un vero concentrato di potenza e prestazioni infatti ad affiancare il potente chipset Snapdragon 888 ci pensano anche una dotazione RAM di 12GB LPDDR5 e 256 GB di storage interno UFS 3.1.

Il display è invece da 6,7″ di tipo AMOLED con una risoluzione QHD+ e un rapporto Screen Ratio di 92,7%. Il refresh rate è a 120Hz ( impostabile anche in modo dinamico ) mentre il sampling arriva a 240Hz e la luminosità è di 800 nits.

Lo smartphone è anche certificato Ip68 per la resistenza a polvere ed acqua.

Design futuristico e display da 1 miliardo di colori

OPPO Find X3 Pro ha un design sul fronte abbastanza familiare, con dei bordi curvi lateralmente e un display che copre quasi la totalità della parte frontale.

Ma la vera magia arriva quando si guarda il retro del dispositivo ed in particolare il modulo fotografico. OPPO ha posto una grande cura e tecnologie all’avanguardia per plasmare un singolo pezzo di vetro nel design finale di OPPO Find X3 Pro. Il suo design è minimalista e con uno sguardo alla “space age” ovvero ad un look spaziale. Il suo peso è di circa 193 grammi e lo spessore di appena 8,26mm – dati contenuti anche grazie all’utilizzo del vetro sul retro.

Nello sviluppo di questo device, OPPO si è concentrata sul design premium e il modulo della fotocamera che, racchiuso nel pannello posteriore, si fonde con le linee sinuose, pulite e sottili del corpo del device, creando una sensazione unica di maneggevolezza

OPPO Find X3 Pro 5G utilizza un sistema di full-path Colour Management a 10 bit per acquisire, archiviare e visualizzare foto e video fino a 1 miliardo di colori.

Altri smartphone hanno il supporto ai 10Bit ma non tutti riescono poi a gestire e elaborare correttamente queste informazioni sul colore. Oppo ha risolto il problema con un chip dedicato che si occupa solo della gestione del colore permettendo di ottenere così un risultato incredibile.

La potenza delle fotocamere da 50 MP combinata con il display da 1 miliardo di colori di OPPO Find X3 Pro 5G fornisce una precisione del colore di livello professionale nel palmo della mano di tutti gli utenti. Inoltre, l’utilizzo di app, giochi e anche l’intrattenimento diventano davvero incredibili, fluidi e veloci, grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz del display e alla risoluzione QHD +. Inoltre grazie al motore OPPO è possibile ridurre il lag del display dai 30-40Ms ai 5-15 ms in modo completamente automatico e questo si traduce in uno scrolling più fluido soprattutto durante la navigazione web oppure le sessioni gaming.

Fotocamere rivoluzionarie e sensori personalizzati

Come anticipato nell’apertura dell’articolo OPPO ha posto un’enorme attenzione al comparto fotografico di questa nuova famiglia X3 e OPPO Find X3 Pro 5G è la sintesi perfetta della tecnologia OPPO in questo settore. OPPO Find X3 Pro è infatti il primo smartphone sul mercato con due fotocamere primarie da 50 MP ( una grandangolare e l’altra ultra grandangolare) che sfrutta un innovativo sensore di imaging Sony IMX 766 che supporta anche l’elaborazione di immagini e video a 10 bit, una funzione che di solito troviamo sulle fotocamere DSLR professionali. Questo si traduce in una maggiore fedeltà dei colori con una gamma cromatica migliorata.

Questo offre il pieno controllo manuale su ISO, bilanciamento del bianco, velocità dell’otturatore e messa a fuoco. Inoltre, OPPO Find X3 Pro 5G possiede una fotocamera ultra grandangolare con lenti freeform, che aiutano a ridurre drasticamente la distorsione di foto e video.

La nuova serie Find X3 ha particolarmente a cuore le persone: infatti, con la funzione Color Vision Enhancement che fa parte di ColorOS 11.2, OPPO ha creato una versione più completa del Munsell 100 Hue Test, utilizzato per verificare il daltonismo. OPPO ha prodotto una delle 765 potenziali calibrazioni dello schermo, con correzione del colore ottimale per gli occhi e la vista degli utenti. Il tutto ovviamente è supportato anche da un software dedicato per la calibrazione dell’immagine dove avremo possibilità di modificare e adattare a nostro piacimento la resa sul display di OPPO Find X3 PRO 5G.

Siamo curiosi di testare anche la microlens camera che permette di catturare anche i più piccoli dettagli con precisione e fedeletà.

Alcuni esempi scattati con la microlens camera mostrati durante l’evento OPPO

OPPO ha inoltre collaborato con Hans Zimmer e il famoso compositore tedesco ha creato appositamente per il nuovo flagship OPPO Find X3 Pro 5G alcune esclusive suonerie e notifiche.

Batteria e Autonomia

OPPO Find X3 PRO ha una batteria da 4500 mAh e supporta la ricarica SuperVOOC 2.0 Flash Charge da 65 W, la ricarica AirVOOC Wireless Flash charge da 30 W e la ricarica inversa per caricare un altro dispositivo wireless. Si tratta di velocità di ricarica estraneamente elevate che permetteranno di passare meno tempo con lo smartphone attaccato alla presa di ricarica.

Prezzi e disponibilità

Oppo Find x3 PRO 5G sarà disponibile all’acquisto dalla prossima settimana sia online, che nei negozi di telefonia o negli store fisici. C’è anche una succosa promozione di lancio, infatti acquistando in preordine OPPO Find X3 Pro 5G è possibile ricevere un OPPO Watch 46 mm, la Cover Kevlar, il sistema di ricarica AirVOOC 45W e la garanzia OPPO care, per un valore commerciale totale di 449€;

OPPO Find X3 Pro 5G sarà disponibile in Italia a un prezzo consigliato al pubblico di 1.149,99 € nei colori Gloss Black, Blue e White.

OPPO Find X3 Neo 5G

Proprio come il suo fratello maggiore anche OPPO Find X3 Neo 5G possiede una potente quadrupla fotocamera che utilizza lo stesso sensore di immagine Sony sulla lente principale.

OPPO Find X3 Neo ha un display AMOLED da 90 Hz, la compatibilità HDR10 + e la ricarica SuperVOOC flash 2.0 da 65 W mentre il chipset utilizzato è il Qualcomm Snapdragon 865 5G, inoltre troviamo una batteria performante con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 e connettività 5G.

Il sensore IMX766, sviluppato da Sony insieme a OPPO, offre un’ottimizzazione eccezionale delle funzioni del comparto fotografico e combinato con una fotocamera ultra-grandangolare, teleobiettivo e macro, nonché un sensore di temperatura del colore, garantisce immagini nitide e di alta qualità in ogni scatto fotografico.

Il sensore IMX766 di OPPO Find X3 Neo consente di sfruttare anche la messa a fuoco avanzata. Fornendo una migliore velocità di messa a fuoco e precisione, il sensore attiva l’autofocus in tempo reale con la funzione Focus Tracking. Insieme al sensore di movimento basato su AI, la funzione può anticipare il movimento e regolare la messa a fuoco in anticipo in modo che i video risultino sempre nitidi.

Per quanto riguarda le dimensioni parliamo di 7,99 mm di spessore e 184 g di peso quindi leggermente più leggero e compatto del fratello “Pro”.

OPPO Find X3 Neo dispone anche della ricarica SuperVOOC 2.0 da 65W, una delle tecnologie di ricarica più veloci disponibili oggi sul mercato, che permette di ricaricare il device fino al 100% in soli 35 minuti.

Progettato per il gaming

Il sistema operativo è ovviamente Android con la nuova ColorOS 11.1 che consente di sfruttare appieno il potente hardware dello smartphone. Il sistema operativo di OPPO dà il massimo quando si tratta di gaming, poiché progettato per offrire un’esperienza di gioco più coinvolgente e fluida. Il display ad alto refresh rate garantisce un frame rate più veloce per un gameplay davvero fluido.

Con la modalità Gamer Mode, i giocatori possono liberarsi da tutte le distrazioni disabilitando temporaneamente sveglie, notifiche, chiamate in arrivo, gesture controls e altro ancora. Il controllo del gioco diventa completamente personalizzabile grazie all’Adjustable Gaming Touch, che consente ai giocatori di regolare le impostazioni di gioco come la sensibilità al tocco su cinque diversi livelli, per un’esperienza gaming davvero su misura e confortevole.

Prezzo e disponibilità

Acquistando in preordine OPPO Find X3 Neo 5G è possibile ricevere un OPPO Watch 41 mm e gli auricolari OPPO Enco W51, per un valore commerciare totale di 349€;

OPPO Find X3 Neo 5G sarà disponibile in Italia dal 30 Marzo a un prezzo consigliato al pubblico di 799,99 € nei colori Starlight Black e Galactic Silver.

Oppo Find X3 Lite

Oppo Find X3 Lite 5G è ovviamente il più piccolo del nuovo trio annunciato oggi ma non per questo vuole farci rinunciare alla rete 5G. Lo smartphone è dotato dello stesso design premium, elegante e ultra sottile dei suoi fratelli maggiori e la connettività 5G è garantita dal chipset Qualcomm Snapdragon 765G.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Office OPPO Italia ha così commentato il debutto di Oppo X3 Lite 5G:

“La Serie Find X traccia, ancora una volta, la strada degli smartphone del futuro. OPPO Find X3 Lite 5G testimonia infatti la capacità dell’azienda di capire i bisogni dei suoi consumatori, sempre più alla ricerca di un comparto fotogafico all’avanguardia, offrendo un’esperienza fotografica da vero top di gamma ma che strizza l’occhio al prezzo. Con un semplice click, tutti gli utenti saranno in grado di realizzare scatti incredibili, catturando insieme a OPPO ogni istante intorno a sé.”

Specifiche Tecniche

OPPO Find X3 Lite 5G unisce eleganza e leggerezza, pesando solo 172g e con uno spessore di appena 7,9 mm con un rapporto screen-to-body del 91,7%. Inoltre, il sensore di impronte digitali è integrato sotto il display, per garantire uno sblocco del telefono immediato.

Grazie al processo Diamond Spectrum, la finitura Galactic Silver crea un effetto visivo unico e sorprendente, regalando un magico gioco di colori quando la luce colpisce la superficie dello smartphone da diverse angolazioni. Questa finitura unica è realizzata anche grazie al processo Find X3 Series Glow, prodotto da OPPO per la nuova famiglia Find X3. Questa lavorazione innovativa conferisce allo smartphone un sottile effetto scintillante, simile a tanti piccoli diamanti, rendendolo estremamente resistente alle impronte digitali.

Il display è un OLED da 6.4’’ con un design Punch Hole conuna risoluzione nitida FHD+ e a un refresh rate a 90Hz. Non mancano le certificazioni Widevine per vedere Netflix e Amazon Prime Video in HD.

Completano la dotazione di questo device anche la batteria SuperVOOC 2.0 Flash Charging da 65W, il display a 90Hz, la connettività 5G e un design elegante. L’obiettivo di OPPO Find X3 Lite 5G è quello di garantire il massimo in termini di efficienza e performance. Dotato dell’ultra veloce SuperVOOC 2.0 Flash Charge e di un’ampia batteria da 4300mAh, questo device elimina per sempre l’ansia da smartphone con batteria scarica, e permette di ricaricarlo fino al 100% in soli 35 minuti, per rimanere sempre connessi, senza preoccupazioni.

Prestazioni fotografiche

OPPO Find X3 Lite 5G offre una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP e una fotocamera anteriore ultra nitida da 32MP. Questo incredibile sistema di fotocamere è stato ulteriormente migliorato grazie all’esclusivo Portrait Video System di OPPO. Si tratta di un sistema composto da due componenti: il primo è il Quality Enhancement Engine che aiuta ad acquisire video chiari e nitidi in qualsiasi situazione, anche in condizioni di scarsa luminosità o in controluce, in movimento o da fermi. Il secondo motore è il Portrait Perception Engine che consente di catturare ogni dettaglio, per far risaltare al massimo ogni soggetto nei video.

Caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo ( si parla di 499€ di listino al lancio ), questo smartphone offre numerose funzioni AI, come ad esempio la funzione AI Highlight Video, Live HDR e Ultra Night Video.

La funzione AI Highlight Video rileva automaticamente la luce ambientale in una ripresa video, rendendo i ritratti fotografici di una qualità superiore mai vista prima. Infine, le funzioni Ultra Night Video e Live HDR consentono di illuminare le scene in ambienti poco illuminati e di ridurre al minimo il fastidioso effetto controluce.

La vera funzione rivoluzionaria è però Portrait AI Video, grazie a cui OPPO Find X3 Lite 5G è in grado di rilevare fino a 194 punti nodali del volto umano fornendo così specifici highlights sul soggetto ritratto. Inoltre, con otto strumenti personalizzabili, è possibile perfezionare ulteriormente i dettagli del ritratto a proprio piacimento.

Prezzi e disponibilità

OPPO Find X3 Lite 5G sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane a un prezzo consigliato al pubblico di 499,99 € nei colori Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black. Fino al 30 aprile, acquistando con possibilità di preordine OPPO Find X3 Lite 5G, sarà possibile ricevere gli auricolari OPPO Enco X, per un valore commericale di 179,00 €.

Novità anche Oppo Watch con l’OTA 1.6

Anche se i riflettori erano puntati sulla nuova famiglia X3 c’è stato anche spazio per presentare alcune interessanti novità in arrivo per Oppo Watch con il nuovo aggiornamento OTA 1.6.

Questo aggiornamento introduce 15 nuovi watch faces, inclusi due che rispecchiano il linguaggio del design di Find X3 Pro, per una maggiore sinergia con lo smartphone. Gli utenti possono utilizzare OPPO Watch per localizzare il proprio telefono ma anche per attivare l’otturatore della fotocamera.

Queste nuove funzionalità rendono OPPO Watch ancora più intelligente e versatile. L’aggiornamento OTA arriverà molto presto per tutti gli Oppo Watch.

