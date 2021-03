OPPO continua ad avanzare a passi da gigante in Europa, con una presenza di mercato sempre più concreta in questi ultimi anni. In questi giorni OPPO vuole infatti ribadire il suo obiettivo di diventare uno dei principali produttori e innovatori in Europa.

Per affermarsi ulteriormente come key player in Europa, OPPO ha stretto partnership strategiche con i principali operatori di rete, proseguendo nel suo impegno per lo sviluppo della futura innovazione 5G.

Grazie ad un percorso di crescita senza precedenti, OPPO punta a giocare un ruolo chiave nel mercato della telefonia, sia mid-range sia flagship, e a rafforzare il suo posizionamento in Europa Occidentale.

Infatti se prima Oppo era conosciuta solamente ai pochi e soprattutto nella fascia medio-bassa, abbiamo potuto vedere in questi ultimi anni come il brand ha migliorato notevolmente i propri prodotti e servizi ( come gli aggiornamenti Android ) progettando smartphone oramai maturi dal punto di vista hardware e con un occhio puntato all’innovazione di cui l’Oppo Find X 2021 ne è un esempio lampante.



Il successo di OPPO e l’impegno nello sviluppo

Grazie alla sua costante espansione, OPPO ha registrato una crescita di oltre il 200% su base annua nel 2020 per quanto concerne le spedizioni in Europa occidentale. Questo è stato anche favorito dalle perdite di quote di mercato HUAWEI a seguito della perdita dei servizi Google che ha lasciato un grande gap colmato velocemente da Oppo e da Xiaomi.

Maggie Xue, President of OPPO Western Europe ha così commentato la notizia:



“Nonostante l’ultimo anno sia stato incredibilmente impegnativo per molti, ci siamo resi tutti conto dell’importanza della tecnologia nell’aiutare le persone a rimanere in contatto tra di loro. La crescita senza precedenti che OPPO ha visto in Europa nel 2020 ci rende estremamente orgogliosi perché significa che stiamo fornendo prodotti eccellenti capaci di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Abbiamo fissato un obiettivo ambizioso per i prossimi anni che è quello di diventare uno dei principali produttori in Europa: siamo convinti che riusciremo a raggiungere questo traguardo. È la stessa ambizione che guida la vera innovazione, il progresso e i valori della nostra azienda”

Nel futuro, come obiettivo ulteriore, OPPO aumenterà gli investimenti nel dipartimento di R&D per lo sviluppo di tecnologie smart. OPPO ha recentemente annunciato l’evento globale “Riscopri il Colore” dedicato alla nuova serie Find X3, che si terrà in live streaming l’11 marzo prossimo alle ore 12.30 CET. In questa occasione, OPPO presenterà i nuovi smartphone della famiglia Find X3, device dal mix perfetto tra innovazione e design.

Siamo veramente curiosi di scoprire cosa ha in serbo Oppo per questo 2021 visto che ha già dato ampiamente prova di avere un occhio di riguardo per l’innovazione tecnologica e non vediamo l’ora di scoprire il nuovo Find X3 che arriverà la prossima settimana ( 11 Marzo ). E se sei un fan Oppo non scordarti che sta per arrivare la Oppo Crew alla quale puoi già candidarti.

