Forse non tutti sanno che oggi è la giornata internazionale del sonno e per tale occasione OPPO ha creato un’infografica in collaborazione con YouGov che illustra il modo in cui noi Italiani viviamo questa importante routine.

Ne emerge un dato estremamente rilevante: il 57% degli italiani ammette di trovare difficoltà nell’addormentarsi, e non di rado.

Inoltre per celebrare questa giornata ci sono sconti su OPPO Watch Free e Sulle Free Buds.

Come dormono gli Italiani?

Nonostante il 73% degli italiani vada a dormire prima di mezzanotte, lo studio mostra una generale tendenza a non dormire abbastanza – meno di 7 ore in media – pur desiderando riposare più efficacemente e per più tempo. A trovare difficoltà nell’addormentarsi sono soprattutto le giovani donne, con il 58% vs 42% degli uomini, talvolta preoccupate per temi legati all’attualità o alla propria vita personale.

GHBOTTOM Cinturino in silicone morbido per orologio Oppo Watch Free Sport Band Smart Watch Band Band Cinturino colorato per Oppo Watch Free Oppo Watch Free Oppo Watch Free 11.39€ ► 94.0€ ► 99€ ►

Lo stile di vita frenetico che caratterizza la nostra realtà si abbatte sul momento più rilevante per il recupero psicofisico, interessando progressivamente sempre più individui: ecco allora che per proteggersi dai rischi di burnout e fatica, si corre ai ripari con tisane rilassanti (27%), musica (13%) e mindfulness (11%). Sono infatti diventate popolari app di emissione di “rumori bianchi” come le onde del mare, così come sono apparse nei supermercati camomille arricchite da ingredienti rilassanti. La ricerca evidenzia anche come gli italiani ritengono importanti diversi fattori per poter dormire sonni tranquilli, tra questi la scelta del materasso corretto (57%), di un comodo cuscino (53%) e di un clima di generale silenzio, irrinunciabile per il 50% del campione. Elementi senza dubbio importanti, in certi casi integrati in vere e proprie strategie di tutela del riposo.

Boom nell’acquisto di smartwatch per la lotta alla stanchezza: +60% da marzo 2020

Per tener traccia delle ore dormite a notte (49%) e/o monitorare la qualità del proprio riposo (47%), due individui su tre (il 64%) optano per uno smartwatch, che offre sofisticati sistemi di analisi del russamento e mette in guardia tempestivamente sui disturbi del riposo. L’uso di device per il monitoraggio attivo del sonno ha registrato un rapido incremento rispetto alle prime fasi della pandemia – con una crescita organica di circa il 60% – ed è simbolo di un’interessante evoluzione nel rapporto tra user e dispositivi wearable, che diventano funzionali alla lotta contro la stanchezza. Sono in tanti, infatti, ad acquistarli per conoscere i motivi della propria spossatezza, o per trovare una routine sana e sostenibile: tra le motivazioni che spingono maggiormente all’acquisto rientrano la possibilità di monitorare la qualità del sonno (44%), di tener traccia della frequenza cardiaca (37%) e del numero di ore dormite (36%).

Ad affidarsi maggiormente a smartwatch per intervenire sulla qualità del riposo sono, secondo la ricerca, soprattutto uomini fiduciosi nel potenziale impatto positivo della tecnologia sul benessere psicofisico. Sono utenti smart, giovani e con un lavoro a tempo pieno, spesso rivestiti di grandi responsabilità lavorative. L’ansia e la tensione, nemiche di un sonno riposante, cedono spesso il passo a difficoltà di rilassamento; a ciò si aggiunge la tendenza a fruire dei social network e media online nelle ultime ore del giorno, come forma di intrattenimento, tardando l’addormentamento e rendendo superficiali le prime fasi del sonno. Per far fronte a ciò, trovano sollievo e sicurezza nella tecnologia: è così che lo smartwatch diventa partner della vita quotidiana, ed il 74% degli utenti che ne fanno uso non hanno intenzione di separarsene.

OPPO Watch Free

OPPO Watch Free, l’ultimo smartwatch lanciato da OPPO, è stato progettato per andare incontro a quel 57% di italiani che soffrono di difficoltà nell’addormentarsi, grazie all’innovativa funzione OSleep che analizza il sonno in tutte le fasi e fornisce le indicazioni più adatte per riposare senza fastidi. Questi strumenti tecnologici – sostegni per la vita di tutti i giorni – sono corredati, infatti, da funzionalità ad hoc per migliorare sensibilmente la qualità della vita di ognuno.

GHBOTTOM Cinturino in silicone morbido per orologio Oppo Watch Free Sport Band Smart Watch Band Band Cinturino colorato per Oppo Watch Free Oppo Watch Free Oppo Watch Free 11.39€ ► 94€ ► 99€ ►

In occasione della Giornata Mondiale del Sonno, OPPO offre la possibilità di usufruire di un’esclusiva promozione: dal 18 al 27 marzo 2022, acquista a soli 99,99 euro su OPPO Store OPPO Watch Free insieme a OPPO Enco Air, gli auricolari True Wireless Stereo con cancellazione intelligente del rumore in chiamata, supportata dall’AI e dall’innovativo Advanced Audio Coding.

Puoi trovare Oppo Watch Free a questo link su Oppo Store. ( Nota: ricordiamo che l’offerta è valida da domani, 18 Marzo 2022)

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!