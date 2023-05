Il Roland-Garros 2023 si svolgerà dal 22 maggio all’11 giugno a Parigi e OPPO sarà, per il quinto anno consecutivo, partner premium del torneo.

OPPO catturerà ancora una volta i momenti più emozionanti dentro e fuori dal campo utilizzando la sua tecnologia di imaging professionale e condividendoli con gli appassionati di tennis di tutto il mondo.

La collaborazione di OPPO con Roland-Garros ha dato vita alla potente connessione tra tecnologia e sport, ampliando l’impatto di questo emozionante sport in tutto il mondo negli ultimi quattro anni. OPPO ha utilizzato le migliori tecnologie di imaging professionale per immortalare atleti, tifosi e i momenti migliori dentro e fuori dal campo.

Il Roland-Garros, l’evento su terra battuta più prestigioso al mondo, continua a ispirare generazioni di appassionati di tennis a seguire la propria passione con maggiore positività e fiducia. La professionalità di OPPO e la capacità di creare prodotti con tecnologia all’avanguardia si sposano perfettamente con le performance viste sui campi da gioco. Insieme a Roland-Garros, OPPO si augura di consentire ai fan di assistere, vivere e condividere i momenti più entusiasmanti del torneo e di portare il fascino di questo gioco in tutto il mondo.

Durante il torneo, OPPO ospiterà ancora una volta laRG x OPPO Photo Gallery, mettendo in mostra i momenti più emozionanti catturati dall’ultimo smartphone flaghshipOPPO Find N2 Flip. Inoltre, attraverso lo “Shot of the Day”, OPPO condividerà ogni giorno il miglior scatto o video con i fan attraverso le piattaforme digitali del Roland-Garros.

Con la sua brand proposition “Inspiration Ahead”, OPPO lavorerà a stretto contatto con Roland-Garros per portare più passione e ispirazione attraverso i suoi dispositivi e le sue tecnologie leader a livello mondiale, consentendo ai fan di tutto il mondo di divertirsi e partecipare al meglio al torneo di quest’anno.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!