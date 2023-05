OPPO annuncia oggi l’arrivo in Italia del nuovo OPPO A98 5G, il nuovo arrivato della serie “A” che integra prestazioni elevate e sopratutto una ricarica rapida SuperVOOC da 67W, una potente batteria da 5.000 mAh e la tecnologia Battery Health Engine di OPPO.

Ma vediamolo insieme a cominciare proprio dalla scheda tecnica completa qui sotto.

Specifiche tecniche OPPO A98 5G

SoC: Qualcomm Snapdragon 695 5G Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver)

Qualcomm Snapdragon 695 5G Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) Display : 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz

: 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz RAM : 8GB ROM : 256 GB + microSD

: 8GB : 256 GB + microSD fotocamere : posteriore principale: 64 MP, f/1.7, 26mm (grandangolare), PDAF posteriore profondità: 2 MP con apertura f/2.4 posteriore macro: 2 MP, apertura f/3.3, 34mm con microlenti (40x) frontale (foro nel display): 32 MP, f/2.4, 22mm (grandangolare)

: connettività : 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, BT 5.1, GPS assistito, NFC, porta IR, USB Type-C 2.0

: 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, BT 5.1, GPS assistito, NFC, porta IR, USB Type-C 2.0 batteria : 5.000 mAh, ricarica SUPERVOOC da 67W

: 5.000 mAh, ricarica SUPERVOOC da 67W Dimensioni & Peso : 165.6 x 76.1 x 8.2 mm, 192 grammi

: 165.6 x 76.1 x 8.2 mm, 192 grammi Colori: Dreamy Blue e Cool Black (entrambe OPPO Glow)

Elegante grazie alla cover premium e resistente

Progettato per durare tutto il giorno, OPPO A98 5G è dotato di una delle migliori configurazioni di ricarica rapida nella sua fascia di prezzo arrivando ai 67W di ricarica. OPPO A98 5G può essere caricato al 100% in soli 44 minuti utilizzando il SUPERVOOC 67W.

Inoltre OPPO A98 5G ha superato sei test importanti di resistenza per misurare la capacità di attutire alle cadute, resistere all’acqua, alle radiazioni, ai danni climatici, alle piccole cadute ripetute e alla stabilità del segnale.

La batteria da 5.000 mAh è in grado di fornire fino a 39 ore di telefonate, 16 ore di video su YouTube e 8,4 ore di gioco con una carica completa, offrendo così un’esperienza fluida e duratura per tutto il giorno. Dopo una carica completa, la batteria può anche durare fino a 17,5 giorni in standby con l’Always on Display.

Andando a vedere le altre specifiche tecniche troviamo un display da 6,72 pollici a 120Hz che risulta più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni.

Il cuore pulsante è il chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria ROM e supporta l’espansione della scheda SD fino a 1 TB. C’è anche la tecnologia OPPO RAM Expansion, la capacità RAM del telefono può convertire fino a 8GB di memoria ROM inutilizzata in RAM temporanea, raddoppiando la quantità di RAM disponibile.

Il comparto fotografico è affidato ad una sensore AI Camera da 64MP, alla Selfie Camera da 32MP, alla Depth Camera da 2MP e alla camera con microlenti da 2MP, OPPO A98 5G offre agli appassionati di fotografia un’esperienza nettamente superiore per liberare la propria creatività. Lo smartphone è inoltre dotato di altre funzioni all’avanguardia come la modalità Ritratto, l’AI Portrait Retouching, il Selfie HDR, l’AI Color Portrait e altre ancora, che offrono immagini straordinarie e di alta qualità in diverse situazioni.

Disponibilità in Italia

OPPO A98 5G è disponibile in due colorazioni, Dreamy Blue e Cool Black, entrambe realizzate con l’iconico processo OPPO Glow.

Con un peso di circa 192 g e uno spessore di circa 8,2 mm, lo smartphone è dotato anche dell’iconico form factor 3D, per una presa affidabile e confortevole in un corpo visivamente più sottile.

OPPO A98 5G è disponibile nelle colorazioni Dreamy Blue e Cool Black a partire da oggi ad un prezzo consigliato al pubblico di 449,99€, su OPPO Store, e nei prossimi giorni su Amazon.it e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.

