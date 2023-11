OPPO ha presentato oggi i suoi nuovi auricolari wireless, gli OPPO Enco Air3i, che si aggiungono alla famosa serie OPPO Enco Air. Questi auricolari si distinguono per la qualità del suono e la durata della batteria, che offrono un’esperienza musicale di alto livello.

Gli OPPO Enco Air3i hanno un design elegante e moderno, con una custodia traslucida e flessibile che richiama quella della serie OPPO Enco Air. La custodia ha una finitura liscia e compatta, e si può scegliere tra il colore bianco o il blu, che sarà disponibile a breve. Gli auricolari hanno un design half-in-ear che si adatta bene alle diverse forme di orecchio, e sono molto leggeri, pesando solo 3,7 g ciascuno. Questo li rende comodi da indossare per tutto il giorno.

Ma la vera novità degli OPPO Enco Air3i è il suono Hi-Fi, che si ottiene grazie a un driver dinamico composito placcato in titanio da 13,4 mm, una caratteristica rara per questa fascia di prezzo. Questo driver dinamico produce un suono potente e bilanciato, con bassi profondi, alti chiari e medi avvolgenti. In più, gli auricolari hanno due effetti sonori integrati, Bass Boost e Clear Vocals, che si adattano a diversi generi musicali e preferenze di ascolto.

Gli OPPO Enco Air3i sono anche perfetti per le chiamate, grazie alla cancellazione del rumore AI, che permette di isolare la voce dall’ambiente circostante. Il Bluetooth 5.3 a bassa latenza a doppia trasmissione assicura una connessione stabile e senza interferenze, anche in luoghi affollati come le stazioni della metropolitana o le strade trafficate. La batteria è un altro punto di forza degli auricolari, che durano fino a 5,5 ore con una singola carica e 35 ore con la custodia di ricarica. Gli OPPO Enco Air3i sono compatibili sia con dispositivi iOS che Android, garantendo un’esperienza d’uso premium.

Gli OPPO Enco Air3i sono ufficialmente disponibili da oggi, 21 novembre, al prezzo di 59,99€ su OPPO Store, Amazon e presto presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!