In occasione dell’evento di Milano dove sono è stata presentata la nuova serie Reno 10 hanno debuttato anche il nuovo tablet OPPO Pad 2 e i nuovi auricolari in-ear OPPO Enco Air 3 e OPPO Enco Air 3 Pro. Scopriamoli meglio insieme a cominciare dal modello OPPO enco Air 3.

OPPO Enco Air 3

La nuova generazione delle Enco Air andranno a sostituire le ottime Enco Air 2 che abbiamo visto lo scorso anno. Dotati di modulo DSP, gli ultimi auricolari non si limitano a garantire una batteria di lunga durata e una migliore qualità del suono rispetto ai loro predecessori, ma gestiscono anche l’elaborazione OPPO Alive Audio negli auricolari

stessi, per un’esperienza di ascolto più coinvolgente. Inoltre, OPPO Enco Air3 sono dotati del più recente Bluetooth 5.3, in modo che audio e video possano essere sincronizzati per guardare film, serie tv o qualsiasi contenuto multimediale senza interruzioni. OPPO Enco Air3 sono dotati di funzioni speciali, come la doppia connessione, che offrono agli utenti un’esperienza completa e di qualità.

La trasmissione Bluetooth 5.3 a bassa latenza, con un ritardo inferiore e una maggiore resistenza alle interferenze, permette agli utenti di smartphone di diversi brand e con diverse configurazioni di godere di un’esperienza di sincronizzazione audio e video adeguata. La funzione di doppia connessione dei dispositivi Bluetooth risolve qualsiasi operazione di commutazione tra due dispositivi: dopo che un dispositivo viene messo in pausa e silenziato, è possibile premere play sull’altro dispositivo per emettere il suono.

Per ottenere un campo sonoro surround senza precedenti I driver degli auricolari OPPO Enco Air3 hanno un diaframma da 13,4 mm che muove il doppio dell’aria rispetto a quelli da 12 mm presenti nella maggior parte degli auricolari. Ciò si traduce in un’esperienza d’ascolto caratterizzata da bassi più profondi e voci chiare e vivaci.

OPPO Enco Air3 sono dotati di Cadence Tensilica HiFi 5 DSP, che offre una potenza di elaborazione inedita negli auricolari TWS economici. Il DSP di OPPO Enco Air3 offre una potenza di elaborazione 25 volte maggiore rispetto a quella di OPPO Enco Air2. I nuovi auricolari hanno un’efficienza energetica superiore del 35%, una durata della batteria superiore del 50% e una qualità audio più accurata.

Grazie alla potenza di elaborazione del DSP Cadence HiFi, gli auricolari OPPO Enco Air3 offrono OPPO Alive Audio. L’elaborazione di OPPO Alive Audio avviene negli auricolari stessi, in modo da poter godere di un suono surround di livello cinematografico indipendentemente dal brand dello smartphone o del lettore audio utilizzato.

Design unico ispirata ai gioielli

La custodia traslucida di OPPO Enco Air3 si apre con un angolo di 110°, offre una sensazione leggermente elastica e permette di distinguere il contorno sfocato degli auricolari all’interno. Quando la si apre, gli auricolari si trovano nelle loro scanalature orizzontali. I magneti nella custodia e negli steli mantengono gli auricolari in posizione, in modo che, pur essendo facili da raggiungere, non cadano.

Il design degli steli è ancora più innovativo: la base trasparente e arrotondata ricorda una goccia d’acqua scintillante sul punto di cadere, un’impressione visiva di grande impatto. Ogni auricolare pesa solo 3,7 g, quindi si possono indossare per tutto il tempo che si desidera senza alcun fastidio. OPPO Enco Air3 sono classificati IP54, ovvero resistenti agli spruzzi d’acqua.



In termini di durata della batteria, gli auricolari possono essere utilizzati in modo indipendente per un massimo di 6 ore e possono fornire 25 ore di durata della batteria con la custodia di ricarica. OPPO Enco Air3 supportano anche la ricarica flash per gli auricolari: è possibile ascoltare 2 ore di musica con una ricarica di soli 10 minuti.

OPPO Enco Pro 3

OPPO Enco Air3 Pro sono i primi al mondo con diaframma in fibra di bambù e ANC adattivo. Supportano le trasmissioni ad alta risoluzione LDAC, che garantiscono prestazioni acustiche certificate Hi-Res Audio gold inoltre sono dotate anche di ANC (Active Noise Cancellation) adattivo da 49dB per offrire un’esperienza di ascolto ultra-immersiva. Dotati di effetti surround OPPO Alive, Golden Sound 2.0, gli auricolari garantiscono 30 ore di durata della batteria e offrono un’esperienza di ascolto premium.

I primi auricolari al mondo con diaframma in fibra di bambù ad alta risoluzione sonora

Ispirandosi all’antico processo di produzione della carta di bambù, gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro rappresentano un vero e proprio primato, grazie all’utilizzo del primo diaframma al mondo realizzato in fibra di bambù. Questa pregiata fibra viene estratta attraverso un processo meticoloso e pressata in fiocchi di spessore uniforme e altamente resistenti alle perforazioni. Successivamente, tali fiocchi vengono trasformati in un diaframma che viene integrato negli auricolari.

Il diaframma in fibra di bambù degli auricolari OPPO Enco Air3 Pro presenta tre importanti innovazioni rispetto al classico diaframma placcato in titanio. Innanzitutto, è più leggero del 60%, il che gli permette di rispondere con maggiore velocità ai cambiamenti del suono. In secondo luogo, è più rigido del 56%, rendendolo meno suscettibile alla deformazione e riducendo quindi al minimo la distorsione. Infine, l’ammortizzatore interno è più elastico del 63%, contribuendo ulteriormente alla riduzione del rumore. Grazie a queste caratteristiche, gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro non solo superano agevolmente la soglia dei 40 kHz, ma offrono anche un suono ad alta risoluzione che supera i limiti dell’audio in cuffia. La cavità sonora anteriore presenta un layout ottimizzato che consente alle fibre di bambù di produrre un suono naturale e cristallino nelle frequenze più alte, mentre il condensatore personalizzato per i bassi enfatizza le basse frequenze, conferendo all’audio una vita straordinaria.

Gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro supportano il protocollo LDAC, che consente di trasmettere l’audio a una velocità di bit fino a 990 kbps, ben tre volte superiore rispetto ai tradizionali codec SBC (328 kbps), preservando ogni dettaglio sonoro. La maggior parte degli smartphone con sistema operativo Android 8 o versioni successive supporta la trasmissione ad alta risoluzione conforme allo standard HWA, offrendo un’esperienza d’ascolto di altissimo livello in qualsiasi momento e ovunque. Gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro vantano funzionalità all’avanguardia come Golden Sound 2.0, Enco Master e OPPO Alive.

Golden Sound 2.0 crea un modello personalizzato del condotto uditivo dell’utente per offrire un suono preciso, delicato e dettagliato. La sintonizzazione Enco Master consente di passare tra tre diverse impostazioni sonore predefinite, mentre gli effetti surround OPPO Alive offrono effetti surround di qualità teatrale per immergere l’utente nell’esperienza sonora.

L’ANC adattivo per un’esperienza d’ascolto superiore, indipendentemente dall’attività svolta Gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro presentano un’innovazione nel campo delle prestazioni dell’ANC adattivo, offrendo una cancellazione del rumore fino a 49 dB, che consente di gestire facilmente la maggior parte delle situazioni quotidiane. L’ANC adattivo è certificato da TÜV Rheinland, attestando le notevoli prestazioni di questa tecnologia. Inoltre, la funzione Transparent Mode consente di rimanere connessi e comunicare con gli amici senza dover rimuovere gli auricolari.

L’ANC adattivo si adatta automaticamente al profilo di cancellazione del rumore più adatto all’ambiente circostante (come spostamenti, viaggi, ufficio, studio, ecc.), garantendo un’esperienza d’ascolto silenziosa e confortevole. Inoltre, grazie ai due microfoni e all’algoritmo di cancellazione del rumore basato sull’intelligenza artificiale, è possibile ridurre efficacemente i rumori ambientali, permettendo di effettuare chiamate come se ci si trovasse a incontrare l’interlocutore. L’algoritmo di cancellazione del rumore del vento riduce efficacemente il rumore provocato dal vento stesso, consentendo di ascoltare la musica in modo nitido e sostenendo conversazioni anche in ambienti ventosi.

Connessione simultanea a due dispositivi Gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro consentono di collegarsi contemporaneamente a due dispositivi, evitando di dover disconnettersi da un dispositivo Bluetooth per riconnettersi a un altro. Basta mettere in pausa o silenziare la riproduzione di un brano o di un video su un dispositivo e premere play sull’altro per passare automaticamente da un dispositivo all’altro.

Per quanto riguarda l’autonomia della batteria, gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro offrono un’autonomia nominale di 7 ore, che può essere estesa fino a 30 ore utilizzando la custodia di ricarica. Inoltre, il supporto per la ricarica rapida permette di ottenere 2 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica. Grazie al Bluetooth 5.3, la latenza degli auricolari è di soli 47 ms, garantendo connessioni più stabili e sincronizzate tra audio e contenuti. Il design sfumato sulla custodia di ricarica degli auricolari OPPO Enco Air3 Pro si ispira all’aspetto irregolare e naturale delle nuvole nel cielo. Le dimensioni ridotte degli auricolari e della custodia li rendono estremamente comodi e facili da portare ovunque. Gli auricolari sono classificati IP55 per la resistenza alla polvere e all’acqua, rendendoli perfetti per le attività sportive all’aperto.

Prezzi e disponibilità

OPPO Enco Air3, nelle colorazioni Glaze White e Misty Purple, sono disponibili a partire da oggi su OPPO Store, nei prossimi giorni su Amazon.it e, nelle prossime settimane, presso le principali insegne della distribuzione ad un prezzo consigliato al pubblico di 69,99€.

Gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro, nelle due colorazioni White e Green, sono disponibili a partire da oggi su OPPO Store, nei prossimi giorni su Amazon.it e, nelle prossime settimane, presso le principali insegne della distribuzione ad un prezzo consigliato al pubblico di 89,99€

