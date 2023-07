OPPO ha presentato oggi nella cornice di Milano la nuova serie Reno 10 in Italia, che si compone di Reno 10 e Reno 10 Pro. Oltre a questi sono stati presentati anche il nuovo OPPO Pad 2 e le cuffie TWS OPPO Enco Air 3 e OPPO Enco 3 Pro che affiancano la nuova serie numerica.

Come da tradizione OPPO, questi nuovi device ereditano l’iconico design sottile e leggero della serie Reno ma con un design curvo, uno spessore di soli 7,89 mm e un peso di 185g.

Rispetto ai modelli presentati in Cina, troviamo quindi un assente, ovvero Reno 10 Pro+ e un hardware leggermente diverso per quanto riguarda i chipset dove sono state utilizzate le soluzioni Qualcomm Snapdragon al posto dei SoC Mediatek.

OPPO Reno 10 Pro – Nero

Sono entrambi dotati di ricarica rapida SUPERVOOC, dell’esclusivo Battery Health Engine e del chip di gestione dell’alimentazione SUPERVOOC S di OPPO. I due nuovi device sono anche dotati di un sistema Ultra-Clear Portrait Camera System composto da una tripla combinazione di fotocamere. La fotocamera dedicata ai ritratti (Telephoto Portrait Camera) da 32 MP, la prima nel settore, è alimentata da un sensore RGBW Sony IMX709. Con uno zoom ottico 2X e la nuova modalità ritratto aggiornata, OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G sono progettati per permettere agli utenti di scattare ritratti naturali e nitidi in qualsiasi situazione, continuando a mantenere il ruolo di Portrait Expert della serie Reno.

Specifiche Tecniche

Reno 10 Pro

Display: curvo OLED da 6.7 pollici FHD+ (1080 x 2412 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz

curvo OLED da 6.7 pollici FHD+ (1080 x 2412 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz SoC: Qualcomm Snapdragon 778G 6nm Mobile Platform

Qualcomm Snapdragon 778G 6nm Mobile Platform RAM: 12 GB LPDDR5

12 GB LPDDR5 Spazio di archiviazione: 256GB o 512GB UFS 3.1

256GB o 512GB UFS 3.1 Sistema operativo: Android 13 con ColorOS 13

Android 13 con ColorOS 13 Fotocamere: sensore principale Sony IMX890 da 50 MP fotocamera ultra-grandangolare da 8MP Sony IMX355 teleobiettivo 2x da 32 MP Sony IMX709, Flash LED fotocamera frontale da 32 MP Sony IMX709

Sensore di impronte digitale: sì, sotto al display

sì, sotto al display Connettività: 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC Batteria:4600 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80W

Reno 10

Display: curvo OLED da 6.7 pollici FHD+ (1080 x 2412 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz

curvo OLED da 6.7 pollici FHD+ (1080 x 2412 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz SoC: MEdiatek Dimensity 7050

MEdiatek Dimensity 7050 RAM: 8 o 12 GB LPDDR5

8 o 12 GB LPDDR5 Spazio di archiviazione: 256GB o 512GB UFS 3.1

256GB o 512GB UFS 3.1 Sistema operativo: Android 13 con ColorOS 13

Android 13 con ColorOS 13 Fotocamere: sensore principale Omnivision OV64B da 64 MP fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Sony IMX355, fotocamera a periscopio da 64 MP con sensore Omnivision OV64B teleobiettivo 2x da 32 MP Sony IMX709, Flash LED fotocamera frontale da 32 MP Sony IMX709

Sensore di impronte digitale: sì, sotto al display

sì, sotto al display Connettività: 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC Batteria:4600 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80W



Nuovo design curvo 3D, stessa eleganza

Come da tradizione per la serie RENO, i punti iconici di questa serie sono in primis il suo aspetto e design premium e la fotocamera; particolarmente versatile quando si tratta di Ritratti. Sulla parte posteriore di entrambi i device è stata utilizzata una tecnica avanzata di fusione per creare un design bicolore intorno alla fotocamera, utilizzando materiali in vetro e metallo.

OPPO Reno10 Pro 5G è disponibile nelle colorazioni Glossy Purple e Silvery Grey, entrambe in grado di donare allo smartphone un aspetto capace di trasmettere calma e tranquillità, mentre OPPO Reno10 5G è disponibile in due colorazioni accattivanti basate sullo stile OPPO Glow – Ice Blue e Silvery Grey.

La parte superiore di questa area ospita la fotocamera principale, mentre la metà inferiore è dedicata alla Telephoto Portrait Camera e alla Ultra Wide-angle Camera da 112°.

Andando a vedere meglio nel dettagli il display troviamo uno schermo curvo da 6,7″ 3D da 120Hz con un rapporto schermo-display del 93%; Inoltre il display supporta 1 miliardo di colori e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz per un’esperienza fluida. creando un’esperienza visiva più reattiva, dettagliata e realistica.

Su entrambi i modelli non manca inoltre la ricarica rapida Super VOOC, nello specifico a 80W per Reno 8 Proe da 67W per il modello Reno 8. Questo permette di ricaricare gli smartphone in pochissimo tempo nello specifico circa 45-50 minuti per entrambigli smartphone per avere una ricarica da 0 a 100%. OPPO RENO 10 Pro ha una batteria da 4.600 mAh che arrivano a 5.000mAh per il modello Reno 10.

Ovviamente entrambi sono equipaggiati con l’ultima Color OS 13.1 e sfruttano la tecnologia Battery Health Engine di OPPO che permette alla durata effettiva della batteria di OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G può essere estesa fino a 1.600 cicli di carica e scarica.

Per quanto riguarda le prestazioni troviamo la piattaforma Snapdragon 778G 5G e la piattaforma mobile MediaTek Dimensity 7050 rispettivamente per OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G.

Inoltre, il Dynamic Computing Engine è stato implementato su entrambi i dispositivi, ottenendo la ricostruzione più completa del sistema di gestione della memoria su Android, fino ad oggi. Grazie al Dynamic Computing Engine, la velocità di accesso alla memoria di OPPO Reno10 Pro 5G e di OPPO Reno10 5G può essere regolata fino a 16 volte la capacità precedente. Grazie alla funzione di allocazione dinamica della memoria, su OPPO Reno10 Pro 5G9 è possibile mantenere in esecuzione in background oltre 40 applicazioni contemporaneamente.

Serie Reno 10: campioni di ritratto

A rendere questi dispositivi veri e propri “Portrait Experts”, è l’Ultra-Clear Portrait Camera System.

OPPO Reno10 Pro 5G presenta un set di fotocamere posteriori triple che consiste in una fotocamera principale Sony IMX890 da 50 MP, la Telephoto Portrait Camera, IMX709 da 32 MP e la Ultra Wide-angle Camera IMX355 da 8 MP da 112°. La fotocamera anteriore per selfie da 32 MP invece, è dotata di un sensore aggiuntivo IMX709.

OPPO Reno10 5G invece, presenta un ampio sensore da 64 MP da 1/2 pollice sulla sua fotocamera principale per una maggiore chiarezza delle immagini e una Telephoto Portrait Camera con sensore IMX709 da 32 MP per un’esperienza di ritratto ancora più performante. Con questo sistema di fotocamere, su entrambi i modelli, la serie Reno10 permette agli utenti di catturare facilmente foto nitide e dettagliate.

Tra queste tre fotocamere la Telephoto Portrait Camera da 32 MP garantisce un’esperienza di scatto senza precedenti che permette di realizzare splendidi ritratti con la comodità di uno smartphone; il suo zoom ottico 2X, permette inoltre di scattare foto ad alta risoluzione con una lunghezza focale professionale di 47 mm, catturando ritratti

naturali ed evitando la distorsione, garantendo un sorprendente realismo. Sulle lenti è stato utilizzato anche un processo di rivestimento per rotazione così da creare una pellicola assorbente per luce infrarossa che aiuta a ridurre i riflessi e aumenta la purezza dell’immagine. Inoltre, il sensore RGBW IMX709 della fotocamera è in grado di raccogliere ancora più luce, consentendo agli utenti di scattare ritratti luminosi e nitidi anche in ambienti bui.

Il sensore Sony IMX890 della fotocamera principale da 50 MP di OPPO Reno10 Pro 5G da 1/1,56 pollici è dotato di pixel 4-in-1, di dimensioni pari a 2,0μm e di un’ampia apertura f/1.8, che garantisce un maggiore apporto di luce in diversi ambienti di ripresa. Grazie all’OIS e all’All Pixel Omni-Direction PDAF, la fotocamera offre una maggiore stabilità e corregge eventuali tremolii.

Sulla base di questa configurazione estremamente potente della fotocamera, è stato introdotto anche il Portrait Expert Engine in entrambi i dispositivi, una tecnologia che ottimizza l’intero processo di ripresa dei ritratti in aree chiave come il riconoscimento e la segmentazione del soggetto, la conservazione del tono della pelle e la nitidezza dell’immagine, utilizzando gli algoritmi di risoluzione AI di OPPO e altre tecniche avanzate di elaborazione delle immagini.

Grazie a queste ottimizzazioni, il Portrait Expert Engine aiuta gli utenti a catturare ritratti davvero fedeli e impeccabili utilizzando

la modalità Ritratto che in OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno 10 5G è stata perfezionata: ora gli utenti hanno anche accesso alla nuova lunghezza focale 2X introdotta dalla Telephoto Portrait Camera, oltre alla possibilità di modificare l’impostazione dell’apertura del diaframma tra f/1.4 e f/1.6. Grazie a queste impostazioni personalizzabili, è possibile regolare la quantità di bokeh e bokeh flare per creare stili di ritratto unici con splendidi effetti di profondità di campo, garantendo immagini naturali e fedeli alla realtà.





Connettività senza interruzioni e alta efficienza in ColorOS 13

Come specificato prima, i nuovi device della serie RENO 10 sono equipaggiati con la Color OS 13 basata su Android 13 e quindi si potranno sfruttare tutte le funzionalità smart più recenti: grazie a Multi-Screen Connect, gli utenti possono collegare gli smartphone della serie Reno10 ad altri dispositivi, come un PC o un tablet, per lavorare senza interruzioni su più dispositivi. La nuova funzione di ColorOS 13 permette di supportare la connessione tra i device della serie Reno10 e il nuovissimo OPPO Pad Air 3.

Una volta connessi gli utenti potranno condividere facilmente i dati cellulari, effettuare chiamate, ricevere messaggi di testo, connettersi al Wi-Fi senza password e ricevere le notifiche in tempo reale su OPPO Pad 2.

Smart AOD, inoltre, consente di controllare Spotify e le app di consegna di cibo come Zomato e Swiggy senza dover sbloccare il telefono. Per coloro che amano condividere le schermate delle chat con gli amici o pubblicarle sui social media, Auto Pixelate è in grado di pixelare le foto del profilo e i nomi nelle schermate delle chat con un solo clic, contribuendo a migliorare la privacy degli utenti e dei loro amici. Parte della famiglia Portrait Expert, la serie Reno10 continua a fornire performance nei ritratti leader nel settore.

La serie Reno10 offre un’esperienza di ricarica più veloce e sicura con una batteria di lunga durata e fino a quattro anni di aggiornamenti software costruita per migliorare l’efficienza e la connettività. Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata.

Prezzo e disponibilità

Vantaggi e promozioni su OPPO Store

In occasione del lancio della nuova serie Reno10 ci sono diverse promozioni a cominciare dal negozio ufficiale OPPOStore.it

Dal 4 luglio fino al 16 luglio, sarà possibile pre-ordinare i device in bundle con uno sconto del 10% in aggiunta a un comodo supporto per la propria auto.

OPPO Reno10 Pro 5G in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2, una cover protettiva, garanzia sullo schermo (6 mesi) in aggiunta a un supporto per l’auto al prezzo di 585,00€ al posto di 649,99€.

OPPO Reno 10 5G invece, sarà disponibile in pre-ordine in bundle con OPPO Enco Air 3, una cover protettiva, garanzia sullo schermo (6 mesi) e un supporto per l’auto al prezzo di 449,00€ invece di 499,99€.

In aggiunta, nello stesso periodo, solo tramite DEM si potrà usufruire anche di un voucher da 20€ per acquistare in bundle OPPO Reno10 Pro 5G e di 10€ per OPPO Reno10 5G. Successivamente, dal 17 luglio fino al 31 Agosto, sarà invece attiva la promo nazionale con la quale sarà possibile acquistare OPPO Reno 10 Pro 5G in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2, una cover protettiva e la garanzia di 6 mesi sullo schermo a 649,99€ mentre, OPPO Reno 10 5G in bundle con OPPO Air 3, una cover protettiva e la garanzia sullo schermo di 6 mesi a 499,99€.

Vantaggi e promozioni su Amazon

Dal 4 luglio al 16 luglio i device sono disponibili in pre-ordine, in bundle, scontati del 10% in aggiunta a due supporti per la propria auto.

OPPO Reno10 Pro 5G sarà acquistabile in pre-ordine in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2 e una cover protettiva in aggiunta a due supporti auto al prezzo consigliato di 585,00€ al posto di 649,99€.

OPPO Reno 10 5G invece, sarà disponibile in bundle con OPPO Enco Air 3, cover protettiva e due supporti per l’auto al prezzo consigliato di 449,00€ invece di 499,99€.

Infine dal 17 luglio al 31 agosto sarà attiva la promo nazionale che permetterà di acquistare OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G in bundle con un supporto per l’auto rispettivamente al prezzo consigliato di 649,99€ e 499,99€.

Vantaggi e promozioni presso i principali rivenditori di telefonia

Dal 4 luglio al 16 luglio i device saranno disponibili in pre-ordine scontati del 10% in bundle in aggiunta a un supporto per la propria auto.

OPPO Reno10 Pro 5G sarà disponibile in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2, cover protettiva e un supporto per l’auto al prezzo consigliato di 585,00€ al posto di 649,99€.

Reno 10 5G invece, sarà acquistabile in pre-ordine in bundle con OPPO Enco Air 3, cover protettiva e supporto per l’auto al prezzo consigliato di 449,00€ invece di 499,99€.

Successivamente sarà attiva, dal 17 luglio al 31 agosto, la promo nazionale: OPPO Reno 10 Pro 5G sarà disponibile in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2 e una cover al prezzo consigliato di 649,99€ mentre, OPPO Reno 10 5G in bundle con OPPO Enco Air 3 e una cover protettiva al prezzo consigliato di 499,99€.

