Non solo OPPO Air Glass: in occasione degli INNO DAYS 2021 è stata presentata da OPPO anche una nuova NPU ( Neural Processing Unit ) dedicata all’elaborazione foto/video costruita con processo produttivo a 6nm e che debutterà con la nuova serie Find X4 ad inizio 2022.

Si chiama MariSilicon X e combina un avanzato NPU, un ISP e un’architettura di memoria multilivello, per offrire prestazioni incredibili con un’efficienza energetica incomparabile, che rende possibile l’elaborazione di immagini RAW in tempo reale, per catturare splendidi video in modalità Night Video AI in 4K con anteprima live.

Quando l’algoritmo AI per la riduzione del rumore è in esecuzione, MariSilicon X può raggiungere prestazioni fino a 20 volte più veloci rispetto a OPPO Find X3 Pro. È inoltre in grado di catturare video notturni in 4K applicando complessi miglioramenti a ogni fotogramma in tempo reale.

Jiang Bo, Senior Director di OPPO commenta:

“Con oltre dieci anni di esperienza nell’espandere i confini della tecnologia per l’imaging, OPPO è stata pioniera di alcune delle più grandi innovazioni del settore per quanto riguarda i moduli fotocamera, le lenti o gli algoritmi. Il nostro nuovo NPU per un imaging all’avanguardia è il più grande avanzamento tecnologico che abbiamo compiuto finora, porterà più potenza di elaborazione e creerà esperienze straordinarie per gli utenti”.

Marisilicon X, come migliorerà i nostri smartphone?

L’NPU MariSilicon X offre l’incredibile cifra di 18 trilioni di operazioni al secondo (TOPS), una potenza di calcolo più che sufficiente per supportare gli algoritmi AI.

Questo all’atto pratico si traduce in molta più potenza di calcolo per l’elaborazione foto e video, con la possibilità di avere anteprime video in tempo reale prima di registrare un video o scattare una foto.

Marisilicon X ha efficienza energetica pari a 11,6 TOPS per watt, il nuovo NPU offre prestazioni di alto livello senza stressare la batteria e dispone di un innovativo sottosistema di memoria dedicato tera-bps, che permette a MariSilicon X di fare un pieno utilizzo della potenza di calcolo dell’NPU senza essere limitato dalla memoria, riducendo significativamente il tempo necessario per copiare i dati tra la memoria e le unità di elaborazione

MariSilicon X ha una DDR dedicata con una larghezza di banda extra fino a 8,5 GB/s. La sua architettura di memoria multilivello minimizza notevolmente i ritardi e riduce il consumo energetico causato da inutili cicli di lettura-scrittura ripetuti.

MariSilicon X ha un potente ISP che consente di catturare immagini con un’incredibile gamma dinamica a 20bit 120db, 4 volte superiore a quella di Find X3 Pro, e che permette un rapporto di contrasto pari a 1.000.000:1 tra le aree più luminose e più scure dell’immagine, mantenendo la qualità del risultato il più vicino possibile alla realtà.

Disponibilità

MariSilicon X farà il suo debutto commerciale sulla serie Find X nel primo trimestre del 2022, portando con msé la più potente esperienza di imaging per smartphone.

