OPPO annuncia oggi il lancio del suo nuovo smartphone della serie A, OPPO A18, in Italia. Dotato di una potente batteria da 5.000 mAh e alimentato da MediaTek Helio G85 con ampia memoria e storage, OPPO A18 è progettato per fornire prestazioni fluide a lungo termine e una batteria di lunga durata.

Il dispositivo vanta uno straordinario Sunlight Display a 90Hz e una modalità Ultra Volume, perfettamente combinati per offrire un’esperienza eccezionale per l’uso quotidiano ma anche per l’intrattenimento. Design iconico, sorprendente e leggero OPPO A18 rimane fedele all’estetica del design iconico di OPPO e si distingue per i colori vivaci e le sue texture raffinate. OPPO A18 è disponibile in due eleganti colori, Glowing Blue e Glowing Black, che si distinguono per l’esclusiva tecnica OPPO Glow, che conferisce alla cover posteriore dello smartphone un aspetto brillante, creando una doppia finitura opaca resistente alle impronte digitali con dettagli scintillanti. La linea eredita anche lo stesso iconico Ultra-Slim Retro Design dei precedenti modelli della serie A. Grazie al 2D Premium Design, il device è comodo da tenere in mano e ha un aspetto elegante e leggero, con uno spessore di soli 8,16 mm e un peso di 188 g. Inoltre, OPPO A18 è dotato di una funzionalità di sblocco laterale tramite impronta digitale che consente uno sblocco rapido anche quando il dispositivo viene tenuto con una sola mano.

Esperienza di visione coinvolgente grazie al Sunlight Display a 90Hz Leggere o visualizzare contenuti sullo schermo in condizioni di luce intensa è spesso una sfida, ma OPPO A18 introduce il nuovissimo Sunlight Display a 90Hz che può raggiungere una luminosità di 720 nits in modalità High Brightness. Ciò consente agli utenti di visualizzare senza difficoltà i contenuti sullo schermo anche sotto la luce diretta del sole.

Inoltre, OPPO A18 è dotato di un display HD+ da 6,56 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una gamma cromatica DCI-P3 del 96%, che offre colori vivaci e immagini fluide. OPPO A18 è dotato anche di All-Day AI Eye Comfort, che riduce al minimo l’affaticamento degli occhi, rendendo la visione confortevole indipendentemente dal tempo trascorso davanti allo schermo.

OPPO A18 è dotato di una fotocamera principale da 8MP e di una fotocamera bokeh da 2MP, che consentono agli utenti di catturare immagini chiare, naturali e luminose. Le due fotocamere lavorano in sinergia con l’algoritmo di ritratto avanzato di OPPO per creare impressionanti punti luce bokeh sullo sfondo e mettere in evidenza il soggetto in modalità Ritratto.

Grazie al Dynamic Computing Engine proprietario di OPPO, le performance del dispositivo sono state verificate attraverso test di 36 mesi di Fluency Protection condotti nel laboratorio OPPO, che hanno registrato un tasso di invecchiamento medio inferiore al 10%. OPPO A18 è dotato di una configurazione da 4GB di RAM+128GB di ROM e della tecnologia RAM Expansion, che consente di convertire lo spazio libero della ROM in un massimo di 4GB di RAM per mantenere l’efficienza dello smartphone durante le situazioni di carico intenso.

OPPO A18 introduce la modalità Ultra Volume, una funzione software che consente di amplificare il volume dell’altoparlante del 300%. In questo modo è possibile effettuare telefonate e guardare brevi video, anche in ambienti rumorosi. Durata prolungata della batteria e ricarica sicura Per rispondere alle preoccupazioni degli utenti in merito alla durata e alla capacità della batteria, OPPO A18 è dotato di un’ampia batteria da 5000 mAh.

Con una carica completa, il dispositivo ha ancora più del 20% di autonomia residua anche dopo 12 ore di uso quotidiano. OPPO ha introdotto una serie di tecnologie esclusive progettate per migliorare la sicurezza della ricarica e l’affidabilità della batteria. All-day Charging Protection utilizza l’intelligenza artificiale per apprendere le abitudini degli utenti e programmare in modo intelligente la ricarica, garantendo sicurezza ed efficienza durante i periodi di ricarica notturna o prolungata. Inoltre, la funzione All-Day AI Power Saving garantisce il supporto di 25 ore di standby continuo anche con un livello di batteria pari al 5%. Qualità migliora a partire dalla durata Progettato per durare nel tempo, OPPO A18 ha un grado di impermeabilità e resistenza alla polvere IP54 e all’acqua IPX4, che lo protegge da schizzi d’acqua e ambienti umidi. Per garantire la massima qualità e affidabilità, OPPO A18 ha superato anche una serie di sei test tra cui cadute fisiche, acqua, radiazioni, danni climatici, piccole cadute ripetute e test di stabilità del segnale.

Prezzo e disponibilità

Disponibilità sul mercato OPPO A18 è disponibile da oggi nelle colorazioni Glowing Blue e Glowing Black con 4GB di RAM + 128GB di ROM, al prezzo consigliato di 119,99€ su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!