Ad oggi è sempre più facile diventare un content Creator online grazie al supporto dei nuovi smartphone che offrono prestazioni sempre migliori come nel caso di Oppo e della sua serie reno 6.

Il principale problema dei creatori di contenuti è che in molti ci provano ma in pochi possono contare su una fanbase fidelizzata e livelli di engagement apprezzabili. Il problema più ricorrente è attribuibile alla mancanza di strumenti professionali, spesso sostituiti da device di fortuna che non permettono risultati eccellenti.

OPPO ha di recente lanciato la serie Reno6 Series e se vi siete persi la nostra recensione di OPPO reno 6 PRO 5G potete recuperarla a questo link.

Questa serie offre caratteristiche top di gamma nel settore dell’imaging, supporto AI e un’ottima potenza del software. A tal proposito OPPO ha voluto condividere 5 consigli per tutti gli aspiranti TikTokers, Youtubers etc..

I consigli di OPPO per creare contenuti digitali da vero professionista:

1. Non lasciarti sfuggire nessuna emozione – Immortalare le bellezze della vita quotidiana può talvolta essere arduo: grazie alla qualità e alla rapidità di scatto della OPPO Reno6 Series si è sempre pronti a catturare il soggetto giusto, in tutte le sue sfumature. Ciò è possibile grazie ad una AI Quad Camera da 50MP e una Selfie Camera da 32MP per OPPO Reno6 Pro, con un potente sensore Sony IMX766; OPPO Reno6 è provvisto di una tripla fotocamera posteriore da 64MP. Ciò li rende versatili e capaci di ritrarre al meglio i soggetti in qualsiasi condizione di luce.

2. Scatta contenuti professionali grazie all’AI – La Reno6 Series punta a ridurre al minimo i momenti di post-produzione e color correction grazie all’AI: la funzionalità Bokeh Flare Portrait Video fornisce ai video un effetto bokeh di qualità cinematografica; AI Highlight Video è in grado di rilevare automaticamente la luce ambientale e di ottimizzarli al meglio, garantendo colori vividi; la modalità Ultra Steady Video assicura la massima stabilizzazione, anche per scenari veloci e in movimento; Ultra Dark consente di realizzarecontenuti chiari e luminosi anche in condizioni di scarsa luminosità e in notturna.

3. Rimani aggiornato con i trend e le notizie dell’ultimo momento – Con OPPO Reno6 o OPPO Reno6 Pro è possibile essere sempre connessi: le potenti batterie e l’iconica tecnologia di ricarica SuperVOOC 2.0 di OPPO permettono allo smartphone di durare a lungo, supportando l’utente anche nelle attività più impegnative, con la possibilità di ricaricare il dispositivo in soli 30 minuti e restare così sempre al passo con le novità.

4. Adotta un’immagine cool e desiderabile – Per alimentare il proprio personal brand online è fondamentale raccontarsi in una chiave originale, che renda unici e desiderabili: va da sé che lo smartphone, per sua natura sempre a portata di mano, non possa rinunciare a un’estetica cool. La particolare finitura OPPO Glow, che impreziosisce la scocca di OPPO Reno6 o OPPO Reno6 Pro, sfrutta un milione di micron di cristalli prismatici e conferisce uno stile contemporaneo, estremamente sofisticato e alla moda.

5. Usa un device all’avanguardia – Analizzare frequentemente gli output e pianificare la propria presenza online richiede un device dal software potente, con una RAM all’altezza. Per evitare lag, bug o rallentamenti di alcun tipo, OPPO Reno6 Pro è dotato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 870 5G che, insieme alla tecnologia di imaging avanzata, offre un’esperienza estremamente fluida e veloce. Anche OPPO Reno6 dispone di un processore leader nel mercato, con8GB di RAM e 128GB di storage; si confermano gli alleati ideali per tutti i giovani creatori digitali.

Qui sotto potete trovare alcune offerte relative ai prodotti OPPO Reno della Serie Reno 6.

