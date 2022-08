Dopo averlo visto per il mercato asiatico, la serie Reno 8 si appresta ad arrivare anche in Europa e l’appuntamento è fissato per il 31 Agosto a Parigi a partire dalle ore 14.30 (CET) orario in cui si potrà seguire il lancio in diretta su Youtube.

La nuova serie 8 di Reno ha ancora una volta come cavallo di battaglia il comparto fotografico che questa volta si aggiorna con l’introduzione del chipset proprietario di OPPO, il Marisilicon X. Questa NPU ( Neural processing unit ) l’abbiamo già vista all’opera nella nostra recensione dell’OPPO Find X5 Pro ad inizio anno ed il suo scopo primario è migliorare l’esperienza fotografica, in particolare in condizioni di scarsa luminosità dove è in grado di registrare anche in 4K a 60Fps in condizioni molto buie.

Reno 8

Il protagonista dell’evento di Parigi sarà senza dubbio la serie Reno 8, tuttavia durante l’evento, OPPO lancerà in Europa anche una serie di prodotti IoT, tra cui il suo primo tablet OPPO Pad Air.



La Serie Reno8 verrà lanciata a Parigi, un luogo speciale per OPPO, che ha ospitato nel 2018 anche il lancio della rivoluzionaria Serie Find X presso l’iconico Museo del Louvre e che ha segnato il primo evento di OPPO in Europa. Quattro anni dopo, OPPO torna in questa città per presentare la nuova Serie Reno8 con il primo lancio offline dopo anni.

Potete seguire l’evento di lancio il 31 Agosto direttamente dalla pagina Youtube di OPPO.

