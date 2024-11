OPPO ha fatto il suo grande ritorno a Paris Photo 2024, svelando la sua visione rivoluzionaria per il futuro della fotografia mobile. Durante l’evento ha presentato in anteprima le innovative capacità fotografiche della sua attesissima serie Find X8, che ricordiamo è stata già annunciata in Cina e dovrebbe presto arrivare anche da noi in Europa dopo un’assenza di un paio d’anni della serie Find X.

DEMOCRATIZZAZIONE DELLA FOTOGRAFIA PROFESSIONALE

Durante un’esclusiva tavola rotonda, Joy Cheng, Director of Imaging Products di OPPO, ha presentato la nuova filosofia aziendale “Capture the Beauty of Life with Ease”. Questa visione rappresenta un punto di svolta nel settore, promettendo di rendere la fotografia di livello professionale accessibile a tutti gli utenti.

Cheng ha dichiarato:

“La nostra proposition legata all’imaging, ‘Capture the Beauty of Life with Ease’, guida il nostro impegno nella continua innovazione nella fotografia mobile, permettendo agli utenti di catturare i momenti straordinari della vita senza complessità tecniche. La serie Find X8 eccelle nella cattura dei dettagli di illuminazione, mettendo in risalto in modo naturale le sfumature di luce e ombra, i contorni sottili e le texture per creare un’atmosfera unica che racconta la storia dietro ogni immagine. Garantiamo una qualità tonale di livello superiore, transizioni di colore più fluide e una rappresentazione migliorata dei toni della pelle per un ritratto professionale in ogni scatto.”

La nuova serie Find X8 si distingue per diverse innovazioni:

“Atmospheric Environmental Portrait” : una tecnologia che reinventa il concetto di ritratto ambientale

: una tecnologia che reinventa il concetto di ritratto ambientale Sistema avanzato di gestione dell’illuminazione per dettagli naturali e sfumature precise

per dettagli naturali e sfumature precise Modalità Snap potenziata per catturare soggetti in movimento senza compromessi sulla qualità

potenziata per catturare soggetti in movimento senza compromessi sulla qualità Livephoto evoluta per trasformare i dati grezzi in momenti dinamici

Teleobiettivo di nuova generazione in un design sorprendentemente sottile



L’impegno di OPPO nell’innovazione fotografica è supportato da investimenti annuali in R&D per l’imaging superiori a 13,7 milioni di dollari con un Team dedicato di oltre 1.000 professionisti. Non solo: al suo attivo OPPO vanta un portfolio di 12.900+ brevetti nel settore imaging (al 30 settembre 2024)

La mostra “Dear Life”: una celebrazione del tocco umano nella fotografia

L‘OPPO imagine IF Photography Awards 2024 ha raccolto oltre 1 milione di opere da 81 paesi, culminando nella mostra “Dear Life” che esplora quattro dimensioni tematiche: Dear World, Dear Time, Dear Friend e Dear Me. Ognuna catturando la bellezza fugace della vita e celebrando temi di amicizia, tempo e riflessione su sé stessi. Tutte le immagini sono state scattate con gli smartphone OPPO, completate dal film fotografico annuale di OPPO, Dear Life, un viaggio visivo che esplora la grandezza della natura, il calore dell’amicizia e i momenti di introspezione.

Olivella Liu, OPPO Global Brand Direct ha dichiarato:

“È un grande onore partecipare per il secondo anno consecutivo a Paris Photo, celebrando il talento eccezionale nella fotografia mobile che riflette l’impegno di OPPO nell’innovazione. Le immagini presentate a Paris Photo 2024 risuonano profondamente con emozioni universali, trasformando i momenti in potenti istantanee della vita delle persone.”

Per gli appassionati di fotografia, maggiori dettagli sono disponibili sulla OPPO Paris Photo 2024 Online Exhibition.

