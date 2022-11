L’11 di Novembre è ufficialmente riconosciuto come il Single Day e per l’occasione OPPO offre ai suoi utenti promozioni sul suo ecosistema, regalando a tutti i single, e non solo, un motivo in più per festeggiare.

Le offerte OPPO

Dalle ore 18.00 di oggi, 11 novembre, fino alle 23.59 di domenica 13 novembre, gli utenti potranno approfittare degli sconti in esclusiva su OPPO Store per trovare il perfetto partner tecnologico.

Wearable & Audio

Protagonisti assoluti del Singles’ Day saranno i prodotti audio e wearable di OPPO, scontati del 22%.

Infatti, chi cerca un dispositivo che tenga traccia del proprio benessere monitorando anche la qualità del sonno, può acquistare OPPO Watch Free al prezzo scontato di 61,99€, oppure può scegliere tra le due versioni di OPPO Band, Style o Sport, disponibili rispettivamente al prezzo di 45,99€ e di 26,99€ che, oltre ad essere un accessorio trendy, offrono molteplici funzioni innovative per l’allenamento e la salute.

Per chi vuole allenarsi con una colonna sonora di sottofondo che dia la carica o semplicemente godersi della buona musica, può scegliere tra la gamma di auricolari OPPO: OPPO Enco X, gli auricolari True Wireless nati dalla collaborazione con Dynaudio, sono proposti al prezzo speciale di 92,99€; Enco X2, la seconda generazione, sono disponibili invece al prezzo di 131,99€.

Inoltre, anche gli ultimi arrivati OPPO Enco Air2 Pro sono scontati del 22%, acquistabili al prezzo di 61,99€ anziché 79,99€.

Infine, coloro che desiderano uno smartphone performante e dal design iconico non possono perdere l’occasione di acquistare OPPO Reno8 Lite, scontato del 15% al prezzo di 339,99€;

Smartphone

Gli utenti che puntano alla serie flagship, invece, possono acquistare i tre fratelli della Serie Find X5 a prezzi davvero vantaggiosi:

Find X5 Lite scontato del 10%, Find X5 del 30% e Find X5 Pro ad un prezzo scontato del 15%.

Anche i nuovissimi OPPO Reno8 e Reno8 Pro sono disponibili a prezzi convenienti: Reno8 a 549,99€ invece che 599,99€ e Reno8 Pro a 749,99€ anziché 799,99€.

Che siate single o no, non resta che aprire la stagione dello shopping tecnologico con gli sconti irripetibili di OPPO, che offrono un rapporto qualità-prezzo ancora più vantaggioso!

