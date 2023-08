Nell’effervescente panorama delle aziende pionieristiche nel settore degli smart device, spicca OPPO, protagonista indiscusso che oggi annuncia con orgoglio i nomi dei vincitori dei prestigiosi IF Photography Awards 2023. Un cospicuo gruppo di quindici fotografi di talento è stato insignito di premi Gold, Silver e Bronze, segnando un trionfo del genio artistico e dell’innovazione tecnologica. Questi maestri dell’obiettivo, selezionati con attenzione, incarnano l’essenza della creatività fotografica moderna.

Il 17 aprile, il variegato scenario dei concorsi fotografici ha assistito all’inaugurazione degli IF Photography Awards. Il richiamo dell’evento ha sfiorato quota 700.000 candidature, giunte da 51 paesi e regioni del globo. In questo clamore globale, l’obiettivo principale è stato cristallino: spronare gli appassionati di tecnologia e gli adepti di fotografia mobile a superare gli stereotipi convenzionali legati alla cattura di immagini tramite dispositivi portatili, per dare vita a opere d’arte straordinarie alimentate dall’innovazione e dalla fantasia.

E adesso, il momento tanto atteso, la cerimonia di consacrazione dei vincitori Gold, Silver e Bronze. Tra le figure più luminose che spiccano nell’elenco di premiati, si erge trionfante Ahei Huan, portando a casa il prestigioso premio OPPO Image IF Master of the Year (Gold Award). La raffinata serie di scatti, intitolata “Daughters of the Moon”, è stata scelta con meticolosa attenzione grazie al vaglio di una giuria internazionale di primo piano, confermando così la maestria dell’artista.

Nel ciclo di immagini incantevoli noto come “Daughters of the Moon”, Ahei Huan incarna le peculiarità delle minoranze Yi, catturando l’essenza di donne Yi in un’atmosfera di serenità, positività, e autenticità culturale, con tocchi di moda e stile di vita etnico che emergono in modo inequivocabile.

Un’autorità di spicco nell’ambito della fotografia, l’acclamato Alec Soth, non ha esitato a esprimere il suo giudizio ammirato: “Questo lavoro mi ha catturato per la sua maestria. Le immagini risplendono di precisione e sensibilità straordinaria”.

In virtù del suo premio Gold, Ahei Huan si aggiudica un premio in denaro pari a 160.000 RMB, oltre a una selezione dei prodotti flagship di OPPO: uno smartphone, cuffie, un orologio (watch) e un tablet. Ma non è finita qui, poiché il fotografo si guadagna l’opportunità di partecipare all’Hasselblad Image Training Camp e al prestigioso titolo di Fotografo OPPO dell’Anno.

OPPO, azienda ambasciatrice delle innovazioni di imaging nell’ambito degli smartphone, fa in modo che l’arte fotografica sia accessibile a tutti e che ogni istante diventi un capolavoro senza tempo. Tra i suoi gioielli più recenti, l’OPPO Find X6 Pro, ha conquistato rapidamente l’ammirazione sia dei fotografi professionisti che degli appassionati di fotografia. Un fatto interessante: più dell’80% delle fotografie premiate proviene proprio da questo straordinario dispositivo.

Oltre all’ammirato Find X6 Pro, la magia di riprodurre luci e ombre con precisione si fa strada su tutta la gamma di smartphone OPPO, donando alle immagini un impatto singolare e distintivo. Ecco come i quattro premi Silver sono stati ottenuti: giocando sapientemente con questa abilità unica, i fotografi hanno fatto emergere l’arte e la creatività nei loro lavori. Ciascuno di loro sarà onorato con un premio in denaro di 60.000 RMB e un OPPO Find X6 Pro, oltre a spazio per formazione e opportunità di esposizione internazionale.

In un’epopea di eccellenza artistica, altri dieci vincitori del premio Bronze, provenienti da Cina e Bangladesh, sono stati distinti con gli ambiti OPPO Bronze Awards. Le loro opere vibrano di creatività, abbracciando temi come ritratti, architettura, paesaggi, natura e molto altro. I lavori si distinguono per l’uso audace dei colori, composizioni ardite ed espressioni emozionali vibranti. Ciascuno di loro è premiato con 20.000 RMB e un OPPO Find X6 Pro, oltre a un invito a sfruttare opportunità di formazione ed esposizione.

Ma non è tutto: oltre ai premi principali Gold, Silver e Bronze, OPPO si è prodigata nella presentazione di trentadue opere intrise di creatività, suddivise in otto categorie intriganti. Tra queste, “The Distant View”, “Portrait”, “Night Scenery”, “Colors”, “Landscape”, “The Taste of Memories”, “Light & Shadow” e “Chapters of a Life”, ciascuna destinate a ispirare e incantare gli spettatori. Per gustare appieno questa galleria di opere straordinarie, non resta che visitare il sito ufficiale degli OPPO Imagine IF Photography Awards al seguente indirizzo.

Ed è un impegno che si riflette anche al di fuori dei confini digitali: in qualità di Partner Associato della prestigiosa fiera d’arte internazionale Paris Photo, OPPO ha deciso di mettere in mostra una selezione delle opere fotografiche premiate agli OPPO Imagine IF Photography Awards 2023, affinché il pubblico globale possa celebrare e apprezzare queste opere straordinarie. Un incontro tra tecnologia, arte e mondo, al quale non possiamo che attendere con ansia di partecipare.

