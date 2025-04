OPPO ha colto l’occasione del Google Cloud Next 2025 per presentare la propria ambiziosa visione sull’Agentic AI, confermandosi tra i protagonisti nell’innovazione dell’intelligenza artificiale grazie a un mix di sviluppo interno e partnership strategiche con Google.

Durante l’evento, l’azienda ha illustrato come stia ridefinendo l’esperienza utente attraverso una serie di tecnologie AI avanzate, ponendo le basi per un ecosistema digitale più intelligente e personalizzato.

“OPPO ha sempre posto l’utente al centro e il nostro obiettivo è molto chiaro: guidare l’innovazione nell’ AI e offrire la migliore esperienza possibile,” ha dichiarato Jason Liao, President of the OPPO Research Institute. “Stiamo continuamente perfezionando le nostre soluzioni AI attraverso collaborazioni strategiche con partner come Google Cloud, con l’intento di portare le capacità di Agentic AI agli utenti OPPO.”

Tra le novità presentate spicca AI Search, una soluzione sviluppata in collaborazione con Google Cloud che permette ricerche avanzate in documenti multimodali attraverso comandi in linguaggio naturale. La piattaforma rappresenta solo la punta dell’iceberg di un ecosistema AI più ampio che OPPO sta sviluppando per migliorare produttività, creatività e capacità di imaging dei propri dispositivi.

Particolarmente interessante è il nuovo sistema di conoscenza dell’utente in fase di sviluppo, concepito come hub centralizzato per i dati personali. Questa tecnologia mira a superare la frammentazione delle informazioni sui dispositivi, apprendendo e adattandosi alle abitudini dell’utente per offrire esperienze AI profondamente personalizzate.

Sul fronte della sicurezza, OPPO ha recentemente lanciato l’AI Private Computing Cloud (PCC), soluzione che sfrutta la Confidential Computing di Google Cloud per garantire un ambiente isolato e sicuro per l’elaborazione dei dati con crittografia end-to-end.

L’impegno dell’azienda nel campo dell’AI si concretizza in un obiettivo ambizioso: raggiungere quasi 100 milioni di utenti entro fine 2025 con le proprie soluzioni di intelligenza artificiale, ridefinendo l’esperienza quotidiana su dispositivi e servizi attraverso partnership strategiche come quella con Google Cloud.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!