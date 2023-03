La festa del Papà sarà questa domenica 19 Marzo e per l’occasione OPPO ha preparato una serie di offerte dedicate per celebrare tutti i papà.

Per l’occasione, da oggi fino a domenica 19 marzo, in esclusiva su OPPO Store, ci sono bundle da non perdere, perfetti per un regalare un kit completo di tutto ciò di cui si può avere bisogno: dallo smartphone, ai dispositivi audio e wearable fino a OPPO Pad Air. Inoltre, per ogni 300€ di spesa sarà applicato uno sconto immediato al carrello di 40€.

OPPO Find N2 Flip + Cuffie Enco X

Il nuovo OPPO Find N2 Flip lo abbiamo imparato a conoscere molto bene anche grazie alla nostra recensione e per la festa del papà lo troviamo abbinato in bundle alle ottime Enco X.

OPPO Find N2 Flip è disponibile insieme a OPPO Enco X a soli 1199,99€. Lo smartphone flip top di gamma comodo, leggero e pocket-friendly capace di rendere qualsiasi attività più semplice e immediata grazie all’ampio schermo esterno interattivo che permette di utilizzarlo anche da chiuso, unito a un dispositivo audio che permette di chiamare senza essere disturbati dall’ambiente circostante grazie alla cancellazione del rumore, sono il regalo perfetto per rendere felici i papà più tech.

OPPO Watch Free

OPPO Watch Free, lo smartwatch con più di 100 modalità di allenamento utile anche per monitorare il battito cardiaco e le calorie bruciate durante l’attività sportiva, disponibile in abbinata a OPPO Enco X, perfette per rendere l’allenamento più leggero ascoltando la propria musica preferita con elevate performance audio. L’abbinata viene proposta a 119€ anziché 179€ sempre sul sito OPPO.

OPPO Pad Air + Band 2

Infine, la combinazione ideale per i papà sempre on the go con poco tempo a disposizione è rappresentata da OPPO Pad Air e OPPO Band 2. OPPO Pad Air è il tablet comodo e leggero che diventa il sostituto ideale del proprio PC quando si è in viaggio, mentre OPPO Band 2 è un vero e proprio personal trainer a portata di polso, che rende possibile allenarsi in qualsiasi momento grazie a un monitoraggio a 360° dei parametri vitali più importanti e di più di 100 attività sportive.

L’abbinata è disponibile per OPPO Pad Air nelle sue versioni da 64/128GB con OPPO Band 2 ad un prezzo di rispettivamente 289,99€ e 329,99€.

Oltre a queste, sono disponibili altri interessanti bundle sul sito OPPO Store, disponibili fino a domenica 19 Marzo.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!