OPPO e Qualcomm Technologies, due giganti del settore tecnologico, hanno annunciato una nuova collaborazione in occasione dello Snapdragon Summit 2023, che si tiene dal 24 al 26 ottobre alle Hawaii, negli Stati Uniti.

OPPO, in qualità di partner chiave, ha mostrato le sue ultime novità in ambito smartphone e wearable, tra cui il ray tracing su Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, OPPO Watch Pro 4 con Snapdragon W5 Gen 1 Wearable Platform e OPPO MR Glass Developer Edition che supporta Snapdragon Spaces XR Developers Platform.

OPPO ha rivelato anche che il suo prossimo smartphone di punta sarà uno dei primi a montare Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, garantendo esperienze straordinarie agli utenti di tutto il mondo.

“OPPO e Qualcomm Technologies hanno una lunga storia di collaborazione in vari campi, come l’innovazione di prodotto, lo sviluppo di tecnologie avanzate e il sostegno agli innovatori dell’ecosistema,” ha affermato Pete Lau, Vicepresidente Senior e Chief Product Officer di OPPO. “La nostra collaborazione con Qualcomm Technologies ci permette di reinventare le prestazioni degli smartphone di punta e offrire un’esperienza eccezionale agli utenti di tutto il mondo.”

Il ray tracing su Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform rivoluziona l’esperienza di gioco

OPPO ha lavorato a stretto contatto con Qualcomm Technologies per ottimizzare il suo motore proprietario di ray tracing, PhysRay Engine 2.0. Grazie a Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform di ultima generazione e alle funzionalità di gioco Snapdragon Elite Gaming, questa collaborazione migliora notevolmente gli effetti visivi come riflessi e luci di sfondo nei giochi, consentendo scenari di gioco complessi e dettagliati con una fedeltà incredibile e alti frame rate.

Questa collaborazione si è tradotta anche in un progetto pilota di ray tracing che coinvolge il popolare gioco “Nitro Nation World Tour”, sviluppato da Mythical Games. Sfruttando Snapdragon 8 Gen 3, rappresenta la prima esperienza di ray tracing sugli smartphone OPPO in una demo di un gioco di corse che offre scene di gioco più realistiche e un’esperienza coinvolgente per i giocatori.

La lunga collaborazione tra OPPO e Qualcomm Technologies nelle applicazioni XR ha raggiunto il suo culmine. All’AWE 2023, OPPO ha presentato OPPO MR Glass Developers Edition, supportato dalla piattaforma Snapdragon XR2+ Gen 1. Questo dispositivo è una delle prime soluzioni di Mixed Reality al mondo ad adottare la Snapdragon Spaces XR Developer Edition. Questa collaborazione va oltre l’hardware e OPPO è pronta a lanciare prodotti XR all’avanguardia, unendo il mondo fisico a quello digitale per un’esperienza immersiva.

Smartphone di punta e dispositivi wearable frutto di una lunga collaborazione

La collaborazione di OPPO con Qualcomm Technologies si estende a varie categorie di prodotti, compresi smartphone e dispositivi wearable. In particolare, l’integrazione delle piattaforme mobile Snapdragon in vari modelli di smartphone, tra cui l’OPPO Find X6 Pro, la OPPO Find N2 Series e la OPPO Reno10 Series.

Nel campo dei dispositivi wearable, spicca l’OPPO Watch 4 Pro come testimonianza di innovazione e praticità. Alimentato dalla piattaforma Snapdragon W5 Gen 1 Wearable Platform, questo dispositivo offre una doppia funzionalità come strumento di monitoraggio della salute e di affidabile assistente quotidiano. Il suo design innovativo a doppia piattaforma è stato ottimizzato per garantire una durata della batteria prolungata. In modalità risparmio energetico, gli utenti hanno accesso a 19 funzioni che coprono le esigenze quotidiane, lo sport e la salute, con una straordinaria durata della batteria fino a 14 giorni. Nel frattempo, la Modalità Smart garantisce un’esperienza completa per 5 giorni con una sola ricarica.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!