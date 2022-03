Non solo riflettori puntati sul nuovissimo OPPO Find X5 a Barcellona: OPPO si aggiudica infatti un altro importante traguardo con il premio “Disruptive Device Innovation” ai GLOMO Awards 2022 dove il pieghevole OPPO Find N è stato premiato. Questo premio viene assegnato ai device più “originali” o come suggerisce il nome alle tecnologie più “distruptive” ovvero che potrebbero cambiare significativamente l’approccio a quel prodotto.

Il riconoscimento arriva per la tecnologia all’avanguardia utilizzata nello sviluppo del suo primo flagship pieghevole Find N, caratterizzato dall’integrazione di Flexion Hinge e del Serene Display per un’esperienza utente rinnovata come abbiamo visto nell’articolo di lancio.

Billy Zhang, Vice President of Overseas Sales and Service di OPPO ha commentato:

“Siamo onorati che Find N abbia ricevuto il Disruptive Device Innovation Award ai GLOMO di quest’anno. Si tratta di un importante riconoscimento verso i prodotti e la tecnologia di OPPO, non solo da parte dei nostri colleghi del settore, ma anche degli stessi utenti finali. Dopo quattro anni di ricerca e sviluppo, siamo lieti di vedere che OPPO Find N sta finalmente rendendo i dispositivi pieghevoli adatti alle esigenze di chiunque, e non solo per gli appassionati di tecnologia. L’esperienza dell’utente è sempre stata al centro del nostro lavoro e continuerà a esserlo mentre esploriamo ulteriormente come fornire costantemente un valore aggiunto alle persone attraverso l’innovazione tecnologica.”

I GLOMO AWARDS

I GLOMO Awards sono presieduti da oltre 200 esperti indipendenti del settore, analisti, giornalisti, accademici, rappresentanti di operatori mobile e CTO; e sono ampiamente riconosciuti come il premio più prestigioso nel settore mobile. La categoria Disruptive Device Innovation riconosce i nuovi prodotti tecnologici che utilizzano l’innovazione nell’hardware e nel software per migliorare le prestazioni e l’esperienza dell’utente. Nel vincere il premio, Find N di OPPO è stato riconosciuto per il suo distinto meccanismo a cerniera proprietario e per il suo design unico.

Find N è il primo smartphone flagship pieghevole di OPPO. La nuova cerniera non solo migliora l’affidabilità e riduce l’aspetto delle pieghe dello schermo, ma permette anche allo smartphone di restare in equilibrio quando è aperto con un angolo tra 50° e 120° gradi.

Questo approccio trova conferma nel recente lancio della serie Find X5, che alza l’asticella delle performance degli smartphone di fascia alta grazie alla tecnologia, all’experience generale e al servizio clienti OPPO migliori di sempre. La Serie Find X5, infatti, è la prima ad essere alimentata dal primo NPU dedicato all’imaging di OPPO, MariSilicon X.

Ulteriori informazioni sui vincitori e sui nominati dei GLOMO Awards 2022 sono disponibili sul sito ufficiale.

