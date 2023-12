Il 29 novembre 2023, il Chongqing No.1 Intermediate People’s Court in Cina ha emesso una sentenza cruciale in merito alla controversia legale tra OPPO e Nokia riguardante la determinazione dei canoni per i diritti di licenza globali dei brevetti 5G, secondo le condizioni FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory). La decisione del tribunale ha in gran parte accolto le richieste di OPPO.

OPPO accoglie con favore la recente sentenza del Chongqing First Intermediate People’s Court sulla questione delle royalties a condizioni FRAND per i brevetti standard essenziali di Nokia. L’azienda si mostra disponibile a rispettare e attuare la decisione del tribunale riguardo alle tariffe di licenza FRAND globali per i brevetti di Nokia, con l’auspicio di risolvere attivamente la controversia in corso sui diritti di licenza dei brevetti con Nokia.

Questo rappresenta il primo verdetto che conferma il range del canone di royalty aggregato (noto come Aggregated Royalty Burden) per i brevetti essenziali dello standard 5G nel settore della telefonia mobile. Inoltre, fornisce chiare linee guida sui canoni di royalty aggregati per i partecipanti globali nel settore delle comunicazioni. La sentenza ha implicazioni significative per la determinazione delle royalties dei brevetti essenziali dello standard 5G nell’ICT (Information and Communication Technology) e in settori correlati, come l’IoT o le smart car, con possibili riflessi su casi analoghi.

OPPO esprime la speranza che Nokia, a sua volta, rispetti e attui la decisione del tribunale di Chongqing, permettendo così a entrambe le parti di riprendere tempestivamente i negoziati in modo costruttivo. Risolvendo questa controversia, l’obiettivo è quello di aprire la strada per stabilire un consenso nel settore riguardo ai canoni di licenza aggregati per i brevetti essenziali dello standard 5G.

In veste di titolare chiave di brevetti essenziali per lo standard 5G e leader globale nell’innovazione di smart device, OPPO continua a guidare l’applicazione degli standard tecnici nel settore. Al 30 settembre 2023, OPPO è presente in oltre 40 Paesi e regioni con brevetti di standard di comunicazione 5G, con un totale di oltre 5700 domande di brevetto globali. L’azienda detiene oltre 2900 famiglie di brevetti essenziali per gli standard 5G dichiarati all’ETSI e ha presentato oltre 9000 contributi standard al 3GPP. Secondo i rapporti della China Academy of Information and Communications Technology (aprile 2023) e di IPlytics (ottobre 2023) sulla solidità del portfolio dei brevetti essenziali per lo standard 5G a livello globale, OPPO è tra i leader mondiali nella forza dei brevetti essenziali dello standard 5G.

OPPO mantiene il suo impegno per l’innovazione continua, la protezione dell’innovazione, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la difesa di tariffe ragionevoli e la promozione della creazione di un ecosistema di proprietà intellettuale sano e a lungo termine. L’azienda incoraggia attivamente la risoluzione delle controversie sulla proprietà intellettuale tra licenzianti e licenziatari attraverso trattative amichevoli basate sul reciproco rispetto del valore dei brevetti.

