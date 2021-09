Dopo l’appuntamento di sabato scorso dedicato al Wakeboard con l’evento Wake the City, Oppo presenta Bamboo (竹) Ring: || “Weaving a Symphony of Lightness and Form” alla design Week di Milano.

Si tratta un’installazione multisensoriale realizzata in collaborazione con il celebre architetto giapponese Kengo Kuma che sarà esposta fino al 19 settembre presso il Cortile dei Bagni dell’Università Statale di Milano.

L’opera rappresenta un’evoluzione del Bamboo Ring realizzato da OPPO e Kengo Kuma che ha debuttato all’edizione 2019 del London Design Festival, con cui l’azienda ha esplorato la relazione armoniosa tra l’uomo e la natura attraverso la visione di strutture leggere ma resistenti realizzate con bambù e fibra di carbonio. Qui sotto un teaser dell’installazione OPPO x Kego Kuma

Con questa installazione, OPPO esplora le “Creative Connections” combinando architettura e musica, innovazione del design, tecnologia e user experience, per regalare alle persone un momento immersivo. A rendere l’esperienza ancora più unica ci pensa un contorno musicale con una serie di partiture orchestrali composte dalla violinista giapponese Midori Komachi con Musicity.

Jintong Zhu, Head of OPPO London Design Centre ha commentato:

“OPPO è un’azienda human-centric e come tale il nostro obiettivo è quello di fornire costantemente le tecnologie più avanzate alle persone. Siamo lieti di collaborare con Kengo Kuma, un architetto noto per la perfetta integrazione tra natura e cultura. Insieme, dimostriamo come è possibile usare la tecnologia e il design per aggiungere valore alla nostra vita quotidiana attingendo ai principi della nostra filosofia di “Tecnologia come forma d’arte” e alla missione del nostro marchio “Technology for Mankind, Being Kind to the World”,