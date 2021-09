Se siete a Milano il prossimo 4 Settembre allora potreste fare un salto nella Darsena, la cornice che ospiterà l’evento RedBull “Wake the City” dove OPPO sarà protagonista con il nuovo Oppo Reno 6.

A fianco dei migliori rider del panorama internazionale del wakeboard, OPPO porterà i suoi smartphone per immortalare i protagonisti di questo evento che si sfideranno tra elevazioni e salti mortali con le loro performance.

Wake the City arriva a pochi giorni del lancio dell’attesissima gamma OPPO Reno 6, che come vi avevamo parlato di recente si prospetta come un campione fotografico, soprattutto per quanto riguarda i ritratti.

L’evento red Bull Wake The City

L’appuntamento è per 4 settembre al Darsena che verrà presa d’assalto da 20 coppie di wakeboarder per un evento speciale.

RedBull Wake The City, il primo evento di wakeboard in cui i partecipanti gareggeranno in coppia e non in singolo, e vedrà coinvolti 11 team maschili e 9 femminili, tra professionisti e wildcard selezionate attraverso il qualifier del Wakeparadise di Montichiari.

Un format nuovo e speciale, tutto da vivere in una cornice unica, nel cuore di Milano, con acrobazie mozzafiato da realizzare su ostacoli e rampe fuori dall’ordinario, ma con un tocco tradizionale che non guasta mai. Il tutto all’insegna dell’eco-sostenibilità, senza tralasciare il divertimento, garantito dalla presenza del maestro italiano della disciplina, l’inimitabile Massimiliano Piffaretti.

sabella Lazzini, Chief Marketing Officer di OPPO Italia ha commentato l’iniziativa:

“Siamo orgogliosi di prendere parte al Red Bull Wake the City che rappresenterà un’incredibile attrazione per la città di Milano e un’esperienza emozionante nella cornice unica della Darsena. Questo evento sportivo coincide con un momento molto importante per il nostro brand con l’arrivo a brevissimo dei nuovi modelli della Reno6 Series, l’ultima frontiera di OPPO in termini di imaging e video ritratto di livello professionale.”

Se siete quindi da quelle parti potrebbe essere un’ottima occasione per vedere qualche stunt estremo nel cuore di Milano, oltre che poter vedere con i propri occhi le ultime novità tecnologiche di OPPO.

