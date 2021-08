OPPO, nella cornice della Fondazione Louis Vuitton di Parigi, ha presentato una nuova modalità di imaging e video ritratto di livello professionale che sarà presto disponibile sulla serie OPPO Reno 6 che sarà presto annunciata ufficialmente.

Sappiamo però che la nuova serie OPPO Reno6 porterà il focus proprio sulla fotocamera e in particolare sui ritratti grazie ad innovative tecnologie AI. Ricordiamo che la presentazione ufficiale sarà il prossimo 9 settembre alle ore 10.30 e sarà trasmesso in streaming sui canali YouTube, Facebook e Twitter di OPPO il direttamente dalla Fondazione Louis Vuitton di Parigi.

La Fondazione colloca il suo forte impegno nelle arti contemporanee all’interno di una prospettiva storica. Creata dal Gruppo LVMH e dalle sue società, la Fondazione Louis Vuitton è stata inaugurata nel 2014, dopo quasi 25 anni di impegno nelle arti e nella cultura del gruppo. Per promuovere il patrimonio artistico a livello internazionale, la Fondazione ospita mostre temporanee di arte moderna e contemporanea, e mette in scena diversi eventi culturali (concerti, spettacoli, conferenze, proiezioni di film, danza e molto altro) – offrendo il contesto ideale per il lancio della nuova OPPO Reno6 Series.

La serie Reno 6

In questi ultimi anni OPPO sta lavorando molto sulle fotocamere e sulle funzionalità di imaging assistite dall’intelligenza artificiale. Basta vedere l’ottimo Oppo Find X3 Pro con il suo display da 1mld di colori a 10-bit full path e alle sue fotocamere principali in grado di catturare immagini mozzafiato.

Anche la serie OPPO Reno6 Series si fonda proprio su questi valori, dando il via a un nuovo modo di creare video-ritratti attraverso il supporto AI.

Reno 6 avrà una fotocamera supportata da AI che migliora la resa dei video-ritratti, inoltre dispone anche della rivoluzionaria tecnologia proprietaria OPPO Glow, che regala una finitura unica e impreziosisce il design dei dispositivi. Inoltre, grazie a una migliore assimizzazione della durata della batteria e delle prestazioni generali.

L’artista Kelvyn Colt accompagnerà con la sua musica la campagna internazionale di lancio di OPPO, rappresentando al meglio la generazione di ragazzi che si trovano tra due culture. I suoi testi sono significativi e sono sempre fonte di ispirazione, mentre il suo sound dalle contaminazioni uniche lo hanno aiutato a costruire un grande seguito.

Partecipa online all’evento di lancio della nuova line-up per sperimentare in anteprima la nuova frontiera AI di video-ritratto, il 9 settembre alle 10.30 sui canali YouTube, Facebook e Twitter di OPPO.

Per scoprire di più sul prossimo evento di OPPO visita il sito dedicato.

