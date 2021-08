Un successo incredibile per la piccola console a manovella dei ragazzi di Panic: appena si sono aperti i preordini le prime 20.000 unità sono andate completamente Sold Out.

Appena iniziati i preorder le prime 20.000 unità la cui consegna è prevista entro il 2021 sono andate a ruba e per chi desidera preordinarla adesso si parla di consegna stimata nel 2021.

Oltre alla console indie “a manovella”, venduto al prezzo di 180 dollari, possono essere acquistati vari accessori come The Playdate Cover al costo di 30 dollari e altre combinazioni di cover. C’è anche il Playdate Stereo Dock, una speciale cassa bluetooth che funzionerà come base di ricarica che tuttavia sarà reso disponibile in un secondo momento.

Inclusi nel prezzo di Playdate i giocatori troveranno i primi 24 giochi della “season one”, distribuiti in coppia per un totale di 24 settimane.

A questa situazione si sono aggiunte alcune difficoltà tecniche che sembrano aver colpito in particolare gli acquirenti internazionali, impossibilitati a piazzare il preorder.

I ragazzi di Panic hanno comunicato loro che proveranno a trovare un modo per venirgli incontro, aggiungendo di essere davvero entusiasti dello straordinario risultato ottenuto all’apertura delle prenotazioni.

Ma cosa è Playdate?

Per chi non avesse seguito gli sviluppi, Playdate è una piccola console Indie nata dai ragazzi di Panic, già conosciuti soprattutto per alcune app in ambiente Apple OS.

Ovviamente Playdate non vuole competere con Nintendo Switch o altre console portatili, infatti il suo cavallo di battaglia è senza dubbio la particolare manovella sulla parte destra che verrà utilizzata come controller per i vari giochi.

A proposito di giochi: tutti i giochi verranno “inviati” alla console tramite wi-fi e con l’acquisto sono inclusi i primi 24 giochi della Season 1.

C’è anche un tool per creare il proprio gioco e anche autori di giochi Indie si stanno cimentando nella creazione di giochi per la nuova console PlayDate.

Interessati? trovate tutte le info ( e il preorder a 179$ ) sul sito uffiiciale.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!