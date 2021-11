Il nuovo POCO M4 Pro 5G è stato svelato ufficialmente per il mercato Italiano e sarà disponibile in contemporanea mondiale a partire dall’11 Novembre con un’eccezionale promo di lancio.

Il nuovo arrivato della serie è equipaggiato con il chipset MediaTek Dimensity 810 da 6nm e tra i suoi cavalli di battaglia troviamo un display con refresh rate da 90Hz e la ricarica veloce da 33W Pro.

Kevin Qiu, Head of POCO Global ha commentato così il lancio del nuovo M4 Pro 5G:

“La serie M rappresenta innegabilmente lo smartphone perfetto per i giovani utenti che cercano il massimo della qualità e, con l’ultimo POCO M4 Pro 5G, abbiamo superato di gran lunga le loro aspettative. Con una serie di nuove feature, che includono performance più elevate e la ricarica veloce 33W Pro, ad oggi, POCO M4 Pro 5G è senza dubbio il miglior telefono pensato per l’intrattenimento di questa serie.”







POCO M4 Pro 5G – Scheda Tecnica

Display : 6,6” FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), 450 nit, 90Hz refresh, 240Hz touch sampling rate, DCI-P3, Gorilla Glass 3

: 6,6” FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), 450 nit, 90Hz refresh, 240Hz touch sampling rate, DCI-P3, Gorilla Glass 3 CPU : MediaTek Dimensity 810 octa-core con GPU Mali-G57 MC2

: MediaTek Dimensity 810 octa-core con GPU Mali-G57 MC2 RAM : 4/6 GB LPDDR4X

: 4/6 GB LPDDR4X Memoria interna : 64/128 GB UFS 2.2 espandibile

: 64/128 GB UFS 2.2 espandibile Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8 Grandangolo : 8 megapixel, f/2.2, FOV 119°

: Fotocamera frontale : 16 megapixel, f/2.45

: 16 megapixel, f/2.45 Connettività : dual 5G, LTE, Wi-Fi ac dual-band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, jack audio, infrarossi, USB-C

: dual 5G, LTE, Wi-Fi ac dual-band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, jack audio, infrarossi, USB-C Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W (alimentatore incluso), da 0 a 100% in 59 minuti

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W (alimentatore incluso), da 0 a 100% in 59 minuti Dimensioni : 163,56 x 75,78 x 8,75 mm

: 163,56 x 75,78 x 8,75 mm Peso : 195 grammi

: 195 grammi OS: Andorid 11 con MIUI 12.5

Il cuore del nuovo M4 Pro 5G è il potente chipset Mediatek Dimensity 810 con processo produttivo a 6nm: è estremamente efficiente dal punto di vista energetico. Troviamo

core Cortex-A76 che girano a 2.4GHz, sei efficiency core ARM Cortex-A55 a 2.0GHz, e

una scheda grafica ARM Mali-G57 MC2 a 1068MHz.

Il display è un FHD+ con supporto alla gamma di colori DCI-P3. C’è inoltre il dynamic refresh rate, che si adatta automaticamente a ogni formato di intrattenimento per estendere la durata della batteria. I video vengono riprodotti a 60fps, i film a 25fps, mentre i giochi possono girare a 60fps o 90fps. Per l’audio troviamo invece un doppio speaker, inoltre per i gamer abbiamo il motore lineare X-axis di POCO che offre un feedback aptico che vibra in base alle azioni di gioco.

Troviamo ovviamente la connettività 5G come era lecito aspettarsi dal nome ed alcuni interessanti standard che di solito troviamo su smartphone di fascia superiore come le memorie con tecnologia UFS 2.2 e la ricarica rapida.





Sul lato dell’autonomia, POCO M4 Pro 5G è il primo smartphone della serie M a montare la tecnologia di ricarica veloce 33W Pro. Grazie all’apposito caricatore basta infatti un ora di ricarica per avere il telefono carico al 100%.



Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo una fotocamera da 50MP e una fotocamera ultra-wide da 8MP. In combinazione con una serie di feature creative della fotocamera come la Night Mode, Caleidoscopio, Slow motion e Video Time-lapse, qualsiasi filmato o foto può essere potenziato con immagini più chiare e paesaggi mozzafiato. Sul fronte abbiamo una fotocamera frontale da 16MP.



Prezzi e disponibilità

POCO M4 Pro 5G sarà disponibile in Italia nelle tre colorazioni Power Black, Cool Blue e

POCO Yellow, in due varianti: 4GB+64GB e 6GB+128GB.



A partire dalle 00:00 del 11 novembre, POCO M4 Pro 5G sarà acquistabile su po.co a:

Versione da 4GB+64GB al prezzo di 229,90€

Versione da 6GB+128GB a 249,90€

Nelle prime 24 ore, POCO M4 Pro 5G sarà disponibile con un Early Bird Price: 199,90€ per la variante 4GB+64GB e 219,90€ per la 6GB+128GB.



