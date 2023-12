Il prestigioso marchio Porsche Design si unisce nuovamente a AGON by AOC, uno dei leader mondiali nel settore dei monitor gaming e accessori IT, per presentare il rivoluzionario monitor gaming curvo AGON PRO PD49.

Il Porsche Design | AOC AGON PRO PD49 è molto più di un semplice monitor da gioco; è una fusione impeccabile di design pluripremiato e tecnologia avanzata, incarnando una vera e propria dichiarazione di stile e prestazioni. Questo straordinario monitor, insignito del prestigioso “iF Design Award 2023” e del “Red Dot Award: Product Design 2023”, è equipaggiato con un innovativo pannello QD-OLED da 49″ (124,46 cm) con un sorprendente rapporto di forma 32:9. Il PD49 offre prestazioni di livello superiore per le competizioni esportive, con un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms GtG.

Il monitor presenta un design all’avanguardia con uno spessore di soli 5 mm, ospitando un sottile pannello curvo QD-OLED su uno straordinario display da 49 pollici. La sua curvatura di 1800R avvolge completamente il campo visivo dell’utente, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente. La risoluzione QHD doppia di 5120 × 1440 pixel, la luminosità di picco di 1000 nits e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 assicurano una visione radiosa e profondamente saturata, con una gamma di colori eccezionale che copre il 99% della gamma di colori DCI-P3.

Grazie alla straordinaria riproduzione HDR, il PD49 si trasforma in una finestra su mondi di gioco magnifici, sia per i giochi single-player incentrati sulla storia che per gli sport competitivi. Con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms Gray-to-Gray (GtG), il fastidioso effetto ghosting è un ricordo lontano. L’inclusione di Adaptive-Sync per il supporto della frequenza di aggiornamento variabile garantisce una fluidità di gioco senza interruzioni.

Il design funzionale del PD49 si ispira ai dettagli sofisticati delle auto sportive Porsche. Il supporto in fusione di alluminio sabbiato, richiamando il volante e le razze delle ruote, conferisce al monitor un senso di grandezza. La parte posteriore, ispirata alla griglia del radiatore di una Porsche 911, aggiunge ulteriore eleganza. Gli elementi RGB Light FX, dinamici e personalizzabili, impreziosiscono il logo anteriore e posteriore, emanando stile in ogni dettaglio.

Oltre alla sua potenza visiva, il PD49 offre una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui HDMI 2.1, DP 1.4, un hub USB completo di quattro porte USB 3.2 e un ingresso RJ-45. La porta USB-C con Power Delivery da 90 W consente anche di ricaricare dispositivi durante il gioco. Lo switch KVM integrato consente il collegamento simultaneo di due computer, sfruttando il doppio schermo QHD.

Caratteristiche innovative come il Frame Counter, il mirino personalizzabile (Dial Point) e l’ottimizzazione del lag a basso input offrono agli utenti un vantaggio competitivo e migliorano l’esperienza di gioco. Gli altoparlanti stereo integrati, con una potenza di 2×8 W, garantiscono un’esperienza audio altrettanto coinvolgente.

Il Porsche Design AGON PRO PD49 è disponibile presso i negozi Porsche Design, rivenditori specializzati e online su porsche-design.com, al prezzo di 2.199 euro. Un’opzione imperdibile per gli appassionati di gaming che cercano la perfezione estetica e prestazionale.

