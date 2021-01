Razer, famoso brand mondiale per periferiche gaming, non è nuovo a riconoscimenti e anche quest’anno ha raccolto grande successo al CES 2021 tra cui il “People’s Choice Award” per il secondo anno consecutivo e per la quinta volta in assoluto nella categoria “Best Gaming Product“.

Le tante soluzioni hardware, e le numerose periferiche a disposizione dei clienti, sono stati riconosciuti dalla divisione tecnologica NPD Group con il “Top Increase in North American Market Share” per gli accessori gaming.

Oltre a consolidare la propria posizione di azienda leader nel settore delle periferiche da gioco nel 2020, Razer si è lanciata in nuove categorie quali i sedili da gamer, case del desktop, prodotti lifestyle e una nuovissima linea dedicata alla produttività. Al CES 2021, Razer ha continuato a dare prova della sua assoluta capacità di innovare con dispositivi e concept entusiasmanti:

Razer Blade 15, il miglior portatile da gioco

Dotato di un display con refresh rate ultraveloce fino a 360 Hz, GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30 per laptop, e una memoria e uno storage migliorati, fino a 1TB NVMe di SSD e 32GB DDR4 di RAM, per soddisfare le esigenze dei gamer e dei creatori di contenuti più esigenti.

Razer Blade Pro 17, il sostituto definitivo del desktop

Un notebook che offre una connettività robusta, un enorme display da 17,3” con refresh rate fino a 360 Hz e GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX Serie 30 di nuova generazione.

Project Hazel, la mascherina più intelligente del mondo

Progettata per un futuro più attento alla salute. È dotata di una protezione per respiratori di grado medico N95 e offre eccellenti caratteristiche di facile utilizzo come il pannello frontale trasparente per vedere la bocca dell’utente, la tecnologia Razer VoiceAmp per aiutare ad amplificare la voce, una custodia di ricarica con un interno a luce UV per sterilizzare la maschera e Razer Chroma RGB, per consentire il massimo della personalizzazione.

Project Brooklyn, la sedia gaming con immersione di nuova generazione

Dotata di display da 60”, feedback aptico immersivo e braccioli 4D completamente modulari che creano una superficie regolabile per le periferiche.

Elenco premi CES 2021

Questa è la lista dei premi vinti, fino ad adesso, da Razer:

Razer Blade 15

Best of CES, People’s Choice Award – Engadget

Editor’s Choice – Slickdeals

Editor’s Choice – Reviewed.com

Best Gaming Laptop – Android Authority

Best Gaming Laptop – Best Products

Razer Blade Pro 17

Best Gaming Laptop – Techaeris

Razer Project Hazel

Best of CES – Window’s Central

Best of CES – PC World

Best of CES – PC Mag

Best of CES – Mashable

Best Concept – How-To-Geek

Hottest of CES – TechRadar

Best in Show – Trusted Reviews

Best Concept – Tom’s Hardware

Best in Show – Tech Advisor

Razer Project Brooklyn

Best of CES: Best Concept – Tom’s Guide

Best of CES – Window’s Central

Hottest of CES – TechRadar

Best in Show – Trusted Reviews

