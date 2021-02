Razer rilascia finalmente il successore di uno dei prodotti più venduti da quando è iniziata la pandemia mondiale di COV-19.

Con l’uscita della nuovissima Razer Kiyo Pro, una webcam USB dotata di Adaptive Light Sensor, sarà possibile ottenere una qualità di immagine straordinaria anche in caso di scarsa luminosità ambientale. Con l’unione di un sensore per le immagini CMOS e la tecnologia STARVIS, in collaborazione con Sony, la nuova Kiyo Pro permette di avere una qualità video di livello professionale in tutte le situazioni.

Razer Kiyo Pro

Con i nuovi standard lavorativi, smartworking su tutti, l’importanza che può avere un’eccellente qualità d’immagine nelle videochiamate può fare veramente la differenza. Le classiche webcam presenti nei portatili sono si comode, vista la loro integrazione nel prodotto, ma non offrono una qualità tale per conferenze professionali ne offrono una buona adattabilità in scarse condizioni di illuminazione.

Razer Kyio Pro risolve questi problemi grazie all’Adaptive Light Sensor ad alte prestazioni, fornendo immagini superiori in quasi tutte le condizioni di luce, permettendo a chiunque di trasmettere la propria immagine in maniera fluida e limpida.

Sia per le videoconferenze che per lo streaming, una qualità video fluida e cristallina in qualsiasi condizione di luce è una parte fondamentale dell’esperienza.

Kiyo Pro, con le sue fantastiche prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, è ideale per chi lavora da casa e vuole impressionare i propri clienti e colleghi, e per gli streamer che desiderano intrattenere il loro pubblico con un’immagine luminosa e vibrante Alvin Cheung, Senior Vice President della business unit periferiche di Razer

Fedeltà di primo livello e immagini avanzate

Cuore primario della nuova Kiyo Pro è il sensore avanzato CMOS di tipo 1/2.8 con tecnologia STARVIS, che con i suoi pixel retroilluminati utilizzati nei sensori CMOS delle telecamere di sorveglianza, crea immagini di alta qualità da aree illuminate e da quelle caratterizzate da luce quasi infrarossa. Inserendo questa tecnologia nella Kiyo Pro, le videoconferenze avranno una resa molto più luminosa e chiara, anche in condizioni di illuminazione tipiche del lavoro da casa, come stanze in penombra, con luci intense, retroilluminazione o solo illuminazione dello schermo.

La Kiyo Pro è in grado di riprendere in full HD 1080p a 60FPS non compressi, per una fedeltà d’immagine e dettagli insuperabili. La modalità HDR a 30FPS aumenta la gamma dinamica, correggendo al volo le aree sotto o sovraesposte, eliminando la silhouette se il soggetto è illuminato da dietro, per colori vibranti e illuminazione uniforme, in tutta l’immagine.

L’obiettivo della Kiyo Pro è grandangolare e offre una scelta di tre campi: 103°, 90° o 80°, offrendo la possibilità di riprendere in maniera ideale a seconda delle nostre intenzioni di trasmissione. La visuale a 103° è abbastanza ampia da includere tutti in una videochiamata di gruppo o permettere agli spettatori dello streaming di vedere chiaramente le attività dal vivo, mentre la visuale a 80° è perfetta per un’inquadratura professionale in primo piano coinvolgente sullo streaming del nostro gameplay.

Flessibile e rapida

Kiyo Pro dispone di una serie di caratteristiche extra per adattarsi a qualsiasi set-up e situazione. Con opzioni di montaggio flessibili per monitor, scrivania o treppiede, può essere posizionata ovunque per essere utilizzata come webcam di streaming indipendentemente dallo spazio disponibile. L’ampio campo visivo e il montaggio su treppiede rendono la Kiyo Pro ideale per le conference call di gruppo, e il suo array di microfoni stereo omni-direzionali a 16 bit garantisce che tutte le voci dei partecipanti vengano sentite.

Per le massime prestazioni video non compresse, Kiyo Pro utilizza una connessione USB 3.0 per passare un segnale di 5GB/s. Una cover è inclusa per proteggere l’obiettivo e assicurare la privacy dell’utente quando il dispositivo non è in uso.

Prezzi e disponibilità

La webcam Razer Kiyo Pro è già disponibile sullo store ufficiale ad un prezzo di 209,99€.

Per tutte le informazioni riguardanti la nuova Razer Kiyo Pro è possibile visitare la pagina ufficiale del prodotto a questo link.

