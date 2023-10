Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, oggi realme ha lanciato oggi il suo nuovo modello realme 11 5G, che si propone come il nuovo punto di riferimento della fascia media.

realme 11 5G porta con se alcune delle features più richieste dagli utenti tra cui una fotocamera da 108MP con zoom in-sensor 3x, una ricarica SUPERVOOC da 67W e altre funzionalità di alto livello, che lo rendono un dispositivo all’avanguardia e competitivo.

Fotocamera da 108MP con zoom in-sensor 3x: una rivoluzione per la fotografia mobile

Il nuovo realme 11 5G eredita le ottime capacità fotografiche della serie realme 11 Pro, ma le migliora ulteriormente con il sensore Samsung ISOCELL HM6, che ha una risoluzione di ben 108MP e un sensore di grandi dimensioni da 1/1,67 pollici. Questo significa che le immagini scattate con questo smartphone saranno ultra-nitide e ricche di dettagli, permettendo agli utenti di esprimere al meglio la loro creatività.

Ma la vera novità è la tecnologia zoom in-sensor, che consente di ottenere uno zoom lossless 3x, cioè senza perdita di qualità. Questa funzione offre agli utenti una nuova prospettiva nella fotografia mobile, consentendo loro di avvicinarsi ai soggetti senza sacrificare la nitidezza. Con la fotocamera da 108MP e lo zoom in-sensor 3x, il realme 11 5G si distingue dagli altri smartphone della sua fascia e offre agli utenti un’esperienza fotografica senza precedenti.

Ricarica SUPERVOOC da 67W: una batteria sempre piena in pochi minuti

realme 11 5G sorprende anche per la sua velocità di ricarica, grazie alla tecnologia SUPERVOOC da 67W, che è una rarità nel suo segmento. Questa tecnologia permette di ricaricare la batteria da 5000mAh al 50% in soli 17 minuti, garantendo così una maggiore autonomia e praticità. Con la ricarica SUPERVOOV da 67W, gli utenti non dovranno più preoccuparsi di rimanere a corto di energia e potranno godersi appieno le funzionalità del loro smartphone.

Con una batteria da 5000mAh, realme 11 5G offre anche un’eccellente durata della batteria, che assicura fino a 590,3 ore di standby, 18,7 ore di riproduzione video su YouTube, 44,6 ore di riproduzione musicale, 20,9 ore di navigazione, 9,9 ore di gioco a MLBB e 8,7 ore di gioco a Free Fire.

Design Glory Halo: eleganza e raffinatezza

realme 11 5G si ispira al design degli orologi di lusso per creare una fotocamera dall’aspetto elegante e raffinato. Per ottenere questo effetto, il Design Glory Halo utilizza lo stesso processo di produzione degli orologi di fascia alta: la decorazione incorpora il design distintivo della lunetta, con 538 scanalature disposte in un motivo ordinato. Inoltre, il bordo dell’anello è rifinito con tecnologia PVD, che dona una sensazione premium.

realme 11 5G è dotato di un display da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ di 2400×1080, che supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Questa caratteristica rende lo schermo più fluido e reattivo, migliorando l’esperienza visiva degli utenti. Inoltre, il display supporta anche la frequenza di aggiornamento dinamica in sei livelli: 120Hz/90Hz/60Hz/50Hz/48Hz/45Hz. Il sistema selezionerà automaticamente il livello più adatto in base allo scenario di utilizzo, ottimizzando così il consumo energetico.

realme 11 5G è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 6100+ con un avanzato processo a 6nm, che offre prestazioni efficienti e potenti. Questo processore supporta anche la connettività 5G, che garantisce una maggiore velocità di trasmissione dei dati e una minore latenza. Inoltre, realme 11 5G supporta anche una RAM dinamica fino a 16 GB, che garantisce un uso quotidiano più rapido ed efficiente, soprattutto nell’esecuzione di più app e nel passaggio tra le varie app aperte.

Prezzo e promo lancio

realme 11 5G è disponibile nella variante da 8GB+256GB con un’offerta lancio di €399,99. presso Unieuro o Mediaworld in un primo momento.

Il prezzo ufficiale sarà di €449,99. Lo smartphone sarà disponibile nei colori Infinite Black e Infinite Blue.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!