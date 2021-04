Nel corso dell’evento stampa dedicato Realme ha annunciato la disponibilità dei nuovi Realme 8 5G e Realme 8 che arriveranno in Europa a Maggio e che andranno a riempire la fascia media del mercato Android.

Nello specifico il nuovo Realme 5G sarà il primo dispositivo con il nuovo chipset MediaTek Dimensity 700, processore 5G realizzato con processo produttivo a 7 nm. Andiamo a vederli insieme a cominciare per l’appunto da Realme 8 5G.

Realme 8 5G

Specifiche tecniche Realme 5G

Display : 6,5″ (2.400 × 1.080 pixel) Full HD+ LCD fino a 600 nits, 90Hz refresh rate

: 6,5″ (2.400 × 1.080 pixel) Full HD+ LCD fino a 600 nits, 90Hz refresh rate Processore : Octa Core MediaTek Dimensity 700 7nm (Dual 2.2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55 CPUs)

: Octa Core MediaTek Dimensity 700 7nm (Dual 2.2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55 CPUs) GPU : Mali-G57 MC2

: Mali-G57 MC2 RAM : 4GB / 8GB LPDDR4x

: 4GB / 8GB LPDDR4x Storage interno : 128GB (UFS 2.1) espandibile fino a 1TB con microSD

: 128GB (UFS 2.1) espandibile fino a 1TB con microSD Reti : Dual SIM (nano + nano + microSD)

: Dual SIM (nano + nano + microSD) Sistema operativo : Android 11 con realme UI 2.0

: Android 11 con realme UI 2.0 Fotocamera posteriore : Principale : 48 megapixel con f/1.8, LED flash Black & White : 2 megapixel Macro : 2megapixel 4cm, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 16megapixel, f/2.1

: 16megapixel, f/2.1 Sicurezza : sensore d’impronte laterale

: sensore d’impronte laterale Audio : 3.5mm audio jack, Hi-Res Audio

: 3.5mm audio jack, Hi-Res Audio Dimensioni : 162,5 × 74,8 × 8,5mm

: 162,5 × 74,8 × 8,5mm Peso : 185g

: 185g Connettività : 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C Batteria: 5000mAh con ricarica rapida a 18W

Il design del nuovo Realme 8 5G è molto particolare con una finitura che sfrutta i riflessi di luce per offrire dei piacevoli giochi di colore: si chiama Dynamic Speed Light Design, che si traduce nelle colorazioni Supersonic Black realizzata con lavorazione a motivo lenticolare a effetto specchio e Supersonic Blue con processo di placcatura in indio che restituisce brillantezza.

Con uno spessore di soli 8,5 mm e un peso di appena 185 g, è estremamente comodo da tenere in mano.

Realme 8 5G integra il nuovo chipset MediaTek Dimensity 700 con supporto 5G e architettura octa-core con due core Arm Cortex-A76 che raggiungono la velocità di 2,2 GHz. Dimensity 700 dispone anche di una potente GPU, Arm Mali-G57 MC2 con velocità di clock di 950 MHz, e supporta una frequenza di aggiornamento del display pari a 90 Hz. Grazie a Dimensity 700, realme 8 5G è compatibile con le reti 5G di ultima generazione, supportando schede SIM 5G e sia sistemi 5G SA che NSA.

Realme 8 5G dispone nel foro sul display du una cam da 16MP AI, mentre sul retro troviamo un sensore principale da48MPNightscape camera con apertura f/1,8, affiancato da un secondo sensore monocromatico per i ritratti e un terzo per gli scatti macro. Di default sono disponibili cinque filtri per le foto notturne: Flamingo, Modern Gold, Cyberpunk, Dazzle e Astral.

Pur essendo uno smartphone 5G con una batteria da 5000 mAh, realme 8 5G vanta uno spessore e un peso estremamente ridotti; inoltre, è dotato di un display a 90 Hz.

Sono due i tagli di memoria disponibili:4/128GB e 8/128GB, entrambi espandibili fino a 1TB tramite microSD. Con la tecnologiaDynamic RAM Expansionsi può dedicare virtualmente parte della ROM come RAM estendendola rispettivamente a 5 e 11GB.

realme 8 5G e realme 8 saranno disponibili in Europa nel corso del mese dimaggioa un prezzo consigliato a partire da 199 euro.

Realme 8

Specifiche tecniche

Display : 6,4″ (2.400 × 1.080 pixel) Full HD+ LCD fino a 1.000 nits, 90Hz refresh rate

: 6,4″ (2.400 × 1.080 pixel) Full HD+ LCD fino a 1.000 nits, 90Hz refresh rate Processore : Octa Core MediaTek Helio G95 12nm processor (Dual 2.05GHz A76 + Hexa 2GHz A55 CPUs)

: Octa Core MediaTek Helio G95 12nm processor (Dual 2.05GHz A76 + Hexa 2GHz A55 CPUs) GPU : Mali-G76 3EEMC4

: Mali-G76 3EEMC4 RAM : 4GB / 6GB / 8GB (LPPDDR4x)

: 4GB / 6GB / 8GB (LPPDDR4x) Storage interno : 128GB (UFS 2.1) espandibile fino a 1TB con microSD

: 128GB (UFS 2.1) espandibile fino a 1TB con microSD Reti : Dual SIM (nano + nano + microSD)

: Dual SIM (nano + nano + microSD) Sistema operativo : Android 11 con realme UI 2.0

: Android 11 con realme UI 2.0 Fotocamera posteriore : Principale : 64 megapixel, 0.8μm pixel size, f/1.79 aperture, LED flash, UIS/UIS Max Grandangolo : 8 megapixel. 119°, f/2.3 Black & White : 2 megapixel Macro : 2megapixel 4cm, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 16megapixel, f/2.45, Sony IMX471

: 16megapixel, f/2.45, Sony IMX471 Sicurezza : sensore d’impronte integrato nel display

: sensore d’impronte integrato nel display Audio : 3.5mm audio jack, Hi-Res Audio

: 3.5mm audio jack, Hi-Res Audio Dimensioni : 160,5 × 73,9 × 7,99 mm

: 160,5 × 73,9 × 7,99 mm Peso : 177g

: 177g Connettività : Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

: Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C Batteria: 5000mAh con ricarica rapida Dart a 30W







Realme 8 vanta uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici (16,3 cm) con risoluzione 1080P FHD, frequenza di campionamento fino a 180Hzper una migliore reattività durante il gioco, funzione Always-on Display e sensore di impronte digitali integrato per sbloccare lo smartphone in modo comodo e veloce.

La potente batteria è da 5000 mAh e troviamo la ricarica Dart da 30W, la batteria, che supporta anche la ricarica inversa per alimentare altri smartphone e dispositivi smart, può arrivare al 100% di autonomia in soli 65 minuti. Inoltre, grazie alla modalità Super risparmio energetico, la batteria può durare fino a 2 giorni con solo il 5% di carica.

realme 8 è alimentato da un chipset MediaTek Helio G95 con due core Cortex-A76 con velocità fino a 2,05 GHz e sei core Cortex-A55 a fino a 2 GHz, oltre che della GPU 900 MHz Mali-G76, una combinazione che offre fluidità e reattività agli amanti del gaming mobile. Inoltre, è stata impiegata la tecnologia Copper Liquid Cooling, un sistema di raffreddamento a liquido che migliora l’efficienza in termini di dissipazione del calore del 14,4% rispetto a realme 7.

realme 8 sarà disponibile in tre colori (Cyber ​​Black, Cyber ​​Blue e Punk Black), disporrà di realme UI 2.0, basata su Android 11, e della certificazione Hi-Res Audio, che garantisce un’esperienza audiovisiva di altissima qualità sia quando si ascolta la musica che quando si guarda un film.

realme 8 5G e realme 8 saranno disponibili in Europa nel corso del mese dimaggioa un prezzo consigliato a partire da 199 euro.

La data di arrivo sul mercato italiano, così come i prezzi locali e le informazioni relative alle promozioni early bird, saranno annunciati nelle prossime settimane.

