realme 9 Pro è finalmente ufficiale e si va ad aggiungere al portfolio dell’azienda

introducendo l’ottimo sensore Sony IMX766 OIS nella fascia media di Android.

I nuovi smartphone presentano anche l’innovativo design “camaleontico”, in grado di cambiare colore se sottoposto alla luce del sole o ai raggi ultravioletti (Light Shift Design).

Troviamo anche il processore DimensityTM 920 5G e il display ultra-fluido con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Realme 9 Pro+ è anche il primo smartphone di realme con la nuova interfaccia utente 3.0 basata su Android 12.

La prima fotocamera di punta nella fascia media realme 9 Pro+ adotta la migliore fotocamera del segmento, dotata di tecnologia ProLight Imaging e alimentata dal sensore di punta Sony IMX766 con doppia stabilizzazione OIS & EIS e tecnologia AI Noise Cancellation 3.0.

Inoltre, la serie realme 9 Pro è tra le prime a presentare un processore MediaTek DimensityTM 920 5G con le migliori prestazioni del segmento e un punteggio comparativo di oltre 500.000.

Presenta un display Super AMOLED a 90Hz, con colori brillanti ed il sensore di impronte digitali in-display in grado anche di rilevare la frequenza cardiaca.

Abbinando il doppio stereo con Dolby Atmos, un motore lineare dell’asse X e Super Dart Charge da 60 W (carica del 50% circa 15 minuti), realme 9 Pro+ offre un’esperienza complessiva da flagship.

realme 9 Pro è un modello dotato di processore SnapdragonTM 695 5G, supporta fino a 13 GB di RAM dinamica, è dotato di un sistema di raffreddamento liquido e garantisce prestazioni eccezionali. Ha inoltre una potente tripla fotocamera da 64 megapixel con l’esclusiva modalità Street 2.0.

Realme 9 Pro dispone, inoltre, di un jack per cuffie certificato Hi-Res da 3,5 mm e dell’ultima interfaccia utente realme 3.0 basata su Android 12.

realme 9i: potenza next level

Realme 9i utilizza il primo processore a 6nm con chip Qualcomm Snapdragon 680 su uno smartphone sotto i 200 euro in Europa. Nella parte anteriore, realme 9i presenta un display ultra-fluido a 90 Hz sinonimo di smartphone di fascia alta.

Realme 9i supporta anche la tecnologia DRE (Dynamic RAM Expansion), in grado di convertire la memoria interna in memoria virtuale consentendo di raggiungere fino a 11 GB di RAM.

La serie realme 9 Pro e l’esclusiva custodia per smartphone firmata da Heliot Emil debuttano alla Paris Fashion Week Oggi, realme annuncia la collaborazione con il marchio di moda Heliot Emil, che ha cooperato con realme Design StudioTM, combinando moda e tecnologia in un prodotto unico e inimitabile.



Prezzo e disponibilità

realme 9 Pro+ è disponibile da oggi al prezzo promozionale di 349€ nella versione da 6 GB + 128 GB mentre realme 9 Pro al prezzo promozionale di 279€ nella versione 6 GB + 128 GB.





Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!