Realme espande il proprio portfolio entry-level introducendo il nuovo realme c30, uno smartphone economico riconoscibile grazie al suo design a righe verticali che non passa inosservato inoltre è sottile 8,5 mm, e combina allo stesso tempo estetica e comodità nell’utilizzo.

Al suo interno troviamo il processore Unisoc T612 e standard UFS 2.2 per la memoria. Questa combinazione ha permesso allo smartphone di raggiungere i 224.233 punti sul noto benchmark AnTuTu. La tecnologia UFS 2.2 si trova principalmente su modelli di smartphone di fascia medio-alta e – nonostante non sia la più veloce sul mercato – è ancora rara da trovare in smartphone sotto ai 150€ e fondamentalmente questo rende più veloce le operazioni idi lettura/scrittura che lo smartphone esegue continuamente.

Scheda tecnica realme C30

Display :6,5 ” (1600 x 720 pixel) LCD HD+, con frequenza di campionamento del tocco di 120 Hz, luminosità di picco fino a 400 nits, rapporto schermo-corpo dell’88,7%

:6,5 ” (1600 x 720 pixel) LCD HD+, con frequenza di campionamento del tocco di 120 Hz, luminosità di picco fino a 400 nits, rapporto schermo-corpo dell’88,7% CPU : UNISOC T612 da 1,82 GHz

: UNISOC T612 da 1,82 GHz GPU : GPU Mali-G57

: GPU Mali-G57 RAM : 2 GB / 3 GB LPDDR4X

: 2 GB / 3 GB LPDDR4X Memoria interna : 32 GB UFS 2.2 espandibile con microSD fino a 1 TB

: 32 GB UFS 2.2 espandibile con microSD fino a 1 TB Fotocamera posteriore: 8 MP f/2.0

8 MP f/2.0 Fotocamera frontale : 5 MP f/2.2

: 5 MP f/2.2 Connettività : 4G VoLTE, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, porta micro USB

: 4G VoLTE, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, porta micro USB Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 10 W

: 5.000 mAh con ricarica a 10 W Altro : jack per le cuffie, sensore per riconoscimento di impronte digitali

: jack per le cuffie, sensore per riconoscimento di impronte digitali Dimensioni: 164,1 × 75,6 × 8,5 mm

164,1 × 75,6 × 8,5 mm Peso: 182 g

182 g Sistema operativo: Android 11 con realme UI

Al suo interno troviamo poi una batteria da 5000mAh che può durare fino a 35 giorni in standby. Arriverà sul mercato con Android 11 e realme UI.

Sul retro troviamo un solo sensore per la fotocamera da 8Mpx con apertura f/2.0 metre nella parte frontale una fotocamera da 5Mpx per i selfie.



Configurazione, colori, prezzo e disponibilità

Lo smartphone in configurazione 3+32 GB è disponibile in 3 varianti di colore: Lake Blue,

Bamboo Green e Denim Black. realme C30 sarà in vendita a partire da oggi, 25 luglio, nei

negozi delle catene Euronics, Expert e Trony al prezzo di 139,99 euro.Per altre informazioni vi lasciamo al sito di realme.

