Realme ha battuto un altro record per quanto riguarda la ricarica rapida su dispositivi commerciali, infatti il nuovo GT neo 5 presentato oggi in Cina sarà il primo smartphone al mondo prodotto in serie che supporta la ricarica rapida da 240W, attualmente la più alta potenza di ricarica.

realme GT Neo5 ha inoltre adottato un sistema di illuminazione RGB trasparente sul retro, una formula unica nel settore che rappresenta l’unione tra design e innovazione tecnologica.

Ma non temete perché presto la ricarica a 240W arriverà anche in Italia: Francis Wong, CEO di realme Europe, ha anche confermato che la ricarica rapida da 240W arriverà presto sul mercato globale, con il prossimo flagship di realme, realme GT 3.

Con la ricarica rapida come punto di forza del prodotto, realme GT Neo5 porta la potenza di ricarica al massimo con i suoi 240W, la più veloce al mondo secondo lo standard USB Type-C. Con una capacità di ricarica 10 volte più veloce rispetto a 8 anni fa, con soli 30 secondi di ricarica, realme GT Neo5 supporta due ore di telefonate continue.

Inoltre, realme GT Neo5 è dotato di tre tecnologie di ricarica all’avanguardia nel settore: l‘architettura di ricarica rapida da 240W, il primo cavo di ricarica personalizzato da 12A e il primo mini-caricatore GaN doppio da 240W al mondo.

realme GT Neo5 è dotato di una batteria a elettrodi ultrasottili da 4600 mAh. È anche il primo smartphone con potenza di ricarica superiore a 200W a essere certificato da TÜV Rheinland sulla longevità della batteria. Offre oltre l’80% di capacità della batteria dopo 1600 cicli di ricarica, il doppio dello standard di mercato. La certificazione prevede anche oltre 60 livelli di protezione per garantire un sistema di ricarica completamente sicuro.

Design raffinato dell’interfaccia con un sistema di illuminazione RGB di tendenza

Sul fronte del design, realme GT Neo5 si distingue per l’audace interfaccia di illuminazione RGB trasparente a impulsi sul retro. Con un’innovazione rivoluzionaria nei colori, nei materiali e nella lavorazione, realme porta l’iconico design RGB trasparente del gaming su uno smartphone. Le prestazioni sono ora completamente visibili: attraverso la finestra trasparente, gli utenti possono vedere una piastra metallica per il processore con un logo personalizzato, una parte della scheda madre, un sensore NFC e un anello di illuminazione RBG a forma di C.

Il sistema di illuminazione altamente personalizzabile rende realme GT Neo5 un prodotto divertente da usare. Che sia per la ricarica, il gioco, le notifiche o altro, il sistema di illuminazione può essere personalizzato con tantissimi effetti luminosi.

Oltre al sistema di illuminazione, realme GT Neo5 ha anche adottato una tecnologia di rivestimento proprietaria per combinare due finiture completamente diverse, opaca e lucida, in un’unica scocca. L’azienda ha inoltre combinato diversi elementi di vetro traslucido, rivestimento nero su una superficie lucida, finitura opaca AG e texture a specchio su un unico smartphone, ottenendo un’estetica unica e una presa eccezionale.

realme GT Neo5 240W sarà disponibile da oggi in Cina nelle versioni 16+256GB e 16GB+1TB mentre da noi dovremo attendere realme Gt 3.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!