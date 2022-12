realme annuncia il rilascio della sua nuova interfaccia utente 4.0 in occasione della presentazione a livello globale di realme 10 Pro, il prossimo 8 dicembre. realme UI 4.0 sarà disponibile per realme 10 a partire da marzo 2023 in Europa. Quale uno dei primi sistemi operativi basati sul nuovo Android 13, realme UI 4.0 incorpora una serie di funzionalità chiave che puntano a migliorare quattro aree chiave: design, interazione, fluidità e sicurezza, per fornire un’esperienza utente del tutto nuova.

Design

Considerando l’elevato numero di app con cui gli utenti interagiscono quotidianamente, è stato progettato un set più intuitivo di icone delle app per consentire di orientarsi con immediatezza. La nuova interfaccia utente realme 4.0 adotta un layout innovativo che raggruppa diversi segmenti di informazioni. Inoltre, gli utenti possono ottimizzare il centro di controllo in stile scheda per ottenere rapidamente le informazioni chiave. realme UI 4.0 offre anche wallpaper floreale e orologio con riflessi d’ombra per un’interfaccia più dinamica e accattivante.

Interazione

L’interazione smart facilita le operazioni quotidiane degli utenti e rende la loro esperienza più personale. realme UI 4.0 è caratterizzato da alcune interessanti funzionalità di AOD, come la musica smart AOD. Ad esempio, quando si riproducono le canzoni su Spotify, sarà possibile vedere il lettore musicale anche senza sbloccare il telefono. In aggiunta, il device consiglierà 4 playlist che potrebbero piacere a seconda del proprio algoritmo. Toccando 2 volte l’AOD il lettore musicale si trasforma automaticamente in un pannello interattivo in cui è possibile mettere in pausa o avanzare al brano successivo.

realme UI 4.0 adotta in modo innovativo le Bitmoji, che includono animazioni emoji AOD più varie e personalizzate, e possono mostrare il comportamento e lo stato dell’utente nel mondo reale per offrire più divertimento.

Fluidità

Le funzioni di sistema base sono state notevolmente migliorate. Il nuovo potente Dynamic Computing Engine aumenta le prestazioni complessive e riduce il consumo energetico, offrendo agli utenti un’esperienza fluida e duratura. Le prestazioni complessive sono state migliorate del 10% mentre la durata della batteria durante il gioco è aumentata del 4,7%.

Oltre alle prestazioni, realme ha ottimizzato anche le animazioni con il Quantum Animation Engine 4.0, implementato per fornire un’esperienza più intuitiva mentre si passa da un’applicazione all’altra.

Inoltre, la funzione “smart home” consente agli utenti di accedere direttamente e in un solo passaggio alle app contenute in grandi cartelle nella schermata iniziale.

realme ha migliorato anche i layout adattivi con nuove funzionalità, come il nuovo Waterfall Content Self-Adaption, la barra di navigazione su un lato, e i controlli per avere una maggiore coerenza visiva e interattiva e il pieno utilizzo dello spazio sul display.

Sicurezza e privacy

Esistono preoccupazioni circa la sicurezza dei documenti riservati e delle foto. realme UI 4.0 adotta un nuovo strumento per la privacy: Private Safe basato su Advanced Encryption Standard (AES); questa soluzione fornisce una gamma completa di servizi di protezione della privacy.

Inoltre, realme UI 4.0 è dotato di una nuova funzione chiamata “Auto Pixelate” con cui gli utenti possono pixelare automaticamente le informazioni con un semplice clic attraverso screenshot presi da app di messaggistica istantanea come Whatsapp e Messenger, evitando di svelare informazioni personali.

Roadmap dell’aggiornamento Android 13 in Europa

realme mira a portare da sempre la tecnologia più recente e la migliore esperienza a tutti gli utenti; è stata avviata infatti la fase di aggiornamento ad Android 13 nel mese novembre che ha visto interessati una serie di smartphone di punta ed entry-level, tra cui GT Series, Number Series e narzo Series. Allo stesso tempo, realme sta lavorando per portare gli aggiornamenti di Android 13 su altri dispositivi del proprio portfolio nel prossimo futuro.

realme Widget Co-Creation Project 2022

Prima del rilascio ufficiale di realme UI 4.0, l’azienda ha lanciato il progetto realme widget UI Co-Creation 2022 per spingere i fan e i designer di tutto il mondo a sviluppare design interattivi e innovativi per realme UI 4.0. Il progetto ha ricevuto più di 1.500 proposte da 15 Paesi in tutto il mondo.

Le idee selezionate saranno svelate in occasione del prossimo evento di lancio di realme 10 Pro, l’8 dicembre. Inoltre, il team realme UI collaborerà con gli stessi autori per progettare e implementare nuovi widget per realme UI 4.0, in modo che tutti gli utenti globali possano sperimentare le fantastiche idee attraverso l’aggiornamento OTA.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!