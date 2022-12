realme ha presentato i nuovi smartphone della serie 10: realme 10 Pro e 10 Pro+ ed in particolare il modello Pro è dotato di un display curvo a 120 Hz, il primo nel segmento, con cornici ultrasottili da 1 mm e dimmerazione PWM a 2160 Hz.

realme 10 Pro+ sfoggia un design in stile iperspaziale con un corpo ultraleggero, una fotocamera ProLight da 108MP, prestazioni elevate grazie al chipset Dimensity 1080 5G e fino a 12GB+12GB di RAM dinamica. realme 10 Pro+ viene lanciato al prezzo di 379 dollari USA nella configurazione 8GB+128GB ed è, da oggi, disponibile in India, Thailandia e Malesia. C’è quindi ancora da aspettare per vederlo in Italia.

realme 10 Pro 5G è dotato del display più costoso del segmento: un Boundless Display da 120Hz. Il dispositivo offre la stessa esperienza fotografica e lo stesso design del 10 Pro+ 5G, con la straordinaria potenza del chipset Snapdragon 695 5G, la batteria massiccia da 5000 mAh, la ricarica SUPERVOOC da 33 W e la fotocamera ProLight da 108 MP.

realme 10 Pro+: display curvo a 120 Hz con cornice inferiore da 2,33 mm e oscuramento PWM a 2160 Hz

realme 10 Pro+ è dotato del più alto dimming PWM a 2160 Hz al mondo per ridurre lo sfioramento dello schermo. L’efficienza di dimming è aumentata di 4,5 volte rispetto al PWM convenzionale a 480 Hz nella maggior parte degli smartphone di punta. In ambienti con scarsa luminosità (inferiore a 90 nit) in cui l’oscuramento DC non può funzionare, lo smartphone passa automaticamente alla modalità di oscuramento PWM a 2160Hz per mantenere colori vividi sul display e un’esperienza visiva più confortevole con due certificati TÜV Rheinland per la protezione degli occhi.

Supportato dall’algoritmo anti-mistouch di 4° generazione, realme 10 Pro+ riduce notevolmente la possibilità di tocco involontario sul display curvo con un’area anti-touch più ampia del 20%. Inoltre, sono disponibili alcune peculiarità esclusive sul display curvo, come l’illuminazione dei bordi, lo sfondo dinamico, la barra laterale intelligente e l’orologio di bordo AOD.

Dimensity 1080 5G Chipset con RAM fino a 12GB

realme 10 Pro+ è dotato del chipset Dimensity 1080 5G. Basato sul processo produttivo a 6 nm di TSMC, è dotato di otto processori che lavorano a 2,6 GHz e vanta un punteggio di 520K in AnTuTu.

Posizionandosi nella fascia media superiore dei processori, il chipset mostra un frame rate di gioco più elevato e stabile e un’esperienza di gioco complessiva sui giochi mainstream con un consumo energetico ultraridotto. Inoltre, il chipset supporta alcune funzioni 5G, come lo switch intelligente tra 4G e 5G, l’accesso a Internet 4G durante le telefonate, la tecnologia di aggregazione dual carrier e supporta 46 bande mainstream globali.

Design iperspaziale e corpo ultraleggero da 173 gr. e 7,78 mm

realme 10 Pro+ vanta un design di tendenza in un corpo leggero da 173 grammi e ultrasottile da 7,78 mm, con una batteria robusta da 5000 mAh, disponibile in tre colorazioni: Hyperspace, Nebula Blue e Dark Matter.

realme 10 Pro+ presenta il classico design della fotocamera reflex a doppia lente, combinato con moderne immagini digitali nel tempo e nello spazio, portando una nuova espressione di immagini di tendenza della street photography.

Fotocamera ProLight da 108 MP

realme 10 Pro+ è dotato di una fotocamera Prolight da 108 MP con architettura HyperShot Imaging. Il miglioramento completo dell’algoritmo di fotografia con AI e dell’algoritmo del dominio RAW rafforza notevolmente le prestazioni complessive della fotocamera supportate da tre motori. Innanzitutto, il motore QuickShot Acceleration consente lo scatto notturno in 1 secondo, 5 volte più veloce rispetto al suo predecessore. Il motore Image Fusion aggiorna l’architettura e l’algoritmo sottostanti per migliorare le prestazioni HDR. Infine, con il motore Super Nightscape, l’avanzato algoritmo supersensoriale ProLight può elaborare immagini basate su RAW per mostrare maggiori dettagli nel paesaggio notturno.

Inoltre, realme 10 Pro+ presenta la tecnologia 3x In-sensor Zoom, che consente di catturare l’effetto zoom di qualità ottica 3X utilizzando i pixel centrali da 12 MP. Inoltre, la fotocamera viene fornita anche con la modalità Street Photography 3.0 aggiornata. Gli utenti possono sperimentare diversi filtri urbani in base alle loro posizioni geografiche. Street Shooting Watermark è disponibile per mostrare i parametri e DIS Engine consente all’utente di scattare facilmente foto chiare anche in una situazione instabile. E ci sono altre nuove funzionalità: Super Group Portrait, One Take e AI Video Tracking.

Ci sono configurazioni con 6GB, 8GB e 12GB di RAM, che possono essere espanse con la RAM dinamica più grande del segmento fino a 12GB+12GB, e spazio di archiviazione senza vincoli fino a 256GB.

Speriamo di vederlo presto in Italia dove potrebbe fare davvero la differenza nella fascia medio alta dei questo segmento.

