Nel mondo sempre più competitivo dei dispositivi indossabili, la Huawei Band 9 emerge come un’offerta intrigante che promette di combinare innovazione e prestazioni in un design elegante e soprattutto con un prezzo di lancio molto accessibile: 59€.

Questa recensione Huawei Band 9 intende esplorare le caratteristiche distintive che la rendono un’opzione preferibile rispetto ad altri prodotti simili sul mercato, evidenziando come le sue funzioni avanzate si adattino alle esigenze dei consumatori più esigenti.

Offerta per HUAWEI BAND 9 non disponibile. Cercalo su Amazon

Contenuto della confezione

All’interno troveremo:

HUAWEI Band 9

Cavetto di ricarica USB con 2 Pin

Manualistica

Design e Specifiche Tecniche

Specifiche tecniche di Huawei Band 9:

schermo: AMOLED touch da 1,47″ con risoluzione 194 x 368 pixel (densità di 282 PPI) e rapporto fra schermo e corpo del 65%;

con risoluzione 194 x 368 pixel (densità di 282 PPI) e rapporto fra schermo e corpo del 65%; sensori : ottico per la frequenza cardiaca, accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore per la luce ambientale;

: ottico per la frequenza cardiaca, accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore per la luce ambientale; connettività: 2,4 GHz, Bluetooth e BLE;

compatibilità :Android8 o superiori,iOS13 o più recenti;

:Android8 o superiori,iOS13 o più recenti; impermeabilità : 5 ATM (50 metri);

: 5 ATM (50 metri); dimensioni e peso: 43,45 x 24,86 x 8,99 mm, pesa 14 grammi senza cinturino;

senza cinturino; autonomia: fino a 14 giorni se utilizzato poco, fino a 9 usato normalmente, fino a 3 con AOD (modalità schermo sempre acceso) attiva.

Esteticamente è molto simile alla band 8, infatti a livello estetico si differenzia principalmente per le colorazioni e i cinturini disponibili.

La Huawei Band 9 si presenta in una varietà di colori che includono White, Blue, Lemon Yellow, Starry Black, Charm Pink, Silver e Dark Grey. Questa gamma di colori permette agli utenti di scegliere il dispositivo che meglio si adatta al proprio stile personale, rendendolo un accessorio versatile per ogni occasione.

Con un peso di soli 14 grammi (cinturino escluso), la Huawei Band 9 è progettata per essere leggera e comoda da indossare tutto il giorno. La sua leggerezza, unita a un design sottile con uno spessore di soli 8,99 mm, garantisce un comfort eccezionale, sia durante l’attività fisica che nel corso della giornata lavorativa.

I cinturini della Huawei Band 9 sono disponibili in fluorelastomero ( lo stesso di Watch Fit 3 ) e nylon, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere in base alle proprie preferenze. Il cinturino in fluorelastomero è noto per la sua morbidezza, resistenza e facilità di pulizia, mentre quello in nylon si distingue per la leggerezza, la traspirabilità e la comodità. Entrambi i materiali sono progettati per essere delicati sulla pelle, garantendo un’esperienza d’uso piacevole per tutto il giorno.

Il modello in prova è proprio quello in fluorelastomero, con una trama “a buchi”, che lo rendono più traspirante soprattutto in questo periodo estivo e ben adatto a chi pratica sport. Devo dire che questa soluzione non mi ha dato problemi alla pelle, considerando che lo tengo anche ben stretto e con i cinturini tradizionali il sudore accumulato mi dava fastidio dopo averlo tenuto al polso tanto tempo.

Display

La Huawei Band 9 vanta un display AMOLED da 1,47 pollici, con una risoluzione di 194 × 368 pixel e una densità di pixel di 282 PPI. Queste specifiche assicurano immagini nitide e colori vivaci, migliorando l’esperienza utente durante l’interazione con il dispositivo. Le dimensioni complessive del dispositivo sono di 43,45 × 24,86 × 8,99 mm.

Peccato solo per i bordi neri del display, un po’ troppo spessi per i miei gusti, anche se in realtà si percepirà solo in rare occasioni e con determinate watchface dal momento che la maggior parte dell’UI e delle watchface ha sfondo di colore nero.

Primo Avvio & App

Per prima cosa dovremo scaricare l’app HUAWEI Health per Android o iOS ( EMUI12.0 / Android6.0 / iOS13.0 o versioni successive). Questa però non è presente nel PlayStore e dovrà essere installata tramite side-load scaricandola dal sito ufficiale HUAWEI oppure scaricando prima HUAWEI GALLERY.

Appena apriremo l’app potremo sincronizzare la nostra smartband tramite bluetooth o attraverso QR Code e dopo aver controllato gli aggiornamenti disponibili possiamo iniziare ad utilizzare subito l’app.

HUAEWI HEALTH è veramente completa ed oltre a fornire tutta una serie di statistiche e personalizzazioni sul nostro stile di vita, ha anche una sezione dedicata a migliorare a 360° gradi la nostra vita a cominciare da corsi di fitness o yoga, programmi di alimentazione personalizzati e molto altro. Alcune di queste funzionalità sono gratuite mentre alte ( come il piano alimentare, Stay Fit Plan, suoni rilassanti, metodo di digiuno ad intermittenza etc.. ) richiedono l’abbonamento a HUAWEI HEALTH + dal costo annuale di 59€.

Tralasciando le funzionalità premium, l’app HUAWEI HEALTH è estremamente completa e fornisce tantissime statiche che potremo consultare. E non parliamo solamente dei passi fatti, delle ore di sonno accumulate o del battito cardiaco, ma troveremo anche tantissimi dati e soprattutto consigli più elaborati finalizzati tutti al miglioramento del nostro stile di vita.

Anche HUAWEI utilizza il concetto di Anelli Attività per evidenziare gli obbiettivi giornalieri che sono: Movimento, Esercizio e In Piedi.

Il Move Ring traccia le calorie bruciate in tutte le attività

L’Exercise Ring registra i minuti di allenamenti di intensità da media ad alta

Lo Stand Ring scoraggia la sedentarietà prolungata premiando il movimento ogni ora

Offre raccomandazioni di obiettivi intelligenti personalizzati in base alle metriche personali o permette di impostare obiettivi personalizzati, promuovendo la salute fisica attraverso un incoraggiamento continuo e statistiche giornaliere visibili. Insieme all’app HUAWEI Health, gli utenti possono monitorare i loro progressi, rendendo ogni traguardo motivante.

Questi obiettivi sono personalizzabili e ci aiutano a fissare dei traguardi che intendiamo raggiungere ogni giorno. Oltre a questo utilizza un “Trifoglio” per indicare i livelli di Sonno, Passi e stato d’animo per migliorare quotidianamente. Stato d’animo è un valore elaborato dal nostro livello di stress e che potremo contrastare con esercizi di respirazione, rumori bianchi e rilassanti e via dicendo. HUAWEI HEALTH si vuole quindi prendere cura a 360° dell’utente, non limitandosi a passi o ore di sonno dormite.

Abbiamo anche uno store interno dedicato al download delle watchface ( ce ne sono oltre 100.000) per la nostra personalizzazione. Le opzioni e le icone a schermo sono molteplici, tanto che all’inizio sarà facile perdersi tra tutte le statistiche e i grafici.

Funzioni di Misurazione Biometrica

La Band 9 offre un monitoraggio accurato e dettagliato di vari parametri vitali, migliorando così la comprensione della propria salute da parte degli utenti. In realtà, nonostante il vasto numero di sensori, le novità rispetto alla band 8 sono limitate e principalmente si condensano nella presenza di un nuovo sensore magnetometro a 9 assi e un sensore di luce ambientale che tra l’altro funziona molto bene. Purtroppo non troviamo GPS integrato per il tracciamento dei percorsi ( se non tramite l’app ).

Precisione dei dati

La Huawei Band 9 si avvale del sistema TruSeen 5.5 per il monitoraggio della frequenza cardiaca, garantendo rilevazioni precise e affidabili. Questo modulo multicanale di ultima generazione, abbinato a un algoritmo migliorato, assicura misurazioni della frequenza cardiaca e del livello di ossigenazione del sangue (SpO2) rapide e stabili.

La tecnologia TruSleep 4.0, invece, fornisce dettagli approfonditi sulle fasi del sonno, offrendo agli utenti una comprensione più profonda della propria qualità del riposo. Bisogna ricordare sempre che si tratta di dispositivi entry level e non dispositivi medici, di conseguenza tutti i dati di questi dispositivi vanno presi con le pinze seppur possano fornire un’indicazione più che precisa sul valroi biometrici del nostro corpo.

Software e Usabilità

Dentro la Band troviamo HarmonyOS, il sistema operativo di HUAWEI basato su Android AOSP. Progettato con una tecnologia distribuita innovativa, questo sistema operativo assicura una flessibilità senza precedenti, consentendo l’implementazione su una vasta gamma di dispositivi. La Huawei Band 9, grazie a HarmonyOS, offre un’esperienza utente fluida e intuitiva, mantenendo al contempo alcuni elementi dell’interfaccia utente EMUI 11.

Funzionalità smart e notifiche

Detto questo, anche comprandolo con altri dispositivi di altri brand, ho notato che i valori sono in linea e piuttosto attendibili con prodotti anche di fascia superiore. In particolare il calcolo dei passi e il monitoraggio automatico delle attività funziona molto bene. Questo vale anche con i valori di SpO2 e solo con il sensore di battiti cardiaci abbiamo notato qualche discrepanza anche rispetto alla band 8 di HUAWEI dello scorso anno.

Battito cardiaco e ossigenazione del sangue

Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e del livello di SpO2 è una delle funzionalità chiave della Huawei Band 9. Queste misurazioni, rese possibili sempre dal sistema HUAWEI TruSeen 5.5, sono fondamentali per tenere sotto controllo la propria salute cardiovascolare e per rilevare tempestivamente eventuali anomalie. La Band 9 supporta inoltre il monitoraggio automatico della saturazione di ossigeno nel sangue, fornendo agli utenti dati vitali con una semplice alzata del polso.

Una delle funzioni più interessanti è il monitoraggio in caso di aritmie, infatti la band ci avviserà di questi eventi cardiaci quali fibrillazione arteriale e battiti prematuri grazie al sensore PPG.

Livello di stress e qualità del sonno

La gestione dello stress e il monitoraggio della qualità del sonno sono due aspetti cruciali per il benessere generale. La Huawei Band 9, grazie alla tecnologia HUAWEI TruRelax, offre un monitoraggio dello stress in tempo reale, aiutando gli utenti a riconoscere e gestire i momenti di tensione attraverso esercizi di respirazione calmanti.

Questo parametro viene identificato incrociando vari dati raccolti dalla band a cominciare dalle nostre abitudini e grazie all’utilizzo del sensore per i battiti cardiaci. Parallelamente, la funzionalità TruSleep 4.0 analizza in dettaglio le fasi del sonno, la respirazione e eventuali anomalie, promuovendo un riposo notturno di qualità.

La funzione TruSleep 4.0 di HUAWEI Band 9 fornisce informazioni dettagliate sul sonno, come la struttura del sonno, la qualità del sonno e la salute del sonno, inclusi nuovi indicatori fisiologici visualizzati durante il sonno come la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue e la frequenza respiratoria.

HUAWEI Band 9 consente agli utenti di impostare un pisolino di 30 minuti, svegliandoli dopo aver rilevato 30 minuti di sonno, per aiutare a rimanere freschi durante il giorno.

Introduce la consapevolezza della respirazione durante il sonno*, rilevando le interruzioni della respirazione per aiutare nella rilevazione precoce dell’apnea del sonno e nella salute complessiva del sonno. Questo approccio completo all’analisi del sonno aiuta gli utenti a comprendere meglio i propri schemi di sonno, offrendo suggerimenti personalizzati per il miglioramento attraverso l’app HUAWEI Health.

Troviamo anche una serie di esercizi guidati per aiutare a rilassarci, soprattutto abbinando la respirazione a cicli ben precisi e scanditi dalla band. E’ anche possibile configurare delle sveglie direttamente dalla band senza passare per l’app HUAWEI HEALTH e in generale offre statistiche ben dettagliate sul nostro sonno a cominciare dai cicli sonno leggero/pesante/fase REM fino ad un punteggio di qualità del sonno per aiutarci a monitorare le nostre abitudini.

Monitoraggio del ciclo mensile

Un’innovazione particolarmente apprezzata dalle utenti femminili è il monitoraggio del ciclo mestruale.

La Band 9 offre un calendario mensile intuitivo che permette di tenere traccia delle mestruazioni, prevedere i giorni fertili e riconoscere i sintomi della sindrome premestruale. Questa funzionalità è fondamentale per una migliore comprensione della propria salute riproduttiva e per la pianificazione famigliare.

Le Attività Sportive

La Huawei Band 9 si distingue una vasta gamma di attività sportive, rendendola un alleato prezioso per gli appassionati di fitness di tutti i livelli.

La Band 9 supporta oltre 100 diverse modalità di allenamento, che includono sport popolari come corsa, nuoto, ciclismo e molto altro. Questa varietà permette agli utenti di personalizzare l’esperienza di fitness e di sfruttare al meglio ogni sessione di allenamento. In particolare, il dispositivo offre un rilevamento avanzato per attività come il nuoto, dove grazie a sensori di nuova generazione, monitora la frequenza delle bracciate, il conteggio delle vasche e il valore SWOLF per analizzare l’efficienza del nuoto.

Una delle funzionalità della Huawei Band 9 è il rilevamento automatico dell’attività. Il dispositivo è in grado di riconoscere e registrare automaticamente esercizi come la corsa, la camminata, il ciclismo e il nuoto senza che l’utente debba selezionarli manualmente. Questo assicura che ogni sessione di allenamento venga tracciata con precisione, anche se l’utente dimentica di impostare manualmente l’orologio.

Rispetto ad altri dispositivi wearable sul mercato, la Huawei Band 9 offre una precisione superiore nel tracciamento delle attività sportive a parità di fascia di prezzo. Inoltre, la personalizzazione delle schede di allenamento e la visualizzazione delle metriche come passi e calorie bruciate, arricchiscono ulteriormente l’esperienza utente, offrendo un quadro completo del proprio regime di fitness.

La Huawei Band 9 eccelle nell’offrire una serie di funzionalità smart e notifiche che migliorano l’interazione quotidiana con il dispositivo. Possiamo rimanere aggiornati sulle chiamate in entrata, gli eventi del calendario e i messaggi direttamente dal nostro polso. Funzionalità come la ricerca del telefono, la modalità non disturbare, il meteo 2.0 e le fasi della luna, arricchiscono ulteriormente l’esperienza utente. Inoltre, la sincronizzazione con l’app Huawei Health permette di ricevere notifiche di nuovi messaggi e di rispondere rapidamente grazie alle risposte rapide personalizzabili, garantendo così una comunicazione efficace e senza interruzioni.

Tra le varie funzionalità per l’allenamento segnaliamo:

Piani di allenamento personalizzati: Utilizza l’algoritmo HUAWEI TruSport per programmi di allenamento su misura. Ad esempio, un maratoneta ottimizza l’allenamento per migliorare resistenza e velocità.

Utilizza l’algoritmo HUAWEI TruSport per programmi di allenamento su misura. Ad esempio, un maratoneta ottimizza l’allenamento per migliorare resistenza e velocità. Monitoraggio del carico di allenamento: Regola l’intensità degli allenamenti per prevenire il sovrallenamento. Ad esempio, i nuotatori bilanciano il carico di allenamento per miglioramenti costanti delle prestazioni.

Regola l’intensità degli allenamenti per prevenire il sovrallenamento. Ad esempio, i nuotatori bilanciano il carico di allenamento per miglioramenti costanti delle prestazioni. Utilizzo del tempo di recupero: Pianifica i giorni di riposo in base al tempo di recupero raccomandato. Ad esempio, i ciclisti programmano la prossima sessione intensa dopo il recupero completo.

Pianifica i giorni di riposo in base al tempo di recupero raccomandato. Ad esempio, i ciclisti programmano la prossima sessione intensa dopo il recupero completo. Miglioramento delle prestazioni con RAI: Punta ad aumentare l’Indice di Capacità di Corsa per una migliore efficienza nella corsa. Ad esempio, i corridori monitorano il RAI per valutare i progressi e adeguare l’allenamento di conseguenza.

Punta ad aumentare l’Indice di Capacità di Corsa per una migliore efficienza nella corsa. Ad esempio, i corridori monitorano il RAI per valutare i progressi e adeguare l’allenamento di conseguenza. Recupero della frequenza cardiaca: Utilizza i dati per valutare il livello di fitness e l’adattabilità all’allenamento. Ad esempio, monitora il recupero della frequenza cardiaca dopo gli allenamenti per regolare l’intensità degli allenamenti futuri.

Utilizza i dati per valutare il livello di fitness e l’adattabilità all’allenamento. Ad esempio, monitora il recupero della frequenza cardiaca dopo gli allenamenti per regolare l’intensità degli allenamenti futuri. 100 modalità sportive diverse: Esplora diverse attività fisiche per mantenere l’allenamento coinvolgente. Ad esempio, incorpora yoga, allenamento di forza e corsa nelle routine per una forma fisica equilibrata.

Personalizzazione e obiettivi

La personalizzazione è al centro dell’esperienza utente della Huawei Band 9. Gli utenti possono impostare obiettivi giornalieri per movimento, esercizio e riposo attraverso gli Anelli attività, integrando il benessere fisico nella loro vita quotidiana. Man mano che gli obiettivi vengono migliorati, la band invia promemoria in tempo reale per mantenere alta la motivazione. I report settimanali mostrano i successi sportivi, incentivando gli utenti a mantenere uno stile di vita attivo e sano. La possibilità di personalizzare gli obiettivi degli anelli di attività, sia attraverso l’app Huawei Health che direttamente sulla smart band, offre agli utenti la flessibilità di adattare il dispositivo alle proprie esigenze e preferenze.

Durata della Batteria

La Huawei Band 9 offre diverse opzioni di durata della batteria che variano in base all’uso del dispositivo. In condizioni di utilizzo standard, il dispositivo può rimanere acceso fino a 14 giorni con funzioni essenziali come il monitoraggio della frequenza cardiaca sempre attivo e l’attivazione dello schermo 200 volte al giorno. Tuttavia, se si attivano funzioni aggiuntive come il monitoraggio automatico di SpO₂ e la tecnologia HUAWEI TruSleep durante la notte, la durata si riduce a circa 7-8 giorni. Questa variazione dimostra come le diverse configurazioni e l’uso delle funzioni influenzano significativamente l’autonomia della batteria.

L’opzione del Display sempre attivo (AOD) è una caratteristica che impatta notevolmente l’autonomia della batteria della Huawei Band 9. Attivando l’AOD, la durata della batteria si riduce drasticamente, passando da 14 giorni a soli 3 giorni di utilizzo continuativo. Questo calo significativo è dovuto al consumo energetico maggiore causato dalla necessità di mantenere lo schermo acceso costantemente. Nonostante l’utilità di questa funzione per una rapida visualizzazione delle informazioni, è importante considerare come essa influenzi l’autonomia del dispositivo.

Tempo di ricarica

Uno degli aspetti più innovativi della Huawei Band 9 è la sua capacità di ricarica rapida. Bastano solamente 5 minuti di ricarica per garantire fino a 2 giorni di utilizzo, rendendo il dispositivo estremamente pratico per chi non desidera lunghi tempi di attesa. Inoltre, una ricarica completa richiede solo 45 minuti per raggiungere l’autonomia massima di 14 giorni. Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa per gli utenti che necessitano di una soluzione efficace e veloce per la gestione quotidiana della carica del loro wearable.

Prezzo e Disponibilità

Confronto prezzo

La Huawei Band 9 è disponibile sul mercato a un prezzo di lancio di 59 euro, con varie opzioni di acquisto che includono sconti significativi per l’acquisto di più unità o offerte lampo. Questo rende la Huawei Band 9 una scelta accessibile per chi cerca un dispositivo wearable di qualità a un prezzo competitivo.

Peccato per l’assenza del GPS, che dovrà essere utilizzato sfruttando quello integrato nel nostro smartphone. Huawei Band 9 si presenta come un’opzione economica per coloro che cercano un dispositivo wearable funzionale con una buona durata della batteria, resistenza all’acqua 5ATM e una varietà di modalità di monitoraggio dell’attività fisica. Con un prezzo base di 59 euro e la possibilità di ulteriori sconti, offre un valore significativo, nonostante alcune limitazioni come la mancanza di un GPS affidabile.

E’ evidente che la Huawei Band 9 si impone come una soluzione di qualità per chi cerca un dispositivo wearable tecnologicamente avanzato a un prezzo accessibile. La durata estesa della batteria e la ricarica rapida ulteriormente arricchiscono l’esperienza d’uso, nonostante la mancanza di un GPS ossa rappresentare un limite per alcuni.

Nel complesso, la Huawei Band 9 emerge non solo come una scelta economica ma come un investimento nel benessere e nello stile di vita degli individui, proponendosi come uno strumento versatile per il monitoraggio della propria salute e attività fisica. Le colorazioni disponibili sono tante, il display AMOLED ha un’ottima leggibilità e l’esperienza d’uso ci è piaciuta molto.

Anche l’app HUAWEI HEALTH è ben curata e offre moltissime statistiche e opzioni per migliorare il nostro stile di vita, anche se per le funzionalità più avanzate dovremo fare un abbonamento a HUAWEI HEALTH+. BAND 9 di HUAWEI offre tantissime personalizzazioni dentro l’app, la band è veloce, leggerissima e precisa nelle misurazioni e la batteria può durare fino a 14 giorni. Avrà poche novità rispetto al modello precedente, ma rimane ancora una delle migliori scelte per questa fascia di prezzo e l’unica vera mancanza è il sensore GPS che però potrebbe non servire a tutti.

Pro Leggerissimo

Leggerissimo Ottima Autonomia

Ottima Autonomia HUAWEI HEALTH molto ricca di features Contro Assenza di GPS

Offerta per HUAWEI BAND 9 non disponibile. Cercalo su Amazon

I nostri voti

Design & Materiali 8.5 Display 8 Software 8.5 Utilizzo 8 Rapporto qualità prezzo 8 Voto finale 8.2

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!