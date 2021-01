Samsung ha da poco annunciato il nuovo Samsung Galaxy A32 5G che come suggerisce il nome è un dispositivo della famiglia “A” e dotato di connettività 5G.

Si tratta di un prezzo decisamente accessibile per avere accesso alla velocità della rete 5G e oltre a questo troviamo un hardware molto interessante con un setup fotografico con 5 fotocamere.

Samsung Galaxy A32 5G Scheda tecnica Display :6.5

:6.5 CPU :Dimensity 720 MediaTek MT6853 2x 2.0 GHz Cortex-A77 + 6x 2 GHz Cortex-A55

:Dimensity 720 MediaTek MT6853 2x 2.0 GHz Cortex-A77 + 6x 2 GHz Cortex-A55 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

Il dispositivo è il primo a includere il nuovo design 2021 della serie A, pulito e senza interruzioni. È disponibile in quattro colori accattivanti: Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet e Awesome Blue. È inoltre protetto dalla piattaforma di sicurezza diSamsungKnox e integra un sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Paolo Bagnoli Head of Marketing della divisione telefonia diSamsungElectronics Italia ha così commentato il lancio di Galaxy A32 5G:

“SamsungGalaxy A32 5G conferma ulteriormente la nostra ambizione di fornire a tutti i consumatori le prestazioni e la velocità del 5G, grazie all’introduzione di una nuova opzione in grado di coniugare la miglior esperienza mobile possibile con le funzionalitàSamsungpiù apprezzate. Galaxy A32 5G amplia ancor maggiormente la gamma di prodotti della apprezzata serie Galaxy A”.













Specifiche Tecniche Galaxy A32 5G

Galaxy A32 5G Display[5] 6,5” HD+ TFTInfinity–VDisplay Fotocamera [Fotocamera posteriore]48MP,F1.8 (Principale)8MP, F2.2 (Ultra Grandangolare)5MP, F2.4 (Macro)2MP, F2.4 (Profondità)[Fotocamera frontale]13MP (F2,2) Processore Octa CoreMediaTek MT6853V 5G-B(Dual 2,0GHz + Hexa 2,0 GHz) Memoria 4GB RAM 128GB capacità internaMicro SD slot (fino a 1TB) Batteria 5000mAh(Tipica)15W Ricarica rapida adattiva Autenticazioni biometriche Impronta digitale lateraleViso Colorazioni Awesome BlackAwesome WhiteAwesome BlueAwesome Violet

Il nuovo Galaxy A32 5G – Hardware

Galaxy A32 è dotato di un display Infinity-V HD+ TFT da 6,5″ con risoluzione HD+. Le dimensioni sono di 164,2 x 76,1 x 9,1 mm mentre il peso è di 205 grammi.

Samsung ha deciso di affidarsi al nuovo chipset octa-core Dimensity 720,affiancato da4GBdi RAM e128GBdi spazio di archiviazione interno, espandibile tramite micro SD.

Come accennato all’inizio sul retro troviamo un setup concinque fotocamere complessivo. Sul retro sono quattro: unaprincipaleda48MPf/1.8, la secondaria è un sensoreultrawideda8MPf/2.2, infine due moduli permacroeprofonditàrispettivamente da5MPe2MP. Per quanto riguarda la fotocamera frontalesi basa su un sensore da13MP.

Non manca il supporto a NFC, Bluetooth 5.0 e lettore di impronte posizionato lateralmente.

La batteria ha una capacità di5.000 mAhe inoltre supporta la ricarica rapida da15W. Il telefono arriva sul mercato con il sistema operativoAndroid 11 con One UI di Samsung, NFC, Bluetooth 5.0.

Prezzo e Disponibilità Galaxy A 32 5G

Galaxy A32 5G sarà disponibile in Italia nella versione da 128GB a partire dalle prime settimane di febbraio ad un prezzo consigliato di €299,90.

