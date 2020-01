Nemmeno il tempo di finire di leggere la scheda tecnica di Samsung Galaxy S20+, nemmeno il tempo di osservare meglio i primi scatti rubati, il prossimo flagship di Samsung è di nuovo al centro dell’attenzione.

Questa volta però in video, breve ma comunque interessante per apprezzare in anteprima le novità che Samsung sta tentando (fallendo) di tenere nascoste per Galaxy S20+. Ecco il video hands-on di Samsung Galaxy S20+:

Il leaker è sempre Max Weinbach di XDA Developers, vera spina nel fianco di Samsung nelle ultime settimane. In questo video si notano chiaramente le novità di Samsung Galaxy S20+ con un display con il foro molto più piccolo per la fotocamera frontale e dei profili laterali, finalmente, molto meno curvi. Si nota anche la configurazione della camera posteriore inserita in una sezione rettangolare, ci sono quattro sensori e potrebbero corrispondere a ciò che il leaker ha già fatto trapelare.

In 13 secondi di hands on video si può notare come Samsung abbia lavorato alla grande per ridurre al minimo l’ingombro, il design non è stravolto anche se la colorazione nera e la brevità del video non permettono di apprezzare i dettagli del device. Una piccola cosa però si nota, non ci sarà il tasto Bixby e vista la sua inutilità, è una grande vittoria per gli utenti.