Per la prima volta dal debutto della fortunata serie Galaxy S, quest’anno il tradizionale lancio del nuovo top gamma è stato anticipato per via dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ma questo non ha di certo attenuato l’attesa che avevamo per il nuovo Galaxy S21 che oggi è stato ufficialmente presentato nell’evento Unpacked di Samsung.

Le novità sono diverse e tutte puntano verso un’esperienza d’uso ancora più soddisfacente con un look nuovo e più aggressivo e con diverse novità sia a livello hardware che software. Tra i prodotti presetati troviamo una lineup decisamente più compatta in termini di dispositivi presentati rispetto al passato, infatti possiamo dare il benvenuto a Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra.

Vediamo quindi insieme la nuova famiglia Galaxy S21 partendo dal più piccolino dei tre.

Il processore Exynos 2100

Come saprete Samsung ha da sempre adoperato sia i suoi chipset Exynos che gli Snapdragon in base al mercato di commercializzazione. In Italia viene utilizzato un Exynos anche se sugli ultimi modelli le prestazioni sono state inferiori rispetto a quelle della controparte Snap865 e questo ha indispettito un po’ gli utenti del chipset Samsung.

Quest’anno Samsung punta molto sul suo Exynos 2100 promettendo di fare anche meglio del nuovo Qualcomm Snapdragon 888 in alcune attività. Exynos 2100 viene realizzato con un processo produttivo a 5nm (come l’A13 di Apple o il Kirin 9000 di Huawei) e dovrebbe garantire prestazioni superiori del 30% alla precedente generazione, con consumi inferiori del 20%. L’Exynos 2100 ha un modem 5G, compatibile anche con le onde millimetriche. Nello specifico si tratta di un’architettura tri-cluster con 1x ARM Cortex-X1 a 2,9GHz + 3x Cortex-A78 a 2,8GHz + 4x Cortex-A55 a 2,2 GHz. La GPU è invece una ARM Mali-G78.

I Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus godranno solo e solamente di 8GB di memoria LPDDR5, ritenuti evidentemente adeguati, mentre saranno 12GB o 16GB quelli a disposizione del Galaxy S20 Ultra. Tutti e 3 sono ovviamente equipaggiati con Android 11 e interfaccia One UI 3.1. A livello hardware tutti e tre hanno display Dynamic AMOLED 2X (di diversa diagonale) con refresh rate a 120Hz ma alla solita risoluzione FHD+, e soltanto il Galaxy S21 Ultra può infatti garantire tale refresh rate anche in WQHD+.

ADDIO AL CARICABATTERIE E CUFFIE IN CONFEZIONE

Dopo Apple e Xiaomi anche Samsung decide di non inserire più caricabatterie e cuffiette nella confezione. Una mossa per salvaguardare il pianeta e mantenere i costi più bassi, ma che non farà felici tutti. Questo potrebbe anche voler dire che la ricarica rapida dei nuovi Galaxy sia rimasta invariata sui 25W mentre la concorrenza oramai sta spingendo molto con ricariche rapida fino ai 55/60W.

SAMSUNG GALAXY S21

CARATTERISTICHE TECNICHE SAMSUNG GALAXY S21

​Display: Dynamic AMOLED 2X 6,2″ FHD+ Infinity-O, HDR10+, refresh rate 48-120Hz, Gorilla Glass Victus

System-on-Chip: Exynos 2100 octa-core (5nm)

Memoria:

128GB o 256GB di memoria interna

8GB di RAM LPDDR5

​​Batteria: 4.000mAh con ricarica a 25W, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare

Connettività: 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata

Sensore delle impronte digitali: ultrasonico, integrato nel display (1,7x volte più grande)

Audio: speaker stereo AKG, Dolby Atmos

Fotocamera anteriore:

10MP – Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2

Fotocamere posteriori:

12MP – FOV 79°, F/1,8

12MP ultragrandangolare – FOV 120°, F/2,2

64MP tele – FOV 76°, f/2,0

​Dimensioni e peso: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm / 172g

Colorazioni: Phantom White, Phantom Grey, Phantom Pink, Phantom Violet

Il Galaxy S21 “liscio” è il più piccolino de trio e presenta un display da 6,2 pollici, una vera rarità nel 2021 visto che la media del mercato è oramai da 6,5″ e oltre. La batteria è da 4.000mAh ma dovremo vedere come verrà gestita dal sistema operativo e dal nuovo processore visto che nei modelli più piccolini l’autonomia è sempre stata un tasto delicato.

PREZZI E CONFIGURAZIONI Samsung Galaxy S21

Galaxy S21 sarà più economico dei suoi predecessori al lancio e ovviamente sarà compatibili con le reti 5G. I tagli di memoria disponibili sono 2 al momento, senza possibilità di espanderli.

Galaxy S21 – 8/128GB a 879€

Galaxy S21 – 8/256GB a 929€

GALAXY S21 PLUS

Galaxy S21 Plus è il modello “di mezzo” che probabilmente metterà d’accordo tutti gli utenti trovando il giusto compromesso tra dimensioni, specifiche e prezzo.

Il display sale a 6,7″ e la batteria è da 4.800mAh, ed è l’unico modello dei tre ad avere una batteria maggiorata che ovviamente influisce anche leggermente sul peso.

CARATTERISTICHE TECNICHE SAMSUNG Galaxy S21

​Display: Dynamic AMOLED 2X 6,7″ FHD+ Infinity-O, HDR10+, refresh rate 48-120Hz, Gorilla Glass Victus (anche retro)

System-on-Chip: Exynos 2100 octa-core (5nm)

Memoria:128GB o 256GB di memoria interna, 8GB di RAM LPDDR5

​​Batteria: 4.800mAh con ricarica a 25W, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare

Connettività: 5G SA/NSA Sub6/mmWave, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata

Sensore delle impronte digitali: ultrasonico, integrato nel display (1,7x volte più grande)

Audio: speaker stereo AKG, Dolby Atmos

Fotocamera anteriore:

10MP – Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2

Fotocamere posteriori:

12MP – FOV 79°, F/1,8

12MP ultragrandangolare – FOV 120°, F/2,2

64MP tele – FOV 76°, f/2,0

​Dimensioni e peso: 161,5 x 75,6 x 7,8 mm / 200g

Colorazioni: Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black

PREZZI E CONFIGURAZIONI SAMSUNG GALAXY S21

Anche il Galaxy S21 Plus sarà leggermente più economico dello scorso anno e sarà disponibile in tre colorazioni e due tagli di memoria differenti non espandibile. Ritorna infatti il taglio da 256GB che lo scorso anno era scomparso:

Galaxy S21 Plus – 8/128GB a 1079€

Galaxy S21 Plus – 8/256GB a 1129€

Samsung GALAXY S21 ULTRA

Galaxy S21 Ultra quest’anno si contraddistingue per avere una scheda tecnica ben superiore ai due fratelli a cominciare da un display da 6,8″ con luminosità fino a 1500nits e soprattutto con il supporto alla S Pen e digitalizzatore integrato (4096 livelli di pressione).

Tuttavia l’esperienza con S-Pen è diversa da quella della serie Note e viene venduta a parte a 40€. La S-Pen di GS21 Ultra non ha connessione Bluetooth e le dimensioni sono differenti. Dal momento che non deve essere infilata all’interno del dispositivo, è più grande e la cosa facilita di certo la presa e la scrittura.

La differenza principale di S21 Ultra con i modelli Plus e Standard sono il sensore d’immagine frontale che sale a 40MP ed un sistema posteriore che vanta ora due fotocamere tele da 10MP ed una principale con sensore d’immagine da 108MP.

CARATTERISTICHE TECNICHE SAMSU§NG GALAXY S21 ULTRA

​Display: Dynamic AMOLED 2X 6,8″ WQHD+ Infinity-O, HDR10+, refresh rate 11-120Hz, Gorilla Glass Victus (anche retro)System-on-Chip: Exynos 2100 octa-core (5nm)

Memoria:

128GB, 256GB o 512GB di memoria interna

12 o 16 GB di RAM LPDDR5

​​Batteria: 5.000mAh con ricarica fino a 45W, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare

Connettività: 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6E, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata

Sensore delle impronte digitali: ultrasonico, integrato nel display (1,7x volte più grande)

Audio: speaker stereo AKG Dolby Atmos

Fotocamera anteriore:

40MP – Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2

Fotocamere posteriori:

10MP tele – f/4,9

10MP tele – f/2,4

12MP ultragrandangolare – FOV 120°, F/2,2

108MP principale – FOV 76°, f/1,8

Laser AF ToF

​Dimensioni e peso: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm / 227g

PREZZI E CONFIGURAZIONI Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra è disponibile in due colorazioni e tre tagli di memoria differenti:

Galaxy S21 Ultra – 12/128GB a 1279€

Galaxy S21 Ultra – 12/256GB a 1329€

Galaxy S21 Ultra – 16/512GB a 1459€

BUNDLE E VENDITA IMMEDIATA

Chi vorrà potrà acquistare immediatamente i tre Galaxy S21 e Samsung regalerà degli omaggi fino 28 gennaio. Chi acquisterà infatti un Galaxy S21 o un Galaxy S21 Plus in questo lasso di tempo riceverà in bundle anche le Galaxy Buds Live e lo Smart Tag.

Tutti coloro che invece punteranno sul pezzo più pregiato, ovvero il Galaxy S20 Ultra, si porteranno a casa oltre allo Smart Tag le nuovissime cuffie true wireless Galaxy Buds Pro, che da sole vengono vendute a 229€.

