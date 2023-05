Il flagship di Samsung per il 2023, il Galaxy S23 Ultra, sfida la concorrenza. E’, quindi, il momento dei confronti. In particolare, ci premeva paragonare e misurare le performance del nuovo comparto fotografico del dispositivo di Samsung con uno smartphone di riferimento nel mondo Android, il Google Pixel 7 Pro.

Differenti per prezzo di vendita e per filosofia di realizzazione, i due smartphone sono pronti a darsi battaglia a ritmo di scatti e di fotogrammi impressi. Diamo uno sguardo ai risultati!

Samsung Galaxy S23 Vs Google Pixel 7 Pro – I sensori installati

Samsung, con il Galaxy S23 Ultra, cerca di offrire uno strumento fotografico di livello e completo, grazie all’implementazione di ben quattro sensori al posteriore. Il principale è il nuovo ISOCELL da 200 MP, un 24mm equivalente con apertura f/1.7 e grandezza dei pixel di 0,6 µm. Si tratta di una nuova ottica, stabilizzata otticamente e dotata di autofocus “Super QPD“. L’ultra-grandangolare è, invece, costituita da un sensore da 12 MP, fov di 120° ed apertura f/2.2 (13mm equivalente). Il top di gamma Samsung, inoltre, adotta due ottiche zoom, che condividono lo stesso sensore IMX754 da 10 MP: la prima ha un apertura f/2.4, 70 mm equivalente (zoom 3X), la seconda ha un apertura f/4.9, 230mm equivalente (zoom 10X). Per concludere, all’anteriore è presente un sensore da 12 MP, f/2.2 (26mm equivalente).

Anche Google spinge molto sul comparto fotografico, grazie all’adozione di tre ottiche al posteriore. La principale è da 50 MP, apertura f/1.85, grandezza dei pixel di 1,2 µm, OIS. E’ supportata dalla ultra-grandangolare da 12 MP, fov di 125,8°, apertura f/2.2. La camera periscopica ha un sensore da 48 MP, apertura f/3.5, 120 mm equivalente (zoom 5x ottico, 30x digitale), grandezza dei pixel di 0,7 µm. Il sensore integrato nel pannello frontale, invece, è da 10,8 MP, con pixel di 1,22 µm.

Samsung Galaxy S23 Ultra Google Pixel 7 Pro Data di lancio 01/02/2023 05/10/2022 Prezzo di listino 1479 euro 899 euro Recensione — — Sistema Operativo Android Android Versione Sistema Operativo Android 13 Samsung One UI 5.1 Android 13 Peso 234 grammi 212 grammi Water proof Dimensioni 163.4mm x 78.1mm x 8.9mm 162.9mm x 76.6mm x 8.9mm CPU Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm SM8550-AB 1x 3.2 GHz Cortex-X3 + 2x 2.8 GHz Cortex-A715 + 2x 2.8 GHz Cortex-A710 + 3x 2.0 GHz Cortex-A510 Google Tensor G2 2x 2.85 GHz Cortex-X1 + 2x 2.35 GHz Cortex-A78 + 4x 1.80 GHz Cortex-A55 GPU Adreno 740 Mali-G710 MP07 RAM (GB) 8 GB 12 GB Memoria interna (GB) 256 GB - 1TB 512 GB Supporto Micro SD Pollici Display 6.8 6.7 Densità Display 500 513 Tipologia Display Dynamic AMOLED 2X colori 16 milioni Gorilla Glass Victus 2 LTPO OLED colori 16 milioni Gorilla Glass Victus Risoluzione Display 1440 x 3080 pixel 1440 x 3120 pixel Refresh Rate — — Megapixel Fotocamera — — Sensore Fotocamera — — Flash Fotocamera — — HDR Autofocus Fotocamera Frontale — — Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e 802.11 a/b/g/n/ac/6e Bluetooth 5.3 con A2DP/LE 5.2 con A2DP/LE/aptX HD Infrarossi — — USB NFC GPS Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA Barometro Temperatura Umidità Impronta Digitale Gesture Riduzione Rumore Accelerometro Prossimita Giroscopio Bussola Radio FM Tv Uscita TV Tipo Batteria LiPo LiPo Capacita batteria (mAh) 5000 5000 SAR EU — — Autonomia — —

Scatti diurni

Partiamo con le immagini catturate di giorno, in ottime condizioni di illuminazione. Entrambi gli smartphone sono stati settati in automatico, con foto realizzate con la camera principale a 12 MP tramite pixel binning (12MP per il Galaxy S23 Ultra, 9,1 MP per il Pixel 7 Pro). Entrambi i modelli hanno realizzato immagini di buona qualità. Il bilanciamento del bianco è corretto su entrambe le foto, ma l’immagine del Galaxy risulta leggermente più definita e con colori più accesi, più spinti. Buono lo sfocato dato dall’apertura del sensore su entrambi i modelli. E’ possibile notare, nella foto scattata dal Pixel, un riflesso dovuto alla luce che colpisce il vetro protettivo della camera. Un aspetto che si noterà anche in altri scatti. La qualità del vetro delle lenti del Galaxy è superiore rispetto a quello installato da Google sul suo dispositivo.

Samsung Galaxy S23 Ultra a sinistra – Google Pixel 7 Pro a destra

In questo scatto, buona è definizione per entrambe le foto. L’immagine catturata dal top di gamma Samsung risulta di nuovo più accesa, più carica, maggiormente pronta per i social.

In queste immagini è ottima la gestione HDR per entrambi gli smartphone. Si può notare, di nuovo, un lens flare più evidente nello scatto del Pixel 7 Pro.

Nello zoom poco spinto convince maggiormente la foto scattata dal Pixel 7 Pro. Samsung cattura l’immagine con una luce più calda di quella del Pixel, ma nel dettaglio, soprattutto quando si effettua uno zoom importante sulla torre in lontananza, c’è maggiore nitidezza nella foto catturata dal Pixel 7 Pro.

Interessanti e molto appaganti le foto macro catturate dagli smartphone. Entrambi garantiscono un morbido sfocato ed un ottimo dettaglio. Gli scatti del Samsung, come abbiamo imparato ad apprezzare, risultano più carichi, più saturi, soprattutto maggiormente illuminati; nella seconda macro, però, la sovraesposizione è eccessiva e alcuni petali si perdono nella foto. Nella seconda immagine, Google Pixel 7 Pro riesce a catturare in maniera più convincente il fiore.

Effetto ritratto

I due smartphone gestiscono la Modalità Ritratto con lenti e filosofie differenti. Oltre alla Modalità 1X, che sfrutta i sensori principali dei due terminali, il vero taglio professionale Samsung Galaxy S23 Ultra lo approccia con la lente zoom 3X da 10 MP, 70mm equivalente. Google Pixel 7 Pro, invece, permette all’utente di spingersi ad un convincente 2x, operando un crop sul sensore principale (50mm equivalente). Ne conseguono scatti con inquadrature differenti. Entrambe le foto sono di qualità: i due terminali sono tra i migliori sul mercato ad offrire immagini con bokeh convincente. Lo sfocato può essere gestito in post-produzione su entrambi gli smartphone ed entrambi applicano uno scontorno sul soggetto in primo piano particolarmente accurato.

Ho notato, ad ogni modo, una precisione leggermente maggiore nell’elaborazione del Ritratto effettuata dal Galaxy S23 Ultra, come è possibile notare dal ritaglio intorno ai capelli della ragazza.

Zoom

Entrambi i dispositivi montano un sensore periscopico. S23 Ultra implementa un 10 MP, apertura f/4.9, zoom 10X (230 mm equivalente), mentre Pixel 7 Pro adotta un sensore da 48 MP, apertura f/3.5, zoom 5X (120 mm equivalente). Le foto proposte sono scattate a 30X (ingrandimento digitale per entrambi dalla lente periscopica e massima escursione raggiungibile dal Pixel 7 Pro). In condizioni di buona luminosità si nota la superiorità del Galaxy S23 Ultra che riesce a realizzare scatti più nitidi, a conservare maggiore dettaglio, grazie anche alla notevole escursione che è capace di garantire la stabilizzazione ottica del sistema fotografico di Samsung.

Inoltre, lo stesso dispositivo della casa coreana è in grado di spingersi fino all’ingrandimento 100x, riuscendo ad ottenere, a mano libera, immagini come quella riportata di seguito.

Foto Interni

Entrambi gli smartphone non temono le condizioni di illuminazione più complesse. Negli interni, con luce ambientale limitata, i due smartphone catturano il soggetto della foto senza rumore di fondo. L’immagine del Samsung è più calda rispetto a quella del Pixel ed allo stesso tempo, ad uno zoom spinto, risulta leggermente più nitida. Dettagli, finezze, ma importanti da considerare.

Foto Notturne

Per inaugurare l’approfondimento sulle foto notturne, partiamo mettendo in difficoltà i due smartphone con gli scatti tramite ultra-grandangolare. I due device adottano soluzioni simili: entrambi i sensori sono da 12 MP ed hanno un’apertura f/2.2. La lente del Pixel risulta leggermente più ampia, grazie ad un FOV di 125,8°, mentre risulta di 120° il campo inquadrato dal Galaxy S23 Ultra. La modalità notturna interviene in maniera consistente su tutti e due i terminali: risulta essere valida su entrambi i telefoni e compensa la perdita di dettaglio di questo tipo di ottica. Le foto sono di qualità, nette; il rumore è ridotto al minimo dal software dei due smartphone. Anche di notte le foto scattate dal Samsung risultano più calde in termini di tonalità. Si nota un lens flare osservando gli scatti del Pixel 7 Pro ed una maggiore tendenza a sovraesporre le fonti di luce rispetto al competitor.

Scontro al vertice anche per quanto concerne lo scatto notturno con i sensori principali dei due dispositivi. I software di gestione ed i sensori riescono a catturare ottime immagini. Tralasciando le peculiarità degli scatti dei due terminali, che abbiamo imparato a comprendere con questo confronto (lens flare più marcato nel Pixel e tonalità più calda individuabile nella foto scattata dal Galaxy S23 Ultra), entrambi gli smartphone hanno realizzato fotografie prive di scomodi artefatti. Ottima la gestione delle fonti di luce da parte dei due smartphone, in particolare da parte del Galaxy S23 Ultra, come anche il dettaglio, maggiormente riscontrabile nelle foto realizzate dal Samsung. Pixel, invece, vince nella capacità di gestire l’inquinamento luminoso nel cielo, garantendo un nero profondo.

Nello zoom, invece, Google Pixel 7 Pro riesce a catturare una foto leggermente più convincente, in particolar modo per quanto concerne il dettaglio. Comunque, scatti convincenti per entrambi i dispositivi.

Astrofotografia

Samsung, durante la kermesse, ha pubblicizzato molto le capacità astrofotografiche del Samsung Galaxy S23 Ultra, grazie soprattutto all’introduzione della nuova applicazione Expert RAW, soluzione interessante che consente di potenziare le possibilità fotografiche del terminale della casa coreana, tra le quali spicca un’impostazione per catturare il cielo notturno stellato.

D’altra parte, Google si dedica a questa funzione sui propri Pixel ormai da anni ed ha accumulato un certo vantaggio. Il gap si è ridotto con l’uscita del Galaxy S23 Ultra, ma non risulta ancora annullato. Le foto utilizzate per questa comparazione ne sono una prova. Entrambi gli smartphone hanno scattato tramite l’utilizzo del cavalletto, ma l’immagine catturata dal Samsung risulta meno dettagliata, quasi sfocata. Buon lavoro, ma Google Pixel 7 Pro fa decisamente meglio.

Conclusioni

Quest’anno Samsung Galaxy S23 Ultra è lo smartphone da battere, anche dal punto di vista fotografico. Il Google Pixel 7 Pro riesce a tenere testa al flagship coreano, considerato soprattutto il costo di listino decisamente inferiore. Il top di gamma di Samsung é il telefono adatto a chi vuole sperimentare, a chi non cerca compromessi e a chi desidera tirare fuori il meglio, da un dispositivo portatile, in campo foto/video, considerati il potente software sviluppato dalla casa madre e l’incredibile sensore da 200 MP.

Google Pixel 7 Pro, dal canto suo, regala scatti al vertice con semplicità e naturalezza, lasciando al software ed al chip il compito di elaborare immagini. Lo smartphone non possiede variegate impostazioni, si rivolge ad un pubblico più generalista e punta molto alla qualità fotografica attraverso semplici tocchi.

Siete d’accordo con i risultati approfonditi in questo confronto? Quale dispositivo preferite in ambito fotografico?

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!